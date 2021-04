Colette, el documental que ganó un Oscar y marcó un hito para la industria de los videojuegos

El último domingo se llevó a cabo la 93° entrega de los Premios Oscar y, entre varios hechos históricos, hubo un momento destacado para el mundo del gaming. El documental Colette, que fue producido por Respawn Entertainment y Oculus Studios junto a The Guardian, se llevó una estatuilla y marcó el primer reconocimiento de este tipo para la industria de los videojuegos.

Colette forma parte de una galería de contenidos audiovisuales que acompañaron a Medal of Honor: Above and Beyond, el shooter en primera persona que se lanzó para dispositivos de realidad virtual que se centró en la resistencia francesa ante los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y que se lanzó en diciembre de 2020 con una recepción agridulce. Los contenidos audiovisuales que se incluyeron en el juego reflejaron los relatos de diferentes sobrevivientes.

A través de la cuenta de twitter de Respawn Entertainment, en la que destacan que son los creadores de Titanfall, Apex Legends, Star War Jedi: Fallen Order y el mismísimo Medal of Honor: Above and Beyond, agradecieron por el premio y manifestaron sentirse honrados por el galardón que recibieron.

En su sitio oficial, Respawn se presenta como un estudio de desarrollo de videojuegos AAA que se fundó en el 2010 y en el 2017 fue adquirido por Electronic Arts. Además destacan que el gameplay es su prioridad y lo que les permite ofrecer buenas experiencias de juego para sus usuarios en las que cada detalle está realizado con un propósito.

Al momento de su lanzamiento la recepción de Medal of Honor: Above and Beyond fue bastante dispar. Las reviews dieron cuenta de problemas en la jugabilidad, pocas oportunidades inmersivas considerando que es un juego de realidad virtual y una experiencia que no parecía estar a la altura de otros productos similares y los estándares que este tipo de títulos ya alcanzaron. Este reconocimiento puede marcar un punto de inflexión y potenciar el interés en el juego

Colette está centrado en dos mujeres: por un lado, la protagonista Colette Marin-Catherine, una mujer de 90 años que formó parte de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Su hermano murió en un campo de concentración y durante 74 años ella se negó a visitar ese lugar.

La otra mujer es Lucie Fouble, una estudiante de historia y docente en el museo La Coupole, en Francia. Ella es quien convence a Colette de recorrer Mittelbau-Dora y conocer el lugar en el que obligaron a que su hermano construya armamento para las fuerzas nazis. Es también el lugar en el que murió, tres semanas antes de que el ejército de Estados Unidos libere el campo. Lo que plantea Lucie es que a través de ese viaje y del relato lo que busca es visibilizar lo que pasó para que la historia no se repita.

“Este premio de la Academia es un honor realmente y un logro fantástico para todos los que están detrás de este documental poderosos y conmovedor. Colette es el primer documental de The Guardian en ganar un Oscar y es un testimonio de nuestro equipo de video talentoso que trabajó duro para construir y hacer crecer nuestra línea distintiva de documentales a lo largo de los años”, señaló Kataherine Viner, editora de Guardian News & Media.

El documental puede verse en forma gratuita en el canal de YouTube de The Guardian o en su sitio.

