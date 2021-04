Un cartucho de Super Mario Bros. se vendió por más de US $600.000 dólares y se convirtió en el juego más caro de la historia

En tiempos en donde la futilidad de los juegos digitales está en boca de todos, debido a la decisión de PlayStation de cerrar las tiendas online de PlayStation 3, PlayStation Vita y PlayStation Portable, el coleccionismo vuelve a decir presente con un nuevo caso en donde queda en evidencia que el valor de los videojuegos puede volverse prácticamente incalculable. El protagonista de esta historia es un cartucho original de Super Mario Bros.: el juego con el que Nintendo conquistó occidente de la mano de la mítica Nintendo Entertainment System, la popular consola de 8 bits.

El cartucho en cuestión se encuentra completamente sellado y en muy buenas condiciones, al punto de que en el sitio web llamado Heritage Auctions -donde se llevó a cabo la subasta- estaba calificado con un puntaje de 9.4 de 10 en términos de integridad física y preservación de la unidad. Esta copia de Super Mario Bros. proviene de una tirada limitada, cuya fabricación sucedió en algún punto entre 1986 y 1987, justamente cuando la consola y el juego estaban en pleno auge. Anteriormente se han vendido varias copias del mismo título pero nunca a un precio semejante. Recientemente, una copia de Super Mario Bros. sellada se vendió por US $100.150 dólares estableciendo así un récord, mientras que otra copia en similares condiciones de Super Mario Bros. 3 se vendió por US $156.000 dólares a finales del año pasado.

Sin embargo, hay varios factores que hacen de esta pieza algo muy especial, tal y como lo explica la compañía de subastas oriunda de Texas . En primer lugar, este cartucho es la copia sellada más vieja de la que se tiene registro, en segundo lugar, conserva todo el empaque original en perfectas condiciones, incluyendo los cartones con los que el cartucho era colgado en los exhibidores de la época. Considerando todos estos elementos que añaden valor de colección al cartucho, es fácil entender el por qué de la escalada del precio de la unidad, fijado inicialmente en US $300.000 dólares para luego escalar a los US $660.000 dólares que tuvo como oferta final en una puja sumamente intensa. Todavía no se conocen detalles respecto al acreedor del codiciado cartucho de colección.

Semejante suma de dinero marca un nuevo récord en lo que respecta a subastas de este tipo, y tampoco es la primera que la empresa celebra con videojuegos: tienen sobrada experiencia en este campo. Sin ir más lejos, fue Heritage Auctions quien ofreció a sus clientes ni más ni menos que el mítico prototipo de la consola de Nintendo y Sony que no fue: la Nintendo PlayStation. Se sabe que esta consola fue la que ocasionó una fuerte ruptura entre ambas compañías, puesto que Nintendo finalmente optó por la tecnología de CDs de Philips, dejando a Sony fuera del negocio. A raíz de dicha acción es que Ken Kutaragi decidió crear una consola distinta, ganadora, que posteriormente sería conocida como PlayStation: una de las consolas más exitosas y populares de la historia.

La Nintendo PlayStation funcionando.

El prototipo era completamente funcional y llamó poderosamente la atención de los coleccionistas, ya que si bien su existencia siempre fue cosa de rumores, no fue hasta que la compañía se hizo con una unidad que se pudo constatar su existencia. Finalmente, la Nintendo PlayStation fue vendida en US $380.000 dólares en una puja frenética que terminó ganando Greg McLemore, fundador del sitio Pets.com, quien planea cederla a un museo de videojuegos. Su rival fue otro conocido del mundo de los negocios del videojuego y la realidad virtual: Palmer Luckey, fundador de Oculus, quien reconoció que no podía dejar de ofertar para quedarse con el misterioso prototipo.