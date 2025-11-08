Generación Silver

Los 8 motivos más frecuentes por los que los mayores de 50 consultan al sexólogo

Si bien en los últimos años se ha impuesto la idea de que no hay edad para tener una sexualidad plena, muchas veces es necesario buscar ayuda para resolver los problemas que se enfrentan en la intimidad a partir de determinada edad

Guardar
Varones y mujeres suelen consultar
Varones y mujeres suelen consultar al sexólogo por distintos motivos

Hace unos años, para escribir su libro Sexothérapies, la periodista Elsa Fayner, pasó un año en el consultorio de una sexóloga. Entrevistada por la revista femenina Elle sobre esa experiencia, decía que hombres y mujeres consultan por diferentes temas. Ellos van con frecuencia al consultorio sexológico por problemas de erección y ellas por falta de deseo o dolor durante la penetración. Unos y otros necesitan ser tranquilizados, decía Fayner, y aseguraba que con frecuencia se hace una montaña de un problema pequeño.

La revista canadiense Belâge por su parte consignó en un artículo las principales razones que llevan a las personas mayores de 50 años a consultar por dificultades en su vida sexual, e incluyó las opiniones de especialistas sobre cada una de ellas.

1. La fluctuación del deseo

Respecto de este motivo frecuente de consulta, la sexóloga Elise Bourque explica: “El deseo puede volver si así lo decidimos. Para desear algo, primero hay que pensar en ello. También hay que dejarle espacio al partenaire, porque la fusión con el otro ahoga el deseo». Esta especialista recomienda que cada integrante de la pareja mantenga centros de interés propios y cultive ciertos espacios de soledad. Tener un grado de independencia también ayuda a mantener una relación sana, afirma. “¡No estamos obligados a hacer todo en pareja! Dicho esto, a veces hay que hacer un esfuerzo: apuntarse a actividades, llamar a los amigos, dedicarse a aficiones... Pero la distancia alimentará el deseo que sentimos por el otro", precisa Bourque.

2. Los cambios hormonales

Si bien no todas las mujeres experimentan la menopausia de la misma manera, los sofocos, los cambios de humor, la falta de lubricación y la disminución del deseo sexual que puede provocar no dejan de tener un efecto en la sexualidad. Sin embargo, no todo está perdido. Mariane Gilbert, sexóloga, lo explica de esta manera: “Si la sexualidad era importante para ti a los 20, 30 ó 40 años, seguirá siéndolo a los 50, 60 ó 70». La especialista señala además que actualmente existen numerosos productos para facilitar la vida sexual, como los lubricantes femeninos que solucionan uno de los efectos de la menopausia.

Los cambios que trae la
Los cambios que trae la menopausia pueden incidir en la flata de deseo (RUBER INTERNACIONAL)

3. La disfunción eréctil

Aunque las mentalidades están cambiando poco a poco, la disfunción eréctil sigue siendo un tabú. Afortunadamente, este problema es frecuentemente llevado a consulta. Existen todo tipo de mitos sobre el hecho de que la masculinidad es proporcional a la erección. No tiene nada que ver, afirma Élise Bourque. “La disfunción eréctil está influenciada por nuestro estado de salud, pero también por nuestra herencia genética. Es parte del envejecimiento. La especialista recomienda, además, no tomárselo como algo personal y modificar ligeramente los preliminares del acto sexual: “Hay que estimular más los órganos genitales. No es como a los 20 años, cuando no hay que hacer nada y todo pasa por la cabeza”.

4. Los cambios de pareja

Es frecuente en estos tiempos iniciar una nueva pareja cuando ya se ha dejado atrás la juventud, sea por divorcio o viudez. Se plantea entonces el desafío de abordar la sexualidad con una nueva persona. Élise Bourque recomienda tomarse el tiempo necesario: “Las personas suelen tener mucha prisa porque no quieren envejecer solas, pero hay que aprender a conocer al otro poco a poco. Si pasamos al sexo demasiado rápido, nos embriagamos y dejamos de ver las cosas de forma racional. Conocer a una persona lleva tiempo”. Las especialistas consultadas recomiendan también evitar la tentación de las comparaciones que pueden resultar frustrantes si la relación anterior era muy armónica.

5. Dificultades para expresar la sexualidad

Hablar de sexualidad no es fácil para todo el mundo. Hay personas que no se sienten cómodas por distintas razones: el temperamento, la educación, las creencias y la experiencia vital influyen en nuestra relación con el sexo. Sin embargo, saber expresar los deseos al otro es esencial para la plenitud sexual de la pareja. “Requiere mucho trabajo, confianza y seguridad, pero es algo en lo que realmente se puede lograr”, afirma Mariane Gilbert, especialista que sugiere empezar por expresar pequeños deseos, inclusive no sexuales, para empezar a generar confianza. Luego, ya en la intimidad, se puede guiar sutilmente a la pareja, en el caso de que falten las palabras.

Los expertos subrayan la importancia
Los expertos subrayan la importancia de poder expresar los deseos - crédito Canva

6. Medicamentos o la enfermedad

Una pregunta que se hacen a menudo las personas mayores es si se puede aspirar a una vida sexual plena cuando el cuerpo ya no responde como antes. “Hay que tener en cuenta que, aunque ya no estemos en la forma física de cuando teníamos 20 años, podemos seguir teniendo ganas de desnudarnos, acariciarnos, besarnos, darnos masajes... Es importante no caer en una rutina aburrida”, sugiere Élise Bourque. Apostando por el romanticismo y la sensualidad en lugar del rendimiento, podemos profundizar nuestro vínculo con la otra persona. “También podemos regalarnos una escapada de vez en cuando. No tiene por qué ser nada complicado: un picnic, una salida al cine, un espectáculo en un parque…”, aclara.

7. Los complejos

Es inevitable que nuestro cuerpo cambie con la edad, pero algunos lo aceptan mejor que otros. Para Mariane Gilbert, “no hay una fórmula mágica, pero la imagen corporal debe formar parte de la comunicación de la pareja”. Sentirse bien con uno mismo no es necesariamente una cuestión de apariencia, sino también de estado de ánimo, subraya a su vez Élise Bourque. Ella afirma que el deseo tiene muy poco que ver con “el cuerpo perfecto o con las personas bellas”, sino con “emociones más profundas”. “Cuando estamos en armonía con alguien, tendemos más a desearlo, poco importa su edad”, sostiene.

8. Los inevitables cambios sociales

Los hijos se van del hogar, llega la edad del retiro laboral, quizás incluso el traslado a una residencia de ancianos. Son grandes cambios que pueden afectar a la sexualidad de la pareja. “Puede ser un momento de reconexión, de reencuentro, pero también un momento de angustia y tensión”, explica Mariane Gilbert. “Es importante recuperar el lado lúdico de la pareja, y no solo en la sexualidad. Disfrutar juntos de forma no sexual. Es muy importante la complicidad, las risas, realmente forman parte de una relación que, en mi opinión, tiene más posibilidades de conducir a una sexualidad plena”.

No hay normas

La periodista Elsa Fayner concluía, luego de su experiencia como observadora en un consultorio, que nuestra vida sexual “puede ser reinventada, tanto a los 30 como a los 60, tanto si nuestra pareja es nueva o si viene de años”. “Hay que aprender a aceptar las fluctuaciones y dejar de querer dominar todo. No hay normas en materia de sexo, se puede tener relaciones muy seguido o casi nunca. Nada es grave en sí mismo, salvo si nos afecta”, decía. Y recomendaba conocer los propios circuitos de deseo, que según la persona pueden venir “de películas, de libros, de situaciones, de olores, de colores que nos hacen efecto”. “Más vale conocerlos, aceptarlos y no esperar que otros los busquen por nosotros”, afirmó.

Temas Relacionados

sexólogodisfunción eréctilmenopausiasexualidadgeneracion-silver

Últimas Noticias

La cátedra que celebra la nueva longevidad y brinda herramientas de autonomía a los seniors

Animada por la periodista y emprendedora Adriana Churriguera, funciona en la UCEL de Rosario, y ha pasado de ser un curso de un trimestre a una diplomatura de tres años, por impulso del entusiasmo de quienes asisten a ella. De qué se trata y cómo funciona

La cátedra que celebra la

Cuál es el país con la población más envejecida del mundo

El fenómeno impulsa reformas en sistemas de atención y estrategias de prevención para adultos mayores, mientras la sociedad busca nuevas formas de integración y apoyo

Cuál es el país con

Jugar Fútbol caminando, una práctica con respaldo científico que conquista a miles de adultos en todo el mundo

La modalidad, que promueve la integración, el ejercicio regular y la prevención de lesiones, ya suma selecciones y torneos internacionales. La reciente Copa Mundial en España reunió a equipos de más de 25 países y consolidó el crecimiento global de este deporte

Jugar Fútbol caminando, una práctica

Las cinco ciudades europeas preferidas por los turistas senior

La combinación de accesibilidad, cultura y servicios médicos ha convertido a estos destinos en referentes para quienes priorizan las experiencias significativas en sus viajes

Las cinco ciudades europeas preferidas

La experiencia del restaurante que contrata jubilados e integra generaciones y tradición

El valor de la herencia cultural se manifiesta en cada plato y en la convivencia diaria. La cooperación entre adultos mayores y jóvenes en el equipo de trabajo es el motor silencioso de un emprendimiento con identidad propia

La experiencia del restaurante que
DEPORTES
San Lorenzo empató 0-0 con

San Lorenzo empató 0-0 con el Rosario Central de Di María y logró su clasificación a octavos de final del Torneo Clausura

All Boys hizo historia y jugará la final de la Copa Libertadores de Futsal Femenina: la hegemonía brasileña que buscará romper

Quién es el mayor ícono de la NBA para Lionel Messi y por qué su elección reabrió un debate histórico

La sorprendente decisión del DT de Aston Villa con el Dibu Martínez que abre la puerta a un posible conflicto

Gustavo Costas fue nominado como mejor entrenador del mundo: las otras 19 figuras con las que competirá

TELESHOW
Buenas vecinas: Wanda Nara, Evangelina

Buenas vecinas: Wanda Nara, Evangelina Anderson y Valentina Cervantes comparten horas, juegos con sus hijos y compras

Dua Lipa sorprendió a sus fans argentinos con una versión de un clásico de Soda Stereo

Marcela Tinayre habló sobre los rumores de distanciamiento con Juana Viale: “¿Sabés a cuántos cumpleaños no han venido mis hijos?”

Palito Ortega canceló dos shows y su hija Julieta aclaró el motivo: “Todavía está muy dolorido por el herpes zoster”

El baby shower de Oriana Sabatini: una celebración íntima con temática de Harry Potter

INFOBAE AMÉRICA

Lucrecia Martel: “Prefiero que me

Lucrecia Martel: “Prefiero que me juzgue la historia pero no dejar de opinar sobre mi tiempo”

Murió James Watson, descubridor de la estructura del ADN y Premio Nobel de Medicina

Marcos López y una retrospectiva de sus imágenes sobre el arte de la periferia: “Me agarré a la fotografía como un huérfano”

Así transforma Patti Smith su vida en poesía punk: secretos, pérdidas y amores inolvidables

Estados Unidos eximió a Hungría de las sanciones energéticas por la compra de petróleo y gas a empresas rusas