Cómo conseguir Metro 2033 gratis en Steam

La saga Metro es una de mucho renombre en la industria del videojuego pero no siempre fue así. Hace 10 años, el estudio ucraniano 4A Games era un total desconocido y con todo que probar, tanto como las novelas de Dmitri Glujovski en las que se inspira: un éxito de culto popular dentro de los confines literarios de Rusia y alrededores. Cuando Metro 2033 llegó a manos de los jugadores, generó muchísimo revuelo. Es cierto que desde el punto de vista técnico no estaba del todo pulido, puesto que para desempeñarse con holgura pedía una computadora muy potente para la época, lo cual ponía en manifiesto su pobre optimización.

Pero lo que todos amaron de Metro 2033 no tenía que ver sólo con lo bien que se veía, sino con cómo planteó su estructura narrativa, su ambientación y el ritmo de la campaña principal que nos presentaba. En el universo de Metro, Rusia está diezmada por una serie de ataques nucleares. La población sobreviviente debió habitar forzosamente todo el sistema de subterráneos de la capital, dividiéndose a su vez en distintas facciones que pujan por el poder. En el medio, también suceden toda clase de eventos extraordinarios relacionados a entidades misteriosas y animales mutantes.

El personaje principal es Artyom, un joven soldado que tendrá en su destino realizar grandes cosas, cuya epopeya se extiende a lo largo de Metro 2033, Metro Last Light y el más reciente, Metro Exodus. En el camino irá conociendo toda clase de personajes y entablando relaciones duraderas. La forma en la que 4A Games presentó los niveles era algo que dejaba sin aliento a los jugadores, pero por sobre todas las cosas, lo hacía también la propuesta de juego. Metro 2033 mezclaba elementos de sigilo, supervivencia y aventura, todo en primera persona, con un ritmo muy balanceado que hacía de las extensas travesías subterráneas -más alguna que otra expedición a las superficies- algo realmente único, especial.

La ambientación es uno de los aspectos mejor logrados de Metro 2033.

Con Metro 2033, 4A Games se hizo acreedora de un prestigio enorme , mientras que a su vez abría a todo el mundo el secreto mejor guardado a nivel literario de la obra en la que se inspiraba: algo parecido a lo que hizo CD Projekt RED con Andrzej Sapkowski, autor de la saga de The Witcher. Metro 2033 fue sucedido por dos secuelas en las que 4A Games mostró su amplia maduración en todos los sentidos posibles, con un Metro Exodus alucinante que gracias a sus misiones alternativas y bifurcaciones narrativas, ofrecía distintos finales a la aventura de Artyom y compañía.

Así, Deep Silver junto a 4A Games decidieron poner de forma completamente gratuita a Metro 2033: el juego que lo inició todo. Hasta el 15 de marzo, aquellos usuarios de Steam quieran obtenerlo simplemente deberán buscarlo en la tienda y reclamarlo para poder incorporarlo en la juegoteca de forma permanente : no se trata de los tradicionales “fines de semana de juego libre” que suele tener Steam. Vale la pena aclarar que la versión que se ofrece de manera gratuita es la original publicada hace 10 años y no la versión “Redux” , es decir, el remaster que fue publicado años atrás. Por esto, es una gran ocasión para internarse en el mundo subterráneo de Metro si es que no lo han hecho hasta ahora, así sea con la versión menos agraciada desde el punto de vista gráfico.