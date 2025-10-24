11 actores y actrices que no se rinden: pasados los 80 años siguen en carrera y generando éxitos

El fotógrafo Platon dirigió la campaña protagonizada por las leyendas de Hollywood, resaltando valores como la confianza y la calidez. (Platon/Cortesía de Moncler)

Conocido es el caso de Clint Eastwood, que ha despertado la admiración del mundo por seguir dirigiendo y actuando a los 95 años. Pero ya son muchos los actores que, rondando los 80 e incluso bien cumplida esa edad se mantienen en carrera confirmando que se vive una nueva longevidad. Entre ellos, hay incluso un centenario…

Luis Brandoni (18 de abril de 1940) 85 años

Desde 2017, cuando ya contaba con 77 años, se le conocieron films como Solo se vive una vez, Mi obra maestra, La odisea de los giles, El cuento de las comadrejas. Ya había pasado los 80 cuando protagonizó la exitosa serie Nada, en la que comparte cartel con su amigo Robert De Niro, y donde encarna a un excéntrico y desvalido crítico gastronómico.

Luis Brandoni y Robert de Niro en 'Nada', de Mariano Cohn y Gastón Duprat, una serie original de Disney Plus

Robert De Niro (17 de agosto de 1943) 82 años

En 2019 tenía 76 años, y protagonizó El irlandés, y Joker. Luego vinieron La última gran estafa, Todo sobre mi padre, Los asesinos de la luna y Alto Knights, y series como Mr. Scorsese, Día cero, y la divertida comedia en la que actúa con Brandoni y en la que da clases de léxico “argentino”.

Robert De Niro en el Festival de Cannes, en mayo de 2025. REUTERS/Stephane Mahe

Helen Mirren (26 de julio de 1945) 80 años

Desde su memorable interpretación de la reina Elizabeth III en The Queen (La Reina), el público la pudo seguir admirando en múltiples producciones. Su talento y belleza no se extinguieron con la edad. A los 78 años interpretaba a Golda Meir en el film homónimo, luego fue la narradora en Barbie y actuó en Alas blancas, entre otras.

Helen Mirren en el último Festival de Cannes, en la presentación de "Colors of Time", mayo de 2025. REUTERS/Sarah Meyssonnier

Hace poco pudimos verla en su magnífica encarnación de la temible esposa de un mafioso irlandés, compartiendo cartel con Pierce Brosnan, otro galán maduro de larga trayectoria, en la serie Mobland (Tierra de Mafias). La exitosa dupla vuelve a deleitarnos en El club del crimen de los jueves, hoy en cartelera en plataformas de streaming.

Parte del reparto de 'El club del crimen de los jueves', dirigida por Chris Columbus y con Pierce Brosnan y Helen Mirren al frente del reparto

Carmen Maura (15 de septiembre de 1945) 80 años

Inolvidable musa de Pedro Almodóvar, nos conmovió con Mujeres al borde de un ataque de nervios y Qué he hecho yo para merecer esto, entre numerosos éxitos. En 2013 hizo Las brujas de Zagarramurdi, de Álex de la Iglesia. En 2024 vuelve a trabajar durante 6 episodios en Tierra de mujeres, una serie que puede verse en una plataforma de streaming.

Carmen Maura en "Tierra de mujeres" (Créditos: AppleTV+)

Anthony Hopkins (31 de diciembre de 1937) 87 años

Qué decir de los imborrables y numerosísimos papeles que protagonizó en su larga y fructífera vida este actor británico-norteamericano. Desde el temible Hannibal Lecter hasta el conmovedor mayordomo de Lo que queda del día, ningún amante del cine puede dejar de reconocerlo. Pero para hablar solamente de los roles que protagonizó en su madurez, a partir de sus 80 años, pudimos conmovernos con The father en 2020, y en Freud, la última confesión, en 2023, además de numerosas actuaciones en series y películas que todavía no han sido conocidas en estas latitudes.

Anthony Hopkins en 'Corazones en la Atlántida'

Jane Fonda (21 de diciembre de 1937) 87 años

Qué decir de la vitalidad y el encanto inocultable de esta célebre actriz estadounidense… Otra diva que no se retiró y sigue deleitándonos tanto en películas como en series disponibles en diversas plataformas. La inolvidable Barbarella de los años 70 nos conmovió con Nosotros en la noche, de 2017, donde volvió a formar pareja con Robert Redford, otro grande que no dejó de trabajar hasta su fallecimiento, hace muy poco tiempo. Muchos la recordarán por la serie Grace y Frankie, de 2015 a 2022, o por The book club, de 2018.

El reencuentro de Jane Fonda con Robert Redford, varias décadas después de "Descalzos en el parque" (AFP)

Morgan Freeman (1ro de junio de 1937) 88 años

Óscar al mejor actor de reparto por Million dollar baby en 2005, numerosos premios durante su larga vida en la actuación, nos emocionó en La suma de todos los miedos en 2002, y no dejó de trabajar en este milenio. El caballero negro y El regreso del caballero negro (2008 y 2012). Personificó a Nelson Mandela en Invictus, en 2009. Este año, 2025, trabajó en Now you see me, una producción aún no estrenada.

Morgan Freeman. EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Harrison Ford (13 de julio de 1942) 83 años

Actor y productor, quien en su juventud encarnó a personajes inolvidables como Han Solo, de la Guerra de las Galaxias, o al aventurero Indiana Jones, Harrison Ford no ha dejado de trabajar en cine desde sus comienzos, allá por los años 70.

Después de incontables éxitos, en 2016 trabajó nuevamente para la saga Star Wars, en el Episodio VII, El despertar de la Fuerza. En 2017 se lo pudo ver en una nueva versión de Blade Runner. Y volvió a protagonizar en 2022 al ya célebre aventurero del Arca perdida, en Indiana Jones, el dial del destino.

Harrison Ford (YouTube: NPR Podcasts)

Al Pacino (25 de abril de 1940) 85 años

El icónico actor de la saga de El Padrino, Tarde de Perros, Sérpico.,Cruising y Scarface, no para de trabajar, pese a haber cumplido hace rato los 80. En los últimos años se lo ha visto en El Irlandés, Modigliani y La Casa Gucci.

Al Pacino en una foto reciente, en septiembre pasado, en California (REUTERS/Mario Anzuoni)

Judi Dench (9 de diciembre de 1934) 90 años

Es una de las caras más conocidas del cine y las series británicas y desde los años 60 no ha cesado de filmar. Se la ha visto en Orgullo y Prejuicio, Casino Royale (una de James Bond), en J. Edgard (la biopic de Edgard Hoover con Leonardo Di Caprio), en una de las varias versiones de Jane Eyre, en Muerte en el Oriente Express (adaptación de una novela de Agatha Christie), entre otras tantas.

La actriz británica Judy Dench, al cumplir 90 años (EFE/ARCHIVO)

Dick Van Dyke (13 de diciembre de 1925) 99 años

Es, de lejos, el decano de los actores longevos. Está a las puertas del centenario. El exitosísimo protagonista de su propio show, que muchos “silvers” recordarán (El Show de Dick Van Dyke), actuó en Mary Poppins y en Chitty, chitty, bang, bang. En los años noventa protagonizó Diagnosis: murder, serie de televisión. Pero siguió trabajando en los sets en Noche en los museos, en la década del 2010, y en El regreso de Mary Poppins, en 2018. En 2024, ya casi centenario, actuó en All my love, un videoclip de Coldplay.

El casi centenario actor Dick Van Dyke (REUTERS/Joshua Roberts)