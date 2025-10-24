“Estoy comenzando una nueva etapa de trabajo”: Tilda Swinton habló sobre su reinvención al arte a los 64 años

Tilda Swinton inicia una nueva etapa creativa enfocada en la escritura y proyectos personales (REUTERS/Benoit Tessier)

A los 64 años, Tilda Swinton atraviesa una etapa crucial de su carrera: la artista británica, reconocida por su versatilidad en el cine y su influencia en la moda, canaliza ahora su creatividad hacia la escritura.

“Soy una artista joven, ¿sabes? Apenas estoy comenzando una nueva etapa de trabajo”, afirmó Swinton en entrevista con WSJ Magazine, reafirmando que el desarrollo creativo no tiene límite de edad.

Su nueva faceta literaria no reemplaza otras áreas de su vida profesional, sino que marca la apertura de un nuevo capítulo, impulsado por la experimentación y la búsqueda personal.

Proyectos propios y regreso a los orígenes

La actriz británica presenta una exposición en Ámsterdam y prepara una colección de ensayos literarios (REUTERS/Yara Nardi)

Durante una estancia en Venecia para asistir al festival de cine y presentar la película Broken English, Swinton compartió que, tras años dedicados a proyectos de otros, decidió enfocar su atención en propuestas propias.

Destacó entre ellas una colección de ensayos que planea publicar el próximo año, además de otros proyectos literarios.

“Estoy en plena transición creativa”, indicó la actriz a WSJ Magazine, señalando que ve este periodo como un modo de reencontrarse con sus orígenes: durante sus años en Cambridge, pretendía escribir poesía y solo accedió al cine tras participar en películas de amigos.

Exposición en Ámsterdam y vínculos vivos

Swinton destacó la importancia de las alianzas creativas y la experimentación artística en su carrera (REUTERS/Remo Casilli)

En septiembre, Swinton inauguró en el Eye Filmmuseum de Ámsterdam la exposición “Tilda Swinton—ongoing”. La muestra, curada por ella misma, se acompaña de un libro con fotografías, ensayos y conversaciones con colaboradores cercanos como Luca Guadagnino, Joanna Hogg y Jim Jarmusch.

Swinton subraya que, si bien la exposición y la publicación reúnen imágenes y recuerdos, no buscan ofrecer una retrospectiva tradicional. “Se trata de relaciones que continúan y no terminaron, de conversaciones y vínculos vivos”, explicó a WSJ Magazine, y recalcó que su labor actual es una prolongación de colaboraciones en constante transformación.

El valor de las alianzas creativas

La artista cimentó su carrera en alianzas creativas sólidas y duraderas. Swinton compara estos lazos con árboles: “La relación es el tronco, la conversación es el árbol, y las películas son solo las hojas”.

La artista considera sus proyectos comerciales como parte de su experimentación artística (REUTERS/Daniel Cole)

Para ella, el resultado final, la película, es secundario frente al proceso compartido: “Son casi prescindibles. Vienen y van, y luego pasas a la siguiente rama y a las siguientes hojas”, reflexionó.

Complicidad con Haider Ackermann y el poder de lo inesperado

Una de las colaboraciones más notables de Tilda Swinton es la mantenida desde hace más de 20 años con el diseñador Haider Ackermann. Su vínculo, nacido en el ámbito de la moda, se fortaleció a nivel personal y profesional.

Recientemente, Ackermann, en su cargo como director creativo de Tom Ford, seleccionó a Swinton como imagen del perfume Black Orchid Reserve.

“Tilda siempre me hace pensar un poco más allá. Siempre propone algo inesperado, ya sea en el peinado o en los zapatos. Siempre añade algo que me hace crecer”, comentó Ackermann a WSJ Magazine, al definir a Swinton como una socia creativa desafiante y estimulante.

Exploración artística sin límites

Swinton reflexionó sobre el desafío de mantener la autenticidad en producciones de gran escala (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

A pesar de su orientación actual hacia la escritura, Swinton no se desvinculó del cine ni de la moda. Este mes, protagoniza la película “Ballad of a Small Player” junto a Colin Farrell, un thriller existencial ambientado en los casinos de Macao que se estrena en Netflix.

Además, continúa participando en campañas y proyectos comerciales, los cuales considera parte de su experimentación artística.

“Vengo de un entorno artístico muy experimental, y todos estos proyectos comerciales son, para mí, mi trabajo experimental”, explicó Swinton, quien ve en estas oportunidades un espacio para poner a prueba sus ideas sobre creatividad y colaboración.

Autenticidad y conexión con el público

La actriz también analizó el desafío de mantener la autenticidad y la conexión con el público en producciones de gran envergadura.

La conexión genuina con el público y los colaboradores es clave en la visión creativa de Swinton (REUTERS/Remo Casilli)

“¿Cómo es posible, en esos entornos, hacer gestos auténticos que se sientan fluidos y honestos? ¿Cómo puede el público, el mundo, sentir una conexión real con algo producido a ese nivel y con ese alcance global?”, se preguntó Swinton en diálogo con WSJ Magazine.

Para Swinton, el reto esencial radica en conservar la conexión genuina tanto con el público como con sus colaboradores, incluso mientras su trabajo se transforma y diversifica.