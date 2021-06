El próximo God of War se retrasa: su lanzamiento está previsto para 2022

God Of War Sequel

La secuela de God of War estaba planificada para salir durante 2021 pero los planes han cambiado, según comentó Hermen Hulst -Director de PlayStation Studios- y después confirmó el estudio durante el día de ayer: llegará en 2022. Los comentarios de Hulst se dieron en el marco de una entrevista publicada en el PlayStation Blog, donde además brindó una serie de datos de sumo interés y que marcan el camino de este año y el próximo no solamente para PlayStation 5 sino también para su antecesora, PlayStation 4.

Hulst declaró: “En el caso de God of War, puedo decir que el proyecto empezó a gestarse un poco más tarde de lo previsto, por lo que tomamos la decisión de que llevar su lanzamiento al año que viene, para asegurarnos que Santa Monica Studio pueda entregar ese juego maravilloso que todos queremos jugar.” En Twitter, Santa Monica Studio hizo lo propio a través de un comunicado: “Mantenemos el foco en brindar una experiencia de máxima calidad mientras mantenemos la seguridad y bienestar de nuestro equipo, socios creativos y familias. Con esto en mente, decidimos tomar 2022 como ventana de lanzamiento”.

Pero no son todas malas noticias. Hulst se pronunció respecto a la estrategia de Sony de cara a la nueva generación de consolas, la enorme base de usuarios que hay en PlayStation 4 -con más de 110 millones de consolas alrededor del mundo. “No se puede construir una comunidad tan grande de jugadores y luego abandonarlas así, ¿no es cierto? Serían malas noticias para los fans de PlayStation 4 y francamente no sería un gran negocio” explicó Hulst, y agregó: “Donde tenga sentido desarrollar un título tanto para PlayStation 4 como PlayStation 5 -Horizon Forbidden West, el próximo God of War y Gran Turismo 7- continuaremos tomando ese camino. Y si los usuarios de PlayStation 4 quieren jugar estos juegos, podrán hacerlo. Si quieren hacerlo en PlayStation 5, el juego también estará ahí para ellos”.

De esta manera confirmó que varios de los juegos más esperados del catálogo de PlayStation 5 no serán exclusivos de la plataforma de nueva generación, sino que serán intergeneracionales, del mismo modo que títulos como Spider-Man: Miles Morales, que presenta distintas ventajas de rendimiento y a nivel visual en PlayStation 5, entregando una experiencia superior. Tener juegos pensados para la nueva generación de consolas es también una prioridad según Hulst, destacando el desarrollo de Returnal y del inminente Ratchet & Clank: Rift Apart.

Entre otras cosas, Hulst recalcó lo importante que son las franquicias o propiedades intelectuales para PlayStation. En este sentido, confirmó que hay 25 títulos en desarrollo por parte de PlayStation Studios, la mitad de ellos están anclados en franquicias conocidas y queridas dentro del universo PlayStation, mientras que el resto son proyectos por completo nuevos. Así mismo, hizo referencia a Bend Studio, desarrolladores de Days Gone: un juego que estuvo en boca de todos porque recientemente fue publicado en PC, del que además trascendieron rumores sobre su actual rol dentro de PlayStation Studios. El reporte publicado por Bloomberg, asegura que el estudio tuvo fuga de talentos y planteó dudas sobre su continuidad.

Hulst fue muy claro: “Bend Studio está trabajando en una nueva propiedad muy excitante y lo están haciendo de una forma muy apasionada. Están construyendo desde los profundos sistemas de mundo abierto que desarrollaron con Days Gone, así que estoy muy feliz por ellos”. Con esto, queda clara no sólo la continuidad del estudio, sino también un lugar preponderante dentro del paraguas de PlayStation Studios al estar desarrollando un título de escala mayor.

Sobre Days Gone, Hulst también aprovechó para echar luz sobre la estrategia de PlayStation de llevar títulos otrora exclusivos de sus consolas a PC. “Todavía estamos en una etapa temprana de planificación para PC. Horizon Zero Dawn fue muy exitoso y esto demuestra que hay un apetito genuino por parte de los jugadores fuera del ecosistema de PlayStation que quieren experimentar con el maravilloso catálogo títulos que los jugadores de PlayStation han disfrutado por años”. Sin embargo, aclaró que PlayStation será para ellos el mejor lugar para jugar a los títulos exclusivos de lanzamiento. Seguirán mirando al público de PC pero utilizó a Days Gone como ejemplo: “Bend Studio acaba de lanzar Days Gone el 18 de mayo en PC. Son casi dos años después de su lanzamiento en PlayStation 4″.

