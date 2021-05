Regresa Days of Play, la celebración de la comunidad de PlayStation que incluye actividades y premios

Days of Play es un evento que PlayStation realiza año tras año para celebrar su comunidad. Todos los usuarios pueden participar para lograr distintas metas planteadas por Sony y así recibir premios a lo largo de cada una de las fases en las que se divide el evento. Los premios pueden variar entre temas exclusivos para PlayStation 4 como también en avatares de PSN alegóricos que sólo pueden obtenerse participando de Days of Play.

El registro para el evento está abierto y permanecerá de ese modo hasta el 31 de mayo. Anotarse es muy sencillo: deben tener una cuenta de PlayStation Network activa y a través este enlace le dan al botón “Inscribirse”. De este modo ya estarán participando en todas las etapas del evento. Si se inscriben antes del inicio de alguna de las etapas, recibirán bonificaciones. Cada etapa está comprendida por una serie de objetivos que tienen que ver con dos indicadores básicos: cantidad de juegos jugados y cantidad de trofeos obtenidos. Cuantos más juegos jueguen y más trofeos obtengan, más puntos sumarán a los objetivos comunitarios.

Aunque los temas especiales sólo funcionan en PlayStation 4, los avatares de PSN sirven para todas las consolas PlayStation, incluyendo obviamente PlayStation 5. En cuanto a los juegos que sirven para sumar puntos, sólo cuentan los juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5. Un detalle importante a tener en cuenta: si juegan con amigos, sumarán el doble de puntos para acumular en el total del objetivo comunitario.

Cada etapa tiene objetivos de Comunidad pero también objetivos de Bonificación, los cuales son más elevados y habilitan más premios. A continuación detallamos los objetivos y premios, así como también la fecha y horario de inicio de cada una de ellas. Todos los horarios son de Argentina.

Etapa 1: del 18 de mayo a las 4:00 PM hasta el 25 de mayo a las 3:59 AM

Objetivo de Comunidad: 2.4M de Juegos jugados | 7.2M de Trofeos ganados

Premio: Tema dinámico para PS4 exclusivo, Avatar para PSN exclusivo

Objetivo de Bonificación: 3.0M de Juegos jugados | 8.8M de Trofeos ganados

Premio de Bonificación: Tres avatares para PSN exclusivos

Etapa 2: del 25 de mayo a las 4:00 AM hasta el 1 de junio a las 3:59

Objetivo de Comunidad: 2.9M de Juegos jugados | 8.5M de Trofeos ganados

Premio: Cinco avatares para PSN exclusivos

Objetivo de Bonificación: 3.6M de Juegos jugados | 10.4M de Trofeos ganados

Premio de Bonificación: Tres avatares para PSN exclusivos

Etapa 3: del 1 de junio a las 4:00 AM hasta el 7 de junio a las 3:59 AM

Objetivo de Comunidad: 3.0M de Juegos jugados | 9.0M de Trofeos ganados

Premio: Un tema dinámico de PS4 exclusivo, un avatar para PSN exclusivo

Objetivo de Bonificación: 3.7M de Juegos jugados | 11.0M de Trofeos ganados

Premio de Bonificación: Tres avatares para PSN exclusivos

De completarse todos los objetivos, habrá más premios especiales al terminar el evento. A través del sitio de PlayStation se puede hacer un seguimiento del progreso de los objetivos planteados, así como también consultar el reglamento de Days of Play. Los premios serán recibidos a través de notificaciones desde el sistema de las consolas luego de que finalice cada etapa. Pero no será la única forma de celebrar que tiene en mente Sony, ya que Days of Play también presentará un fin de semana con servicio online gratuito para todos los jugadores, en donde no será requisito tener PlayStation Plus para disfrutar de las opciones online de los juegos. De igual modo, también habrá ofertas especiales en títulos seleccionados de PlayStation 4 y PlayStation 5. Aunque estas acciones tienen fecha a definir, es posible confirmar que sucederán dentro del mes de mayo.