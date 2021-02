Nuevo juego de Star Wars, Zelda, Mario Golf y todas las novedades que dejó el nuevo Nintendo Direct

Después de más de 500 días de espera se volvió a desarrollar un Nintendo Direct. La transmisión, que duró 50 minutos, estuvo a cargo de Shinya Takahashi, que realizó un repaso por los títulos que van a llegar a Switch durante el 2021 y anticipó algunos de los juegos que van a lanzarse el próximo año .

El tiempo que pasó desde la última presentación generó un gran nivel de expectativas y los jugadores esperaban especialmente anuncios con respecto a Zelda: Breath of The Wild 2, pero los fans de la franquicia van a tener que esperar. Eiji Aonuma, productor de la saga, advirtió que no hay noticias sobre el título que todavía está en desarrollo. Después de pedir disculpas anticipó que durante este año va a haber novedades.

Sin embargo, sí pudo anunciar la adaptación para Nintendo Switch de The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Este juego, que se lanzó originalmente para Wii en el 2011, va a estar disponible desde el 16 de julio. En la presentación explicaron que gracias a la mayor capacidad de procesamiento de la consola los controles van a ser más “intuitivos”. También se van a lanzar Joy Con temáticos.

El 25 de febrero va a estar disponible la nueva actualización de Animal Crossing: New Horizons que va a incluir los nuevos objetos especiales con motivo del 35 aniversario de Super Mario Bros. Ya se especulaba con este crossover desde que se publicó el trailer de la última actualización, en la que se podía ver el hongo y la estrella característicos de la franquicia. Además de mobiliario temático, los jugadores van a poder colocar tuberías para trasladarse de un punto a otro de la isla.

Otro de los puntos destacados del Direct fue el anticipo de Star Wars: Hunters, el nuevo juego de la saga. Va ser un shooter en tercera persona free to play y temporalmente se va a ubicar entre Episodio 6 y Episodio 7. No se especificó la fecha exacta del lanzamiento, pero va a ser durante este año. En las redes de LucasfilmGames se pudo ver un avance y en la web del juego los usuarios pueden registrarse para recibir noticias.

Los usuarios, además, ya pueden reservar Mario Golf: Super Rush que va a estar disponible desde el 25 de junio. Esta entrega incorpora diferentes aspectos, como el modo historia, la posibilidad de jugar con los controles de movimiento o los botones y nuevos modos multijugador con nuevos elementos, como el golf rápido que tiene como objetivo hacer más dinámico el juego.

En la presentación se confirmó a Pyra y Mythra como luchadoras de Super Smash Bros. y van a estar disponibles en marzo, sin fecha puntual. El 19 del mismo mes se van a poder acceder a Plantas vs. Zombies - La batalla de Neighborville y va a llegar al mercado la versión física de Hades, uno de los mejores juegos del 2020, que va a incluir un descargable para PC de la banda de sonido original y un libro de ilustraciones de los personajes. El 24 llega Tales from the Boderlands y el 26 Monster Hunter Rise.

SaGa Frontier Remastered se lanza el 15 de abril y durante mayo el catálogo va a incorporar una pluralidad de titulos. El 14 va a estar disponible Famicom Detective Club el 14 de mayo en forma de set, que incluye The Missing Heir y The Girl Who Stands Behind. Es un juego de misterio para poner a prueba las habilidades detectivescas y está modernizado para Witch. Knockout City y Miitopia llegan el 21; el 28 es el turno de World’s End Club.

Durante junio los usuarios van a poder acceder a DC Super Hero Girls Teen Power (el 4), Ninja Gaiden - Master Collection (el 10) y The Caligula Effect 2 (el 24). Una versión remasterizada de Legend of Mana va a estar disponible para la consola también el 24 y va a incluir mejoras visuales y en la música.

Samurai Warriors 5, el último título de la franquicia, presenta una mejora en el diseño de los personajes y las gráficas. Va a llegar a Switch junto a una tanda de juegos durante mitad de año y sin fecha definitiva, como Fall Guys: Ultimate Knockout y Outer Wilds. El último le propone a los jugadores la posibilidad de explorar el universo mientras tratan de evitar que explote el sol y todo el sistema sea destruído.

El avance de No More heroes 3 marcó el 27 de agosto como fecha de lanzamiento y NeonWhite está previsto para finales del 2021. Project Triangle Strategy es un nuevo RPG estratégico y ya hay disponible una versión de prueba en Nintendo eShop; el juego final va a llegar en el 2022. La presentación cerró con un adelanto de Splatoon 3, que estará disponible también en algún momento de 2022. El adelanto permitió ver las opciones de personalización con la que van a contar los personajes y algunos segundos de gameplay.