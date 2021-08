Explicando el fenómeno INFINITY en los esports: tres equipos, tres torneos y tres finales

Fotografía cedida hoy por Riot Games del argentino Matías "WhiteLotus" Missouri, tirador del campeón Infinity, en Ciudad de México (México). EFE/Riot Games/SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Si hacemos un repaso por las organizaciones de esports más importantes de Latinoamérica es necesario hablar de INFINITY. Fundado en Costa Rica durante 2009 por Paul “Monrrow” Venegas es sin dudas el principal exponente en el norte de la región, y sus logros no solo abarcan lo deportivo, sino también lo institucional y lo comercial. Hace más de una década viene marcando el camino en muchos aspectos, y hoy en día dicho esfuerzo y constancia se ven reflejados de gran manera.

Si bien la piedra fundacional se colocó en Costa Rica, el imperio INFINITY se fue levantando de la mano de tres argentinos, que llegaron como inversores y que hoy son parte fundamental del buen presente de la institución: Damian Szafirsztein como director comercial, Nicolás Lescano como director de comunicación y Diego Foressi, como socio y CEO.

Estos son días especiales para el Infinito, porque viene de clasificarse a tres finales en torneos de gran calibre: irá por el título en la Liga Latinoamérica de League of Legends, en los Playoff Latam de VALORANT y en la Latin Power Fall 2021 de la FiRe League de CS:GO. Son resultados que no llegan de un día para el otro, sino que son fruto de meses de trabajo duro y de proyectos a largo plazo.

El proyecto de League of Legends comenzó a finales del 2020, después de una mala temporada en la que los resultados no fueron los esperados. La organización pateó el tablero, se mudó de gaming house e hizo tres variantes en su equipo titular, que terminó formando con Buggax, Solidsnake, Cody, Whitelotus y Ackerman, con VON como coach. El roster plagado de estrellas supo sacarle provecho al talento individual y se coronaron campeones del Apertura luego de tres años. Mostraron un gran nivel y representaron a Latam en el Mid-Season Invitational.

El roster titular de LoL de Infinity.

El Clausura lo encararon con experiencia internacional y finalizaron punteros de la primera fase del certamen con 11 victorias y tres caídas. Incluso disputaron algunos encuentros con KZ y Brayaron, los dos rookies suplentes del equipo. El Pentágono -la segunda instancia del torneo- la culminaron con tres triunfos y una derrota, por lo que quedaron primeros en la tabla de posiciones y se clasificaron a la gran final, que se disputará el sábado 28 de agosto. Son los grandes candidatos, y si se consagran campeones disputarán Worlds, el mundial de League of Legends por segunda vez en su historia.

El Infinito cuenta con un roster de alto nivel, que une experiencia y años en el competitivo con jugadores jóvenes con mucho potencial. Parece ser la mezcla perfecta en búsqueda de lo que tanto anhela la organización: dar un paso más en un evento internacional.

Por su parte en VALORANT, que fue lanzado a mediados del año pasado, siempre fueron dominadores de la escena. Desde los primeros First Strike y Valorant Versus que comenzaron a formar el competitivo hasta la actualidad, donde se erigen como el mejor representante del servidor Norte. A lo largo de estos meses se consagraron de múltiples torneos, con el equipo conformado por Sickly, Jfoen, Alejo, RAINMAKER y Daveeys (que reemplazó a Nolan). Durante mayo se coronaron de la VCT Challengers y viajaron a México a disputar la gran final frente a KRÜ, representante del Sur, por un lugar en el Masters de Reikiavik, el primer gran torneo internacional del FPS de Riot Games. Cayeron 1-3 y no pudieron representar a la región en Islandia, pero irán por la revancha en los Playoff de Latam.

Comenzarán el 17 de agosto y se llevará a cabo de manera presencial en Ciudad de México. Contará con cuatro equipos: KRÜ y Australs del Sur, y Six Karma e INFINITY del Norte. Será un formato con un cuadro de doble eliminación, con un upper y un lower bracket. Todos los cruces serán al mejor de cinco juegos, y solo el campeón ganará su pasaje al segundo Masters, que se disputará en Berlín.

Daveeys, Jfoen y RAINMAKER en la nueva gaming house de VALORANT.

El otro gran certamen en el que la organización costarricense se ganó su lugar es la FiReLeague Latin Power Fall de CS:GO, que da un cupo a la BLAST Premier Fall Showdown, uno de los torneos más importantes del mundo. Para ello debieron disputar la qualy regional, en la que se impusieron sin mayores sobresaltos. Superaron la fase de grupos con dos triunfos 2-0 ante Loto y Mad Kings, en semis eliminaron a STMN y en la final vencieron de nuevo a Mad Kings.

No será un torneo sencillo, teniendo en cuenta que además de los ya clasificados habrá tres equipos del Sur y tres de Brasil. Todos lucharán por el cupo a la BLAST, y si bien INFINITY no es favorito, ya demostró en más de una oportunidad que le puede dar pelea a equipos de gran nivel. Será una prueba de fuego para la organización y para el norte de la región, ya que históricamente se vio superado por los rivales sudamericanos.

Llegar a las instancias decisivas en tres de los videojuegos más populares de Latinoamérica no es tarea sencilla ni tampoco casualidad. INFINITY apunta a la excelencia de cada una de sus disciplinas y actualmente cuenta con más de 60 jugadores profesionales, y el staff suma 89 personas, que día a día trabajan para que la institución crezca. La organización cuenta además con representantes en Free Fire -un roster masculino y otro femenino-, Simracing, FIFA y Dota 2. En cuanto a sus instalaciones tienen gaming houses en México para LoL y VALORANT, y una en Perú para Dota 2, y un increíble Gaming Center en Costa Rica para seguir aportando al ecosistema del competitivo en su país de origen.

Infinity Gaming & Training Centerqueda ubicado en el mall Oxígeno en Costa Rica.

“A la hora de reclutar un jugador INFINITY siempre se fija en los valores de la persona, y que siempre coincidan con la ideología del club. Y claramente la parte deportiva y psicológica es fundamental. Hoy en día todos los que quieran formar parte pasan un proceso con un especialista en psiquiatría o psicología, que hace todo un análisis psicométrico de la persona para prevenir cualquier tipo de circunstancia de convivencia, de actitud y también para tener un perfil de esa persona y saber cómo manejar cualquier tipo de circunstancia”, le contó Monrrow a Infobae.

- Son de las pocas organizaciones que no incorporaron imports. ¿Siempre tuvieron esa idea?

- Infinity es la organización que hasta el día de hoy ha respetado su ideal de apoyar el crecimiento del talento latino. Isurus venía con lo mismo, si bien ya incorporaron coreanos me parece que fue más por una urgencia de la situación deportiva que tuvieron en el Apertura, no porque hubieran querido, porque sabemos muy bien la manera de trabajar de ellos. Nosotros tenemos la oportunidad de estar trabajando con grandes jugadores, que ha pesar de su corta edad y poca experiencia han demostrado ser de los mejores de la liga, como Cody y Ackerman, y ahora estamos desarrollando dos suplentes bastante rookies también que van a dar de qué hablar.

- ¿Es algo que planean mantener siempre?

- Lo vamos a mantener hasta que se pueda. Siempre que podamos conseguir buenos jugadores que tengan el nivel de competencia y que puedan dar la talla. Vamos a dar nuestro 110% para que esos jugadores estén en INFINITY y mantener el poder latino.

- Recién mencionabas el desarrollo de futuros talentos ¿Esa es una de las premisas del club?

- Es algo que hemos decidido desarrollar viendo que poco a poco se acerca ya el posible retiro de Whitleotus o Buggax. Son jugadores que tienen muchos años compitiendo y hay que ir buscando reemplazantes y personas que tengan la capacidad y proyección de cubrir esos puestos. Claramente a pesar de que teníamos un roster cerrado, y con los comentarios de un posible retiro de Buggax empezamos a buscar un reemplazo a futuro. Por eso trajimos a Brayaron. KZ desde que empezó el split Clausura ha estado jugando con el equipo, hay semanas en las que juega mucho más que Whitelotus, por eso es que se ha visto in game muy bien compenetrado con el equipo, entendiendo el macrojuego y no se ha visto perdido. Y en el caso de Brayaron en las últimas semanas de igual forma, ha venido entrenando con el equipo, tuvo su oportunidad muy pronto. Casi que llegó y a la semana estaba debutando. Creo que es la apuesta a seguir desarrollando talento para años futuros.

Whitelotus y Ackerman, la botlane argentina de Infintiy en LoL.

- Hace poco inauguraron una gaming house para el roster de VALORANT. ¿A qué se debe esta inversión?

- Claramente al crecimiento de Riot en la región. Se puede catalogar como pionero en Latinoamérica en cuanto a esports. Ha sido la empresa que más ha invertido en infraestructura y confiamos muchísimo en el trabajo que ellos hacen. Por eso nuestra entrada a VALORANT. Y un año después de nuestra incursión en el juego tomamos la decisión de una GH principalmente por una cuestión técnica y geográfica. Los jugadores del Sur tienen muchísimo a favor por un tema de ping o de ubicación de servidor. Son jugadores que tienen la región de Brasil muy cerca y pueden entrenar con poca diferencia de ping. Mientras que los del Norte si quieren jugar contra NA estando en sus casas, en nuestro caso desde Colombia, tenían alrededor de 100 o 120. Estamos hablando de una diferencia de ciertas ocasiones de 90 de ping. Lo de la GH lo que busca es esa estabilidad y esa ventaja por así decirlo en cuanto al tema de ping y conexión para poder desarrollar mejor las habilidades a la hora de competir.

- Históricamente el Norte siempre fue menos que el Sur en el CSGO. INFINITY tiene un gran roster con bastante experiencia. ¿Por qué creen que pueden ser ese equipo que rompa con eso establecido?

- Creo que tal vez por la hegemonía que hemos tenido en el Norte. Somos el equipo campeón de prácticamente todos los torneos de CSGO del Norte en los últimos dos años y creo que se tiene la madurez y la competencia para lograrlo. Muchas veces, como sucede en VALORANT, el Sur tiene algunas otras ventajas sobre la gente que juega shooters en el Norte, pero es algo con lo que tenemos que jugar, y aunque tengamos esos temas en contra siempre vamos a tratar de dar la mejor presentación posible.

- ¿Por qué es importante apostar por los esports mobile?

- Claramente están jalando muchísima audiencia. Principalmente el Free Fire. También te abre el abanico de audiencia por así decirlo, teniendo en cuenta que está enfocado para móviles de gama baja. Termina abarcando mucha gente que un juego como Wild Rift no. Te abarca todas las clases sociales, todas las clases culturales y demás de nuestro continente. Pueden tener jugadores con mucho poder adquisitivo o no tanto. Por eso fue el boom de Free Fire. Con un teléfono cualquiera puedes jugar, competir y dar un rendimiento mejor, por eso tiene tanta audiencia y fanaticada. Ese ha sido el plus del mobile. Llega a gente que generalmente no juega en PC o en consola. Con esa facilidad cada vez va a ir subiendo más. Y por eso ha mostrado números sorprendentes en audiencia y en la escena competitiva. Por eso estamos ahí y vamos a seguir trabajando alrededor de eso.

Pero INFINITY no resalta solo por sus logros deportivos; es mucho más que eso. El Infinito debió remarla desde sus comienzos, cuando solo era Monrrow quien estaba a cargo del proyecto. Un accidente automovilístico lo dejó en cama varios meses y casi pierde una de sus piernas, pero en la adversidad encontró el tiempo para dedicarse de lleno a los esports, y poco a poco comenzó a formarse el sueño. Primero fue en el competitivo de shooters, como Battlefield y Overwatch, pero el empujón final llegó con el League of Legends, cuando pudieron ascender a la antigua Liga Latinoamérica Norte. En medio debió pedir un préstamo para solventar los gastos y se la jugó por su propio emprendimiento, cuando los esports no eran lo que son hoy en día.

Tras buenos resultados en la LLN llegó una oportunidad única: tres empresarios argentinos viviendo en Costa Rica se interesaron en el proyecto y con ellos llegaron todos sus conocimientos, que expandieron al máximo las posibilidades del club. Tras su llegada impusieron una visión más comercial, e INFINITY dio un paso adelante por sobre los demás equipos de la región. En 2018 arribó Gillette como principal sponsor, y la organización pasó a llamarse Gillette Infinity Esports. Con el pasar de las temporadas se fueron sumando otras reconocidas marcas como Kappa para la indumentaria, o activaciones con plataformas como Booyah y TikToK, y a mediados del 2020 sorprendieron a todos cuando anunciaron a la automotriz alemana BMW como patrocinador en la camiseta.

De izquierda a derecha: Paul Venegas, Nicolás Lescano, Diego Foressi y Damián Szafirsztein.

Desde Infobae Gaming dialogamos con Damián Szafirsztein, director comercial del club, quien dio más detalles acerca del minucioso trabajo que llevan a cabo.

- ¿Por qué las marcas llegan a INFINITY?

- Infinity combina excelencia deportiva con producción de contenidos de calidad para sus audiencias. Los Esports ofrecen esa oportunidad de unir el mundo competitivo con el entretenimiento. El club cuenta con un equipo creativo que desarrolla soluciones de comunicación y marketing de contenidos, para las marcas que necesitan conectar con los jóvenes que están en redes sociales y plataformas de streaming.

- ¿Qué busca demostrar INFINITY hacia el mundo?

- Que en Latinoamérica hay organizaciones que promueven y desarrollan el ecosistema. Trabajamos con mucha sinergia con los publisher, ligas, clubes, jugadores, público, marcas, medios y demás actores para fortalecer la industria. INFINITY es una vidriera del talento latino, apostamos por desarrollar jugadores de la región. Lo mismo con los creadores de contenido.

- Si bien son muy fuertes en el norte de Latam, ¿planean expandirse al Sur, Norteamérica o Europa?

- Está dentro de nuestros planes la internacionalización de IFINITY, tenemos varias ofertas para hacerlo. En Sudamérica el club tiene un alto reconocimiento siendo una organización del Norte. En los inicios nuestros jugadores eran de Perú, Colombia, Venezuela, Centroamérica y México, pero hoy muchas de nuestras figuras son de Argentina, Chile y Uruguay. El club cuenta con dos Gaming House en México, una en Perú y una Arena Esports en Costa Rica. Vemos a Latinoamérica como una sola región.

- ¿Qué simboliza INFINITY?

- La posibilidad de cumplir los sueños. Queremos que cualquier gamer de Latinoamérica cuando encienda una PC, una consola o un teléfono piense en INFINITY. Tanto el que juega para divertirse, como el que quiere ser un profesional. Trabajamos con excelencia en todas nuestras áreas: deportiva, contenidos, comercial, queremos ser ese espejo dónde los jóvenes puedan reflejarse.

- Fueron de los primeros en contar con un naming sponsor. ¿Están en busca de otro o por el momento será solo Infinity?

- Hemos tenido dos años muy exitosos con Gillette. Ahora estamos fortaleciendo nuestro nombre. Estamos en negociaciones con tres marcas de mucha relevancia, pronto tendremos noticias. A diferencia de otros patrocinios, el naming es un proceso que lleva su tiempo, ya que involucra el activo más valioso que es nuestra marca. Tiene que ser una empresa que comparta nuestra visión y valores. Al ser un club ganador y con una producción de contenidos relevante para el público, los patrocinadores están siempre activos. Somos uno de los primeros clubes del mundo en tener el patrocinio de Tik Tok. Formamos parte del ecosistema Esports de BMW (la firma patrocina a los principales clubes de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Corea, China y Brasil y en Latinoamérica eligieron a Infinity). Contamos con Logitech, la marca líder de periféricos. Kappa es nuestro proveedor de indumentaria y 1nf1n1te en calzado. Ambos venden nuestro merchandising en sus tiendas en línea. Cougar en sillas gaming. Hay muchos sectores que están invirtiendo fuerte en el mundo y que en 2022 van a llegar a la región: alimentos, bebidas, cadenas de comida y los bancos y Fintech. La mayoría de los juegos migraron a la Nube, son gratuitos y se paga por personalizar la experiencia. Gran parte de los jóvenes no están bancarizados y necesitan un medio de pago para su experiencia gaming.