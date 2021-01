Lara Croft, la protagonista de Tomb Raider, podría arribar a Fortnite en las próximas semanas

El personaje podría arribar al battle royale en las próximas semanas

A lo largo de la quinta temporada de Fortnite, Epic Games dejó en claro su capacidad para generar alianzas con otras franquicias para impulsar nuevo contenido dentro de su exitoso battle royale. Esto, que se pudo observar con material de The Mandalorian, The Walking Dead, God of War y Halo, podría repetirse en las próximas semanas con el arribo de una skin de Lara Croft, la famosa protagonista de la saga Tomb Raider.

Si hay algo de lo que no se puede criticar a Epic Games es su capacidad para reinventarse. La desarrolladora demostró la eficiencia total de su equipo de marketing a lo largo de los últimos años, generando vínculos con las franquicias más importantes de la industria del gaming y también la cinematográfica, logrando así generar eventos únicos para sus usuarios.

Esta constante, que también marcó el camino de la última temporada del battle royale, podría continuar con el arribo de la skin de la arqueóloga inglesa Lara Croft, algo que daría pie a la primera alianza con la franquicia Tomb Raider. Esta llegaría para unirse a los cazarrecompensas que llegan a Fortnite a través de portales.

En la quinta temporada del juego, Epic Games colaboró con The Walking Dead, Halo y God of War, entre otras franquicias

La información sobre este posible arribo llegó mediante dataminers, quienes, como suelen hacer, encuentran en el código del juego datos sobre las próximas actualizaciones que este tendrá . De esta manera, Mang0e encontró la aparición de una skin llamada Typhoon, el cual sería el nombre en clave de la skin de Croft, haciendo referencia al reboot de su saga.

No obstante, los indicios de esta llegada toman mucha fuerza al recordar un tuit que lanzó la semana pasada la cuenta oficial de Tomb Raider, en el cual se ven tres emojis: un pico, una mujer corriendo y un arco y flecha. El primero hace clara referencia a Fortnite, mientras que los otros dos a Lara Croft, por lo que, si se tiene en cuenta la filtración de los dataminers, su arribo al juego de Epic Games puede ser más que factible.

Cabe destacar que, como es usual, Epic Games no declaró nada respecto a esto y mantiene el silencio, algo que sirve para generar más expectativas en la comunidad de usuarios. Esta, a su vez, contempla otros posibles personajes que pueden llegar al juego como es el caso de Aloy de Horizon Zero Dawn, quien también sería una gran adición al battle royale.

Los personajes del spin off the Star Wars, The Mandalorian, también llegaron en la última temporada del juego

Más allá del posible arribo de Croft, Epic Games ya tiene confirmado el lanzamiento de otra importante skin para su battle royale: la del Depredador. Este famoso personaje que quedó en la memoria del público por sus batallas contra Arnold Schwarzenegger en los años 80 y su enfrentamiento a Alien en distintos episodios, llegará al battle royale luego del lanzamiento de su juego.

Esta skin, que llegará con el parche 15.20, todavía no fue presentada por Epic, pero si se confirmaron los objetos que tendrá. Estos serán un ícono especial, referente a la especie, un emoji y un grafiti con su rostro. A su vez, en el mapa del juego ya puede encontrarse su nave especial, la cual aparece en Feudo Furtivo, una de las zonas que se estrenó en la quinta temporada.

Fortnite, el exitoso battle royale de Epic Games, puede descargarse de forma gratuita para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y para PC, a través del launcher de la desarrolladora.





