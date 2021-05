Gran comienzo de Royal Never Give Up y Mad Lions en la fase de grupos del MSI de LoL

Cryin - Jugador de RNG.

Este viernes comenzó la segunda fase del Mid-Season Invitational de League of Legends, el segundo torneo internacional más importante del MOBA de Riot Games. Ya sin la presencia de Gillette Infinity Esports -el representante de Latinoamérica- los dos mejores de cada zona avanzaron a un grupo donde se enfrentarán todos contra todos. Royal Never Give Up, el campeón de China, tuvo un apabullante comienzo en el primer día de competencia, y lidera la tabla junto a Mad Lions.

Por parte del Grupo A avanzaron Royal Never Give Up, el representante de China y uno de los máximos candidatos a quedarse con el título, y Pentanet GG de Oceanía, que se convirtió en la región wildcard que dio la sorpresa tras eliminar a Unicorns of Love -de la Comunidad de Estados Independientes- en el desempate. Del B pasaron Mad Lions, de la LEC de Europa y el PSG Talon, el equipo de esports del club Paris Saint Germain de la PCS del Sudeste Asiático Hong Kong y Macao. En tanto del C fueron DAMWON Kia de Corea del Sur, que llega tras coronarse campeón del mundo en 2020, y Cloud9 de Norteamérica.

La jornada comenzó con el encuentro que todos esperaban: el choque de titanes entre Royal Never Give Up y DAMWON Kia. Ambos son los equipos más fuertes del torneo, y los de China se llevaron el primer enfrentamiento. Si bien el vigente campeón mundial se hizo fuerte en el juego temprano, bastaron un par de batallas por equipo para que RNG emparejara las cosas y diera vuelta el marcador. Apenas pudieron conseguir la ventaja se aventuraron al Baron Nashor, y con la máxima bonificación de la Grieta continuaron implacables hasta el nexo rival.

RNG superó a DAMWON en el debut de la segunda fase.

El segundo juego del día tuvo como protagonista a Mad Lions, otro de los equipos que busca pelear hasta el final por el MSI. En frente tuvo a Pentanet GG. El comienzo fue muy parejo, si uno atacaba el otro respondía y no había una marcada diferencia en asesinatos, pero poco a poco el macrojuego de los europeos les permitió acrecentar la ventaja en oro, y mediante la búsqueda constante de objetivos se convirtieron en una bola de nieve que los de Oceanía no pudieron frenar.

DAMWON tuvo su revancha en la tercera partida contra PSG Talon, a quien aplastó en pocos minutos. Los del Sudeste asiático comenzaron mejor el game y se encontraban 3000 de oro por encima al minuto 17, pero una pelea en el pit del Dragón a favor de los coreanos emparejó las cosas. El ADC Ghost estuvo imparable con su Kai’Sa, y junto a Showmaker y Canyon derretían a los jugadores rivales. DW terminó el juego antes de la media hora y avisa que sigue firme por el título.

Más tarde debutó Cloud9, que tenía en sus hombros el prestigio de NA, una región que, si bien es considerada Tier1, viene de malos resultados en torneos internacionales. Se enfrentó a RNG, que llegaba entonado tras la seguidilla de victorias. Está invicto, y resaltamos la palabra ‘está’, porque superó a la Nube y finalizó 2-0 el primer día de competencia. El toplaner Fudge tuvo un mal game y al minuto 10 ya no contaba con las primeras dos torretas del carril superior. Los de China aprovecharon dicha ventaja para adueñarse del resto del mapa y lograron abrir la base. C9 parecía despertarse cuando consiguió un exterminio al minuto 25, pero todo acabó cuando intentaron quedarse con el Nashor, porque RNG aprovechó para entrar gratis y destruir el nexo.

La penúltima enfrentó a PSG Talon con Pentanet, que se fue aplastado por su rival en tan solo 22 minutos. Desde el comienzo se vio superado por un equipo que había mostrado una buena cara contra DAMWON, y que ratificó su buen presente contra los de Oceanía. Fueron 23 kills contra solo cuatro y 15000 de oro de diferencia.

Cloud9 frente a Mad Lions fue el último cruce del día.

En el cierre de la fecha se dio otro de los cruces más esperados por los fans: el clásico entre LEC y NA. Una vez más los europeos demostraron que están un escalón por encima de los norteamericanos y se llevaron la victoria de la mano del jungla Elyoya, que tuvo un gran comienzo y se llevó cinco kills en apenas seis minutos. Con la ventaja todos los recursos del equipo fueron a parar a al ADC Carzzy, que culminó con ocho asesinatos y ninguna muerte.

El MSI continuará este sábado 15 de mayo con otros seis encuentros. La primera partida comenzará a las 10:00hs y será entra Pentanet y RNG. A continuación se enfrentarán DAMWON y Cloud9, y más tarde se dará el choque entre los punteros: Mad Lions contra RNG. Cerca de las 13:00hs Cloud9 se verá las caras ante PSG Talon y al terminar Pentanet jugará contra DAMWON. La jornada se cerrará con el game entre Mad Lions y el PSG.

La tabla de posiciones tras la primera jornada del MSI.

