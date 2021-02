Análisis de “Cyber Shadow”: La dosis justa de nostalgia, frescura y entretenimiento

Trailer Cyber Shadow

El mundo de los videojuegos independientes se apoya muy seguido en la estética pixel art, la nostalgia y las plataformas, por lo que año a año es cada vez más difícil resaltar en un mercado tan competitivo. Por suerte, 2021 arrancó con una opción que lo tiene todo y que ofrece varias horas de acción y adrenalina: Cyber Shadow.

Yacht Club Games es el estudio responsable del fantástico Shovel Knight y en esta ocasión se encarga únicamente de distribuir lo nuevo de Mechanical Head Studios, pero ya ofrece una garantía de calidad muy especial. Diseñado por Aarne Hunziker, Cyber Shadow presenta una historia que involucra un clan de guerreros ninja, formas de vida sintética, un científico empujado a la locura y un héroe muy especial.

Sin embargo, el título no pierde demasiado tiempo explicando estas cuestiones y comienza sin demasiada introducción. A medida que se avanza, el mismo protagonista va descubriendo la historia al mismo ritmo que los jugadores, con escenas cinematográficas en un muy bello arte pixelado.

Los jefes de cada capítulo ofrecen desafíos variados (Foto: Yacht Club Games)

Aunque la estética hace claras referencias a la saga Ninja Gaiden, a lo largo de la aventura se van a notar otras inspiraciones, como Mega Man y hasta Contra, tanto en las mecánicas como en los controles, pero también en la manera de interactuar con el jugador. No hay ningún tipo de tutorial porque lo único que hay que saber al comenzar Cyber Shadow es que se puede avanzar, pegar con la espada y saltar. El resto se aprende gracias al muy bien pensado diseño de niveles, poderes y enemigos.

Al igual que los clásicos recién mencionados, Cyber Shadow sólo utiliza el pad direccional y dos botones, pero al mismo tiempo ofrece un gran abanico de posibilidades a partir de esos simples comandos. Todos los elementos del título están diseñados de manera intuitiva y no necesitan ninguna explicación.

Esto se debe a que Mechanical Head Studios sabe perfectamente el tipo de público con el que está tratando. Por un lado estarán aquellos que llegaron a Cyber Shadow gracias a Yacht Club Games; por otro, los que vieron los trailers y saben qué esperar y; por último, también aquellos que solo vieron una imagen o la portada del título, que ya es más que suficiente para entender las intenciones de la experiencia: ninjas del futuro contra robots, premisa infalible que funciona en muchos niveles y públicos.

A medida que se avanza en la aventura se van obteniendo habilidades y poderes especiales (Foto: Yacht Club Games)

En Cyber Shadow las muertes son bastante frecuentes y vienen con grandes aprendizajes sobre los niveles y las habilidades a disposición. De todas maneras, la dificultad no es para nada injusta y hay puntos de guardado con una frecuencia muy bien calculada. En estos checkpoints, además, se pueden adquirir algunas mejoras temporales e ítems que ayudan en la sección por venir. Esto hace que superar cada nuevo punto de control no signifique únicamente avanzar, sino haber hecho algo nuevo que no habíamos hecho antes. Como un extra, eliminar enemigos mientras se salta por las paredes y se esquivan proyectiles es más que satisfactorio cuando sale todo bien.

Posiblemente, y contrario a lo que se puede esperar, los jefes de cada capítulo sean la porción más simple de superar, más allá de que pueden llevar varios intentos. Lo cierto es que, salvo algunas excepciones, se trata de enemigos que se mueven en un área fija, cuyos patrones son limitados, a diferencia del resto del juego en el que se avanza, esquiva y ataca constantemente sin saber qué es lo que está por venir.

Cyber Shadow se divide en capítulos que, aunque cuentan con referencias casi directas a algunos de los más clásicos plataformeros, logran mantener la frescura de la experiencia de principio a fin. Personalmente, no hubiera tenido problema si el título mantenía su propuesta intacta desde el comienzo, pero lo cierto es que cada nuevo capítulo suma elementos y complejiza la ecuación para brindar una aventura variada.

Cuando el título parece no tener nada más para ofrecer, sorprende con una mecánica completamente diferente (Foto: Yacht Club Games)

Esta variedad se percibe en todos los componentes de Cyber Shadow, empezando por la jugabilidad y el diseño de los escenarios, pero también pasando por la narrativa y la música. Ningún título de este estilo está completo sin una banda sonora que cause tanto impacto como todo lo demás. Por suerte, Cyber Shadow cumple con creces y da un repertorio variado que funciona excelente dentro del juego y muy bien como playlist motivacional.

Una de las cosas más interesantes de Cyber Shadow es que ofrece una enorme cantidad de caminos alternativos y secretos por descubrir que no son para nada obvios. Estos secretos ocultan ítems que mejoran la resistencia del protagonista y hasta pueden incluir un homenaje o easter egg, pero muchos de ellos son accesibles con ciertas habilidades que se obtienen más adelante. Aquellos que deseen completarlo al máximo tendrán todavía más horas de contenido yendo hacia atrás para obtener todos los coleccionables.

En conclusión, no hay manera de aburrirse con Cyber Shadow, una experiencia pulida al máximo que ofrece lo mejor del género plataformero de acción. Las sorpresas, la intensidad y la frescura se mantienen de principio a fin con una variedad de recursos muy bien pensada, desde la jugabilidad a la narrativa. Recién comienza el año, pero Cyber Shadow ya es uno de los títulos indie que no se pueden dejar pasar y, además, tiene todo para sumar contenido en forma de desafíos, niveles extra y otras sorpresas.

Desarrolla: Mechanical Head Studios

Distribuye: Yacht Club Games

Fecha de lanzamiento: 26 de enero de 2021

Plataformas: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC

Versión analizada: PC

Puntaje: 9

