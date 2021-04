Xbox Game Pass reveló una segunda tanda de videojuegos gratuitos para abril

Esta semana se lanzó finalmente MLB The Show 21 y se encuentra disponible en el servicio Xbox Game Pass como una de las incorporaciones estrella por tratarse de una franquicia siempre apoyada por PlayStation. Sin embargo, no es el último videojuego que llegará a Game Pass este mes, como se había anunciado. Se revelaron más títulos que se sumarán al servicio a partir de este 22 de abril para las diferentes plataformas de la familia Xbox.

Phogs! (PC) – 22 de abril

Phogs! - Trailer de lanzamiento

Usuarios de PC podrán finalmente probar otro de los indies que ofrece el servicio en consolas desde hace tiempo. Phogs! es una aventura cooperativa donde los jugadores deben controlar a dos perros unidos por una barriga super extensible. Trabajar en equipo será clave para sortear todo tipo de obstáculos y superar los más de 24 niveles, desafíos por tiempo y más. Phogs! también se puede jugar en solitario y cuenta con diferentes elementos cosméticos para desbloquear.

Second Extinction (Consola, PC y Android) – 28 de abril

Trailer de anuncio Second Extinction

Todavía en etapa de acceso anticipado, Second Extinction es un título de disparos en primera persona donde los jugadores deben eliminar hordas y hordas de dinosaurios mutantes que quieren quedarse con el planeta. Los grandes mapas ofrecen diferentes terrenos y amenazas que pueden ponerse cada vez más difíciles si no se cumplen los objetivos propuestos. Usuarios de Game Pass tendrán la oportunidad de probar el videojuego y aportar críticas y opiniones mientras continúa con sus últimas etapas de desarrollo. Second Extinction llegará al servicio el 28 de abril para usuarios de consola (Xbox Series X/S, Xbox One), PC y Cloud a través de dispositivos con Android.

Destroy All Humans! (Consola, PC y nube) – 29 de abril

Destroy All Humans! - Trailer de lanzamiento

La clásica franquicia Destroy All Humans! se suma a Game Pass con su quinta y última entrega, que también es una remake del título original lanzado en 2005. Los jugadores invaden la Tierra en los años 50 como el alien Crypto-137 y deberán recolectar ADN humano y derrocar el gobierno de Estados Unidos en una aventura llena de humor, destrucción y armas variadas. Esta remake del clásico se lanzó en 2020 y dentro de poco estará también disponible en Nintendo Switch. A Game Pass llegará el 29 de abril y para todos los usuarios del servicio.

Fable III (Android) – 30 de abril

Fable III - Trailer de lanzamiento

La tercera entrega de la saga de fantasía Fable lleva a los jugadores a liderar una revolución, experimentar el amor y la pérdida y prepararse para defender su reino de una gran amenaza. Como es clásico en la franquicia, la aventura está cargada de decisiones importantes que tienen consecuencias en los personajes, la historia y el final al que se llegue. Fable III estará disponible para usuarios de la nube el 30 de abril.

Fable Anniversary (Android) – 30 de abril

Fable Anniversary - Trailer de jugabilidad

Xbox quiere preparar a sus nuevos usuarios, porque hace algunos meses se anunció una nueva entrega de la franquicia Fable. Es por eso que Fable Anniversary, la versión remasterizada del título original, también se sumará al servicio de suscripción a fines de este mes. Aparte de contar con gráficos mejorados y una calidad superior en general, la edición también incluye una mejor interfaz, logros y todo el contenido adicional. Fable Anniversary también llegará para usuarios del servicio en la nube el 30 de abril.

Por el momento, el Cloud Gaming se encuentra disponible en pocos territorios del mundo y para usuarios de dispositivos con Android. Sin embargo, esta semana se repartieron las primeras invitaciones para que usuarios de iOS puedan probar una versión beta del servicio en sus dispositivos, lo que se espera genere una gran expansión para Game Pass.

Por último, también se confirmaron cuáles serán los videojuegos que abandonarán el servicio después del 30 de abril: Endless Legend (PC), For the King (Consola, PC y Android), Fractured Minds (Consola y Android), Levelhead (Consola, PC y Android), Moving Out (Consola, PC y Android) y Thumper (PC).

