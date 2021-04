Horizon Zero Dawn: Complete Edition es el nuevo juego gratuito de Play at Home para usuarios de PlayStation 4 y PlayStation 5

Horizon Zero Dawn: Complete Edition ya se encuentra disponible para descargar tanto para los usuarios de PlayStation 4 como aquellos que quieran algo que jugar en sus PlayStation 5. Desde hoy y hasta el 14 de mayo, los usuarios podrán acceder al juego sin costo alguno y podrán usarlo de manera definitiva. Para ello, deberán ingresar en la tienda dentro de PlayStation, buscar el apartado de Play at Home y desde allí agregar Horizon Zero Dawn: Complete Edition a su librería de juegos. Así, el título en cuestión pasará a formar parte de la juegoteca de quienes decidan conseguirlo a través de este medio. Después del 14 de mayo, el juego volverá a tener su precio nominal.

Horizon Zero Dawn: Complete Edition está ambientado en una tierra devastada por un extraño fenómeno en el que conviven tribus con distintos intereses con máquinas letales que parecen tener voluntad propia. Tomando elementos de distintos juegos de mundo abierto, Horizon Zero Dawn sigue los pasos de Aloy, la protagonista, desde su niñez hasta convertirse en toda una guerrera, en el marco de un título de acción y exploración en un enorme mapa: es un juego de mundo abierto. El título consagró a Guerrilla Games como una de los estudios más importantes en el organigrama de Sony y PlayStation, al punto de que el suceso le valió a Hermen Hulst -Director de Guerrilla Games- un ascenso a Director de PlayStation Studios.

La Complete Edition incluye además el contenido descargable conocido como Frozen Wilds, que plantea un nuevo arco narrativo que continúa los sucesos del juego principal, agregando una nueva porción de mapa para explorar, nuevos enemigos y nuevos biomas hasta ese momento inéditos. Horizon Zero Dawn: Complete Edition no solo ofrece decenas de horas de diversión y calidad, sino que también supone un auténtico espectáculo visual gracias a su potente motor gráfico, cosa que salta a la luz en su versión de PlayStation 4 Pro y naturalmente, PlayStation 5, donde la resolución alcanza los 4K, realzando los detalles de todo lo que podemos ver en pantalla.

Horizon Zero Dawn: Complete Edition conforma un cierre con broche de oro a esta segunda tanda de títulos ofrecidos por Sony a través del programa Play at Home: una iniciativa creada para concientizar sobre la situación pandémica, además de incentivar el cuidado de la salud desde la idea de quedarse en casa teniendo en cuenta la compleja situación que plantea la COVID-19 alrededor del mundo. Ratchet & Clank fue otro de los juegos que formaron parte de Play at Home, que se pudo conseguir sin costo alguno hasta el 31 de marzo. Luego de este exclusivo, Sony anunció un total de diez juegos independientes muy variados que todavía se pueden conseguir en el mismo programa sin ningún costo adicional. Hablamos de Subnautica, Enter the Gungeon, Rez Infinite, Abzu, The Witness, Atro Bot Rescue Mission, Moss, Thumper y Paper Beast. Si no se hicieron con estos títulos, hay tiempo hasta el 22 de abril para hacerlo, antes de que recuperen sus precios nominales.

Horizon Zero Dawn: Complete Edition estará disponible desde hoy hasta el próximo 14 de mayo. Es una increíble oportunidad de poder disfrutar de uno de los juegos exclusivos más importantes de la generación pasada, que todavía sigue funcionando de maravillas gracias a sus mecánicas de juego que involucran plataformas, exploración y un complejo sistema de cacería. Constituye además una cita fundamental para ponerse al día de cara al lanzamiento de Horizon Forbidden West, la esperada secuela de las aventuras de Aloy que, de no mediar inconvenientes, debería ver la luz en algún momento de este 2021.