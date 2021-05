KRÜ Esports y Gillette Infinity Esports definirán al representante latinoamericano en el VALORANT Masters de Islandia

Luego de un año desde su lanzamiento finalmente VALORANT tendrá un certamen presencial, que reunirá a los mejores equipos del mundo: el VALORANT Masters. Se disputará durante este mes en Reikiavik, Islandia, y el representante de Latinoamérica se definirá en una serie al mejor de cinco juegos entre KRÜ Esports, el equipo del Kun Agüero que se consagró campeón del Sur, y Gillette Infinity Esports, que se coronó en el Norte.

El duelo se va a disputar en Ciudad de México, y la realización de la final estuvo en dudas, dado que la situación actual de la región dificulta que los jugadores puedan salir de sus países. Durante varios días no hubo certezas en cuanto a si se iba a cancelar o no, y finalmente la organización anunció que habrá final. No será este domingo 9 como estaba previsto, sino que se postergará al miércoles 12.

Fueron varios meses de ardua competencia, en la que los equipos fueron puliendo cada detalle, reforzando sus cualidades y tratando de eliminar sus debilidades. En el medio pasaron los First Strike, los torneos de GGTech, y los Challengers 1 y 2 del VALORANT Champions Tour. Pero todo quedó atrás cuando comenzaron los Challengers Finals, que reunían a lo más destacado de la región. Debido a la distancia entre los servidores se disputaron dos de manera online: el del Sur y el del Norte. Ambos con un bracket de doble eliminación.

El VALORANT Masters será el torneo de VALORANT más importante hasta la fecha.

KRÜ comenzó su camino en semifinales del upper bracket, donde dejaron en el camino a Meta Gaming por 2-0. Fue 13-5 en Haven y 13-3 en Ascent. En la final se enfrentaron al siempre poderoso 9Z, a quien vencieron con un contundente 2-0 (13-8 en Haven y 13-2 en Ascent).

Dicha victoria los clasificó a la gran final contra el ganador del lower bracket, que finalmente fue 9Z (superó 2-0 a ATROPELADOS). Son dos de los máximos exponentes del Cono Sur y se volvieron a ver las caras por el pase a México. KRÜ comenzó con el pie derecho en Bind donde se impuso por 13-9, sin embargo los de Violeta se despertaron en Haven y pusieron la serie en tablas tras vencer 13-10. Ambos mostraron un gran nivel, pero los del Kun sacaron una ventaja en Ascent (13-9) y sentenciaron la historia con categoría en Split (13-4).

El equipo compuesto por Klaus, NagZet, Mazino, bnj y Delz1k, con Onur y Betony como entrenadores demostró con creces ser el mejor del Sur, y ahora deberá sacar chapa en la final regional. Una de las figuras del roster es el argentino Nicolás “Klaus” Ferrari de 20 años. Pese a su corta edad es de los jugadores más experimentados de la región, ya que años atrás se destacó en Overwatch, título de Blizzard. De hecho compitió en el Mundial del 2017 de China y en Uprising Academy, organización norteamericana.

KRU se consagró campeón del Sur y buscará clasificarse a Islandia.

Por su parte Gillette Infinity Esports fue uno de los dominadores de la escena del Norte. Mantienen la base del equipo desde mediados del año pasado y se impusieron en varios de los torneos que disputaron. Sin embargo no habían logrado los mejores resultados en los certámenes de mayor renombre, y se encontraban ante la chance de demostrar de qué están hechos. El roster está compuesto por sickly, jfoen, RAINMAKER, Alejo y Daveeys, que se incorporó hace pocos meses y fortaleció al grupo.

Comenzaron su camino con un tropiezo, porque cayeron 1-2 en su debut contra Six Karma (ex roster de LDM). Dicho conjunto fue siempre una piedra en el zapato para el Infinito, que en más de una ocasión cayó en instancias decisivas contra ellos. La derrota los bajó al lower bracket, en donde se recuperaron y pudieron vencer 2-0 a Border Monsters y 2-0 a LAZER.

Tras las victorias se clasificaron a la gran final, donde esperaba, una vez más, Six Karma. El primer mapa fue Ice Box e Infinity se impuso sin muchas dificultades por 13-7. La revancha fue Ascent, y los ex LDM lo ganaron casi caminando. Fue 13-4 e igualaron la serie. Split fue el tercer escenario y quedó en manos del Infinito, que categóricamente ganó 13-6. El cuarto fue Haven y volvieron a imponerse, esta vez 13-8, para sentenciar la serie y consagrarse campeones del VCT Challengers.

El colombiano Sickly es el capitán del Infinito, y al igual que muchas otras figuras de VALORANT, traslado sus skills desde el Counter Strike: Global Offensive. Es uno de los jugadores más destacados de su país, disputó certámenes internacionales y durante un tiempo representó a Miami Flamingos, organización oriunda de Latinoamérica, que desembarcó en Norteamérica durante 2017.

Infinity superó a Six Karma en la final.

- ¿Por qué considerás que pueden coronarse campeones?

Klaus: Creo que podemos coronarnos campeones más que nada es por la ética de trabajo que llevamos tanto los jugadores como los coaches del equipo, entrenando más de seis horas por día juntos hace varias semanas.

Sickly: Somos un equipo bastante trabajador, dedicado, con muchísima experiencia, talento individual y orden. Creo que se juntan varias características importantes en este roster que nos puede ayudar muchísimo a la hora de pelear por el título y por un cupo a un torneo internacional.

- ¿Creen que hay diferentes modos de plantear los juegos en el norte y en el sur?

Klaus: Sí. LAN tiene un juego muy parecido al de NA bastante pug/individualista. Mientras que en LAS/BR hay un juego más estructurado obviamente también tiene su toque de individualismo.

Sickly: Sí, total. Considero que en LAS los equipos son un poco más influenciados por el estilo brasileño, que son contra los que ellos tienen la posibilidad de entrenar. Y nosotros, a pesar de que entrenamos con equipos de NA nos gusta tener un approach mucho más ordenado. Eso creo que nos diferencia a nosotros de los otros equipos del Norte.

- ¿Creés que puede haber mucha diferencia de nivel entre Europa/NA y Latinoamérica? Teniendo en cuenta que el juego es relativamente nuevo.

Klaus: Al ser un juego nuevo al principio no se sabe qué meta es la correcta ni qué es lo más efectivo. Al ver todas las regiones con diferentes ideas es difícil evaluar el nivel de cada una, pero en mi opinión creo LAS/BR siempre tuvo fama de ser buenos en juegos FPS, así que diría que no.

Sickly: Creo que el nivel de Europa sí es quizás un escalón más alto que el resto de las regiones. En NA hay mucho pegue pero a nivel táctico creo que no son tan exigentes como en Europa.

El VALORANT Champions Tour 2021: Stage 2 Masters se disputará del 24 al 30 de mayo en Reikiavik, Islandia, y será el primer gran torneo de VALORANT. Diez equipos dirán presente, y hasta el momento hay ocho clasificados: Sentinels y Version 1 de NA, Team Liquid y Fnatic de Europa, NUTURN Gaming de Corea, Crazy Racoon de Japón, X10 Esports de Oceanía y Team Vikings de Brasil, con el argentino Matias “Saadhak” Delipetro entre sus filas.

El microestadio Laugardalshöll será sede del torneo.