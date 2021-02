El estudio detrás de Pokemon GO creó una iniciativa para ayudar a desarrolladores afrodescendientes

El estudio detrás de Pokemon GO creó una iniciativa para ayudar a desarrolladores negros

El estudio Niantic, creador de videojuegos masivos como Pokemon GO y Harry Potter: Wizards Unite, anunció este mes una nueva iniciativa para continuar sus acciones en apoyo a trabajadores afrodescendientes. Durante 2020, donaron las ganancias de la Pokemon GO Fest -el evento pago más importante del título- al movimiento Black Lives Matter y diferentes organizaciones sociales, como el Instituto Marsha P. Johnson, que protege y defiende los derechos humanos de las personas afrodescendientes trans.

“Durante las protestas por justicia racial de Black Lives Matter del verano pasado, hablé sobre el compromiso de Niantic de cambiar y cómo vamos a tomar acción para continuar siendo una fuerza del bien en el mundo”, explicó el mandamás de Niantic, John Hanke , en un posteo en el blog oficial del estudio. “Esos esfuerzos incluyeron apoyar a nuestros empleados de minorías menos representadas, empoderar a todos los empleados a combatir el racismo sistémico y la injusticia social, y crear un impacto poderoso a través de la cultura, las ideas y los modelos a seguir que ayudamos a crear”, agregó.

El último gran paso en este proceso es la Black Developers Iniciative, un programa que buscará generar acceso, oportunidades, recursos y tutoría a los desarrolladores de juegos de Realidad Aumentada del estilo de los creados por Niantic. En el sitio oficial del estudio se pueden qué requisitos hay que cumplir para postularse a la iniciativa. También se anticipó que aquellos que se presenten pueden ser tanto estudios grandes como compañías independientes.

Pokemon GO celebra distintos eventos de temporada para mantener a sus usuarios activos

La iniciativa consiste en trabajar cinco meses bajo la tutela y con los recursos brindados por Niantic. El programa se dividirá en varias etapas que se describen en el sitio oficial, pero el objetivo para los seleccionados será crear un prototipo de herramienta o aplicación de Realidad Aumentada que luego Niantic va a aplicar en alguno de sus juegos o utilizará en algún título futuro. Una vez completado el periodo de cinco meses, el estudio que participó podrá contar con recursos y contactos de Niantic para continuar formando parte de la comunidad de desarrolladores y generar mejores oportunidades en futuros proyectos.

El sitio oficial anticipa un proceso de revisión de la postulación que puede tardar hasta tres meses, con visitas presenciales a los estudios, por lo que se desconoce si este año se elegirá un solo estudio o se ampliará a una mayor cantidad. Por lo pronto, Niantic ya presentó a W!CKED SAiNTS Studio como la primera compañía parte de la iniciativa.

La pandemia obligó a Niantic a replantear las mecánicas principales de sus videojuegos ya que se basan en caminar y explorar locaciones del mundo real, algo que se volvió casi imposible para muchos en este último año. Lo mismo ocurrió con los eventos presenciales, una de las principales vías de ingresos en Pokemon GO. De todas maneras, los cambios aplicados no trajeron problemas, sino que invitaron a más usuarios a disfrutar de los títulos de Niantic. Como resultado, Pokemon GO logró el segundo puesto en el ranking de videojuegos mobile que más recaudaron durante el año pasado.

Los videojuegos de Niantic se apoyan en la Realidad Aumentada y en eso trabajarán los estudios elegidos para la Black Developers Iniciative (Foto: Sophia Kembowski/dpa)

El título sigue sumando criaturas, características y eventos de temporada para mantener a sus usuarios activos enganchados con el mundo Pokemon. Lo mismo sucede con Harry Potter: Wizards Unite, que se encuentra actualmente celebrando el mes del amor. Aunque el videojuego basado en el Mundo Mágico no logró la popularidad de Pokemon GO, lo cierto es que continúa desarrollándose para lograr una mejor experiencia para los usuarios y fans. Sin ir más lejos, Pokemon GO fue una explosión en su lanzamiento, pero luego atravesó una meseta caracterizada por la falta de contenido que se corrigió después de un par de años.

En 2021, Pokemon GO celebrará su quinto cumpleaños, pero lo más importante es que la franquicia está a pocos días de festejar su 25° aniversario. Harry Potter, mientras tanto, celebrará 20 años desde el estreno de la primera película de la saga, por lo que también se esperan eventos y novedades en los videojuegos de Niantic.

