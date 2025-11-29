10 frases de Arturo Pérez-Reverte sobre la vejez: “Estamos privando a los jóvenes de la experiencia del viejo”

La vejez como territorio de lucidez y memoria en la mirada de Pérez-Reverte.

Arturo Pérez-Reverte, escritor, periodista y académico, se ha consolidado como una de las voces más incisivas y lúcidas sobre la vejez en el ámbito hispano. Su experiencia vital, marcada por décadas como reportero de guerra y una prolífica carrera literaria, le otorga una perspectiva única sobre el paso del tiempo, la memoria y el papel de los mayores en la sociedad.

A través de entrevistas, artículos y charlas, Pérez-Reverte ha dejado un repertorio de reflexiones directas y sin concesiones sobre la vejez, la experiencia y la transmisión de valores. Aquí, una selección de diez frases para reflexionar.

La lucidez de la edad

Pérez-Reverte reivindica el valor de la experiencia acumulada y la mirada que solo los años pueden otorgar. “El viejo no es contemporáneo, nunca puede serlo. Si un viejo quiere ser contemporáneo, es ridículo o hace el payaso. El viejo lo que tiene es una larga vida, unas lecturas, una experiencia, un conocimiento de las cosas, una lucidez que te dan los años y la vida, una mirada para entendernos.”

La memoria como defensa

El autor denuncia la tendencia actual a apartar a los mayores, privando a la sociedad de su memoria y experiencia. “El problema es que antes el viejo ocupaba el centro de la hoguera. Los jóvenes cazadores lo rodeaban y le preguntaban cómo había hecho tal cosa. Y el abuelo contaba la historia: que el mamut lo atacó, cómo respondió, quién cayó, cómo regresaron con la carne. El joven aprendía de la vida que se había quedado en los ojos del viejo. Hoy sucede lo contrario: apartamos a los viejos, los marginamos. Los convertimos en caricaturas: viejunos, casposos, payaviejes. Y así nos estamos privando de su experiencia.”

La experiencia acumulada como última defensa frente al paso del tiempo.

La diferencia entre juventud y vejez

Pérez-Reverte subraya cómo el paso del tiempo transforma la seguridad juvenil en un territorio de dudas. “A medida que te haces mayor tienes menos certezas y más incertidumbres. Cuando era joven tenía un montón de certezas. Estaba seguro de mil cosas... Ahora, con la edad que tengo, tengo muy pocas certezas y muchísimas incertidumbres. Y me gusta, por eso escribo novelas, precisamente.”

El papel de la transmisión de la experiencia

El escritor insiste en la importancia de escuchar a los mayores antes de que su experiencia se pierda. “No esperéis a que se mueran, preguntad a los abuelos antes de que se vayan. Que os cuenten lo que la maravillosa vida lleva consigo, y estaréis más protegidos. A más información, más mecanismos defensivos. A menos información, más vulnerabilidad. Elegid.”

La dignidad frente al paso del tiempo

Para Pérez-Reverte, la dignidad es una virtud silenciosa que se mantiene incluso en las situaciones más extremas. “La dignidad es silenciosa. El valor, la dignidad, las virtudes... son silenciosas. No se alardea. Es esa persona que está callada, joven o mayor, que cuando tiene que ponerse en pie porque le van a fusilar, o tiene que sacar adelante una familia, es capaz de mantenerse erguido, digno y no servil y mantener esa dignidad hasta el final.”

El error de marginar a los viejos

El autor critica la tendencia contemporánea a despreciar a los mayores y a borrar la memoria colectiva. “La Europa actual se está haciendo no en base al pasado de Europa que nos une, sino en base a un futuro ideal que quieren conseguir. Para eso están borrando la memoria para que esa Europa futura no tenga ningún lastre del pasado. Pero eso nos está dejando huérfanos de memoria y de experiencia.”

La lectura y la vida como herramientas contra la manipulación.

El aprendizaje vital

Pérez-Reverte defiende que la vida y la lectura son herramientas fundamentales para comprender el mundo y protegerse de la manipulación. “Cuanto más lees y más vives, cuando vienen después a contarte milongas, a engañarte: ‘Para, que sé de qué estamos hablando, no me cuentes historias.’ La cultura no es un elemento estético para presumir, es una herramienta defensiva. Cuanto más culto eres, eres menos manipulable, menos engañable.”

El miedo y la compostura ante la muerte

El escritor confiesa su temor a perder la compostura en el final de la vida, más que a la muerte misma. “Supongo que el miedo que tengo es a perder los papeles al final. Yo he visto morir a mucha gente... Y hay agonías largas que hacen perder la compostura. Y no me gustaría perder la compostura. Mi miedo es a perder la compostura en la fase final.”

La lealtad y los valores

Con el paso de los años, Pérez-Reverte otorga un valor especial a la lealtad, por encima de otras virtudes. “A vuestra edad la lealtad es muy importante. El código de grupo es fundamental. Si con los años mantenéis todavía esa necesidad de ser dignamente leales a gente a la que respetáis, amáis o queréis, es una buena señal. Para mí ese es el territorio en el que se mueven las palabras honor, dignidad que a mí me importan.”

El final de un mundo y el relevo generacional vistos desde la serenidad de la edad.

El relevo generacional

Finalmente, el autor asume con serenidad el final de su propio mundo y observa con interés el surgimiento de una nueva generación. “Veo el final de un mundo, el mío, y el comienzo del vuestro. Es interesante ver cómo renunciáis a cosas que para mí fueron importantes, cómo abrazáis otras que para mí no importaban nada, cómo parte de mi mundo pervive en vosotros a través de quienes os transmiten ese delgado hilo de la memoria. La vida me ha dado el privilegio de ver terminar mi propio mundo.”