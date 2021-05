Sony dio a conocer los juegos gratuitos de PlayStation Plus para el mes de junio

Como todos los meses, la oferta de títulos se renueva para los servicios de suscripción de consolas y en este caso PlayStation dio a conocer los títulos que componen su oferta para el mes de junio, que incluye una interesante selección de títulos de distinta categoría pero de amplísima calidad, como podremos ver en el repaso a continuación. Como salvedad, aclarar que los juegos señalados como de “PlayStation 4″ funcionan en PlayStation 5 en modo de retrocompatibilidad.

Operation Tango (PlayStation 5)

El juego de PlayStation 5 del mes de junio es a la vez un estreno. Se trata de Operation Tango: un título de espionaje cuya mayor particularidad es que requiere juego cooperativo a través de internet entre dos personas, y una comunicación fluida a través del sistema de Voice Chat. Operation Tango tendrá versiones también en PS4 y otras consolas, pero la versión que estará disponible de forma gratuita para los suscriptores de PlayStation Plus es la de PlayStation 5.

A través de la comunicación, los jugadores deberán atravesar misiones resolviendo distintos puzles de inteligente diseño al ritmo de una narrativa digna de las mejores películas del género, incluyendo además la extensa utilización de dispositivos de alta tecnología. Una de las facetas más interesantes de Operation Tango es que posee un “Pase de Amigo” para compartirlo con quien no lo tenga y además, poseerá “Cross-Play” entre plataformas, por lo que podrías jugarlo con alguien que no tenga consolas de la familia PlayStation.

Star Wars: Squadrons (PlayStation 4)

El plato fuerte de PlayStation Plus para el mes de junio es sin lugar a dudas Star Wars: Squadrons. Este brillante título combina acción con lo que se podría presumir como un simulador de combate espacial a la usanza de los viejos Wing Commander, con el agregado de poder personalizar los esquemas de control y asistencia para tener una experiencia más parecida a juegos de estilo arcade, más permisivos en su jugabilidad y dificultad. Star Wars: Squadrons transcurre momentos después del final de El Regreso del Jedi y cuenta la historia de dos de los mejores escuadrones de combate tanto de la facción Imperial como de la Alianza Rebelde.

La historia nos llevará a controlar pilotos de ambos bandos del conflicto a lo largo de una aventura trepidante, signada por los frenéticos enfrentamientos aéreos con misiones primarias, secundarias, locaciones conocidas por los fanáticos y el lujo de poder pilotar naves míticas como X-Wing y TIE Fighter entre muchísimas más, además de la aparición de personajes icónicos que los fanáticos sabrán apreciar. También incluye un modo multijugador por rangos para seguir surcando la galaxia una vez que completamos la campaña principal.

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown (PlayStation 4)

Sega es conocido por muchas franquicias que han hecho historia en los salones de arcades. Daytona Usa, Sega Rally, House of the Dead y la serie que nos ocupa, Virtua Fighter. En este caso, PlayStation Plus nos da la posibilidad de disfrutar de Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown: la reedición de un clásico remasterizado para nuevas generaciones de consolas en exclusiva para la familia PlayStation. El debut se produce únicamente en PlayStation Plus y por dos meses, y luego formará parte de la biblioteca de PlayStation Now.

La particularidad de Ultimate Showdown es que está remasterizado ni más ni menos que por Ryu Ga Gotoku Studio, los creadores de la popular serie conocida como Yakuza. Una jugabilidad balanceada, distintos estilos de pelea, gráficos de última generación y funciones online son algunas de las mejoras que posee un título que se plantea como objetivo enamorar a los habitué de la franquicia como también a aquellos curiosos que lo jugarán sólo por estar disponible en PlayStation Plus. Estará disponible a partir del 1 de junio al 2 de agosto.

Por último, recordar que los usuarios del servicio de suscripción de PlayStation tienen hasta el 31 de mayo para descargar los juegos del mes corriente que incluyen Battlefield V, Stranded Deep y Wreckfest.