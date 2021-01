La nueva Liga Master Flow arranca con renovación: Boca, River y San Lorenzo se presentan como las grandes estrellas

El 2021 promete ser un año más que interesante para el League of Legends competitivo en la región. La temporada ya inició en varias partes del mundo y verá acción este miércoles 27 de enero en Argentina y el sábado 30 en Latinoamérica. Te proponemos un recorrido por cada equipo, para que conozcas a los jugadores que lo componen y sus ambiciones.

El certamen organizado por la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) es el torneo más importante de Argentina. Es uno de los siete que componen la segunda división de Latam. Se divide en dos: Apertura y Clausura, y cuenta con un total de 12 equipos, que disputarán una fase regular y luego playoffs. El mejor del año luchará por un lugar en la LLA.

Esta temporada contará con una renovación casi completa de equipos: nueve organizaciones decidieron bajarse del certamen debido a desacuerdos en el manejo de la Liga Master Flow. Es por eso que se abrieron postulaciones y se sumaron muchas caras nuevas. La mayoría de los históricos que conformaron la escena hace varios años dieron un paso al costado y aparecieron otros nuevos, en gran parte ligados al deporte tradicional o con inversionistas. Además el número de slots aumentó de 10 a 12.

Undead Gaming

Undead es el equipo con más historia de toda la competencia. Se coronó campeón en dos ocasiones (en 2018 y en 2020) y es uno de los máximos candidatos al título. El año pasado se clasificó a la Promoción/Relegación, por un spot en la LLA, pero debido a las inclemencias del Covid-19, la misma se postergó para finales del 2021. Los No Muertos ya están clasificados, pero por órdenes de Riot Games deberán participar de la Liga Master Flow de este año.

Si bien el equipo campeón se desarmó, su roster está compuesto por nombres más que interesantes, como el histórico Genthix, uno de los mejores soportes de la región, o las incorporaciones de los surcoreanos cepted y Wiz, de último paso por Brasil.

Jonathan “Wardz” Crisp, CEO de Undead dialogó con Infobae y contó cómo encaran esta nueva temporada: “Al disputarse a fin de año la promo/relegación, nos permite armar un equipo a largo plazo, pensando en un año entero mínimo. La idea es sacar lo mejor de la situación en la que estamos y aprovechar el tiempo para prepararnos, conocernos e ir afrontando los obstáculos que se presentan, que por cierto no tardaron mucho en aparecer ya que Argentina sigue con las fronteras cerradas para extranjeros no residentes y no pudimos traer a los dos jugadores coreanos junto al coach del Reino Unido al país. Por suerte pudimos resolver la situación temporalmente hasta que abran las fronteras alquilando una casa en Chile junto a Leviatan, que tienen tres personas de Brasil”.

Top laner: Aquasonic

Jungla: Wiz

Mid Laner: cepted

ADC: Nothing

Support: Genthix

Coach: Smeagol

Stone Movistar

La organización fue creada a finales del 2020 y será parte de la Liga Master Flow. La mente detrás del equipo es el tenista Diego Schwartzman, actual 9° del ranking ATP. Su primer roster tendrá a Sabaneti como hombre más experimentado, que esta vez dejará el carril superior para hacer las veces de jungla. También contará con Crus, uno de los mejores tiradores de la última temporada, y con el histórico Nekhazten como soporte.

Top Laner: Wamu

Jungla: Sabaneti

Mid Laner: Termo

ADC: Crus

Support: Nekhazten

Coach: Zurditow

Maycam Evolve

Es una de las organizaciones que más se desarrolló en el último tiempo y hará su presentación en LVP. Decidió apostar por dos incorporaciones de Brasil: el jungla Tetis y el coach Messina. Su CEO Mariano Diletto dialogó con Infobae y comentó: “Hoy tenemos un equipo totalmente nuevo con varios rookies mezclados con players de experiencia. La llegada de Messina nos va a dar un salto de calidad tanto a nivel deportivo y profesional. Así que estamos esperando con muchísimas ganas el debut. Nuestro objetivo es llegar a lo más alto posible y que Maycam Evolve se asiente definitivamente en una de las mejores ligas de la región”.

Top Laner: Pori

Jungla: Tetis

Mid Laner: 2k

ADC: Lost Tupper

Support: Escle

Coach: Messina

Globant Emerald Team

Fue la última organización en anunciarse para la liga y se creó para esta competencia. Es el equipo de esports de la empresa Globant, dedicada al desarrollo de software. “Estamos sumamente emocionados y ansiosos. En esta nueva temporada la LVP se encuentra renovada, con nuevos equipos que buscan pisar fuerte. Desde Globant Emerald Team tenemos como objetivo posicionarnos rápidamente dentro del Top 3 de la liga y es por eso que armamos un equipo lleno de talento con jugadores y entrenadores experimentados . Llegamos con muchas ganas de aprender y mejorar, con el objetivo de generar una comunidad que se sienta identificada con valores como la diversidad, el profesionalismo y el trabajo en equipo”, declaró Patricio Spallatti, manager de la institución.

El histórico ex midlaner Lesmart será el headcoach, mientras que Pierre, ex entrenador de KLG e Isurus, lo acompañará en la dirección técnica. Además, el legendario Nate dirá presente en el carril superior.

Top Laner: Nate

Jungla: Rod

Mid Laner: Kytra

ADC: Krim

Support: Flo

Support: Vagabundo

Coach: Lesmart

eBRO Gaming

El León es una de las organizaciones que vio la luz a finales del 2020 y que se suma como cara nueva al torneo. Es liderada por el ex futbolista Juan Sebastián Verón, y encarará el Apertura con un roster conformado por muchos rookies y el experimentado jungla Fresco como pilar.

El coach Dishake comentó: “El objetivo del equipo es formar y desarrollar nuevos talentos en la región. Nos estamos preparando con estrategias de trabajo diferentes, modelando a otras regiones que ya han tenido éxito en consolidar grupos competitivos y asegurar su crecimiento. Nuestra primera meta es lograr ser un verdadero equipo y tener un ambiente que permita desarrollarse plenamente”.

Top Laner: Brianthees

Jungla: Fresco

Mid Laner: RoKeRo

ADC: Hika

Support: Frozzen

Coach: Dishake FT

New Pampas

De la mano del ex tenista Guillermo Coria llega New Pampas a la Liga Master Flow. Fue fundado a mediados del 2020 y arribó con la premisa de hacer las cosas bien en la escena. En principio presentó un equipo que promete destacar, con nombres interesantes como Kindless, que llega tras ser campeón con Undead, Nobody, de reciente paso por la LLA, o Kbstible y Wombat, que destacaron en varios equipos de Argentina.

Top Laner: Scrappy

Jungla: Totti

Mid Laner: Nobody

ADC: Kindless

Support: Kbstible

Coach: Wombat

Naguara Team

El equipo del youtuber y streamer venezolano Donato “TheDonato” Muñoz supo destacarse en otros videojuegos y llega para triunfar en LoL. Tiene sede en Argentina y es la organización de habla hispana con más seguidores en la región. Participó en la Copa Off Season 2020 y consiguió un slot para la Liga master Flow y para la División de Honor de México. El experimentado Wesker será el ADC, mientras que SryNotSry dejará el carril superior para convertirse en jungla. El entrenador será el brasileño Joe, y Caio Fisher, ex campeón con 9Z, es el coordinaron general del proyecto de League of Legends.

Top Laner: Seeker

Jungla: SryNotSry

Mid Laner: Shuryeng

ADC: Wesker

Support: Manuelcap

Coach: Joe

Boca Juniors Gaming

Fiel a su historia en el fútbol, el Xeneize, que hará su presentación en la LMF, armó un equipo interesante para pelear por el título. Liderado por el experimentado Tomex como coach, contará con los ex Isurus Lhazurt y Artyk, subcampeones en 2019.

“Me encanta estar trabajando con un club de fútbol, de hecho acepté seguir coacheando en Argentina sólo porque el club en particular se puso en contacto conmigo. Nunca fui muy fan del fútbol, pero lo que genera Boca en la gente me parece increíble y me encanta. Amo que haya gente que nos banque sin ni saber quiénes somos, sólo porque somos Boca. Esa energía se siente y realmente te motiva a ganarles a todos”, resaltó Tomex.

Además, sobre la experiencia de trabajar en un club de fútbol, destacó: “Me parece muy copado estar en este equipo y poder vivir cosas únicas como visitar la Bombonera, mucho más único que lo que me ha tocado vivir en equipos endémicos de esports. Ni hablar de que una organización que cuenta con muchísimos recursos detrás, es bueno tener la tranquilidad de que nunca nos va a faltar nada ni nos vamos a tener que preocupar de nada más que de ser el mejor equipo de la LVP Argentina”.

Para cerrar, declaró con la camiseta y picanteó pensando en el Superclásico: “Y por sobre todo, Boca tiene increíbles memes y me hacen llorar de risa, muchísimo mejores que los de River”.

Top Laner: Izaenk

Jungla: Trashy

Mid Laner: Lhazurt

ADC: Artyk

Support: Tufi

Coach: Tomex

CASLA Esports

Del fútbol a los esports: San Lorenzo es uno de los clubes que se suma este año. Luego de un acuerdo con la agencia NCN Esports Management y la escuadra Leviatan GG, el conjunto debuta oficialmente en una competencia de League of Legends. Entre sus filas habrá jugadores con trayectoria en la escena como Sunblast y Shmebu, y también apuesta por dos incorporaciones de Brasil: el ADC Luskka, que llega tras jugar en Flamengo, y el coach Neki, que los últimos años dirigió a Team oNe eSports.

Top Laner: Sunblast

Jungla: King

Mid Laner: Brucer

ADC: Luskka

Support: Shmebu

Coach: Neki

River Plate Gaming

El Millonario es otro de los equipos que participó en 2020 y que decidió continuar esta temporada. Disputó la Promoción/Relegación para no descender durante el Apertura y llegó a playoffs en el Clausura. Ahora apuesta por un roster renovado, con dos españoles: Eleison como toplaner y Wingate como coach. Shooks y Dandy se mantienen como jungla y mid respectivamente, y el chileno Feitan se suma como soporte.

“El objetivo es ganar. De momento no hemos podido empezar las dinámicas grupales, pero la idea es entrenar para tener nuestro pico de nivel de juego para los playoffs. La temporada regular nos la tomaremos progresivamente para ir mejorando partido a partido”, comentó Wingate, que también se refirió a la posibilidad de trabajar en Argentina: “Llegar aquí significa mucho ya que podré poner en práctica la metodología en la que estuve trabajando todo el año pasado. Eleison es un exjugador mío. Conozco sus virtudes y sé que llevara este bloque de jugadores al siguiente nivel. El objetivo a nivel personal es llegar a LLA ”.

Top Laner: Eleison

Jungla: Shooks

Mid Laner: Dandy

ADC: Snaker

Support: Feitan

Coach: Wingate

Intel New Indians Esports

La organización de Fabricio Oberto descendió en el último split Clausura, pero volvió a primera luego de que la mayoría de equipos dejaran el torneo. Su jugador más experimentado será Tomnam, ex campeón con 9Z, y el proyecto estará comandado por Priscila “Freya” Licata, la primera head coach femenina profesionalizada, que hizo hincapié en los objetivos del roster: “ Queremos entrar a playoffs. Y después veremos hasta dónde llegamos. Creo que es un objetivo razonable el que planteamos, considerando que es un equipo joven, lleno de rookies, salvo Tomnam”.

Además explicó cómo se están preparando: “Venimos entrenando desde noviembre. Solo cortamos en Navidad y Año Nuevo. Practicamos seis días a la semana, entre seis y ocho horas al día. Scrims, dobles bloques, dobles de cinco y hacemos teórico. Venimos súper bien con el tema. Los chicos son súper predispuestos y tienen muchas ganas de colaborar y mejorar. Venimos bien a fuerza de entrenar mucho”.

Top Laner: Buen Edenzin

Jungla: Mát

Mid Laner: Chordy

ADC: Tomnam

Support: Lyonz

Coach: Freya

Savage Esports

Los Osos estuvieron cerca de lograr el ascenso a LVP en el Apertura, pero cayeron ante River en la Promo/Relegación. Integrarán la Liga Master Flow luego de postularse y presentarán un equipo que tendrá al peruano Crece como estandarte. El soporte llega tras disputar los últimos certámenes de la LLA con XTEN y Pixel Esports.

Top Laner: Pan

Jungla: Woofie

Mid Laner: Strange

ADC: 1Lac

Support: Crece

Coach: Selepy

La Liga Master Flow se disputará los miércoles, jueves y viernes. En cada jornada se llevarán a cabo seis juegos y la fase regular finalizará el 17 de marzo. Tanto la primera etapa como los playoffs se jugarán de manera online, y se espera que la final pueda realizarse en algún escenario sin público.

Seguí Leyendo:

Mario Pergolini, Vicepresidente 1° de Boca Juniors: “No tenemos dudas de que el club se convertirá en una institución modelo de la escena de los esports”

El fútbol aterriza en Fortnite: los jugadores podrán celebrar como Pelé y utilizar las camisetas de sus equipos preferidos

Brunenger, uno de los streamers top de Argentina: “Voy a dar todo por cada persona que se tomó el tiempo de mirarme un segundo”