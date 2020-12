Un jugador de Super Mario Maker se tomó más de 3 mil horas para superar un nivel

Super Mario Maker tiene como premisa permitirle al usuario crear sus propios niveles

El próximo 31 de marzo, Nintendo cerrará los servidores de su videojuego Super Mario Maker (2015), algo que imposibilitará seguir creando niveles dentro del título de WiiU. Pese a que esto parecería no molestar a nadie, ya que hace tiempo llegó al mercado y los jugadores migraron a su secuela para la versión de Switch, no es así. Hay un usuario en concreto, Braden Moor, mejor conocido como ChainChompBraden, que lleva cinco años tratando de superar su propio nivel llamado Trials of Death, al cual, hasta el momento, le dedicó más de 3353 horas sin éxito.

Con más de 5 años en el mercado, es entendible que un juego cierre sus servidores y de lugar a su secuela, la cual, incluso, logró posicionarse como uno los mejores videojuegos en su año debut. No obstante, para ChainChompBraden, significará no poder completar el nivel que creó para Super Mario Maker con el cual buscó medir su capacidad.

Al enterarse de la suspensión de servidores, que al menos permitirán seguir jugando a los niveles que ya estaban, el entusiasta jugador respondió: “Algunos vieron a Super Mario Maker 2 como una fecha límite, ya que gran parte de la comunidad migraría. El proyecto siempre fue pensado como un desafío personal, pero este fue el punto de inflexión en el que me di cuenta de eso. La mayor parte de la comunidad dejó el juego, pero todo el apoyo que me rodeaba se mantuvo”.

Hasta el momento, Moore lleva 3353 horas de juego

Con este problema por delante, la única opción que le queda a Moore es intentar superarlo antes del 31 de marzo, una tarea cuasi imposible considerando que el tiempo que le dio hasta el momento equivale a 137 días. “Realmente no me importa, el objetivo es completarlo sólo como superación personal”, dijo el jugador ante la consulta de otros usuarios en su cuenta de Twitter.

Esta imposibilidad no es ningún problema para el usuario que logró llamar la atención del mundo gamer con sus horas de juego, ya que planea compartir un tour de su nivel, Trials of Death, a través de distintos videos de gameplay. A su vez, Moore propuso a los demás jugadores la idea de intentar replicarlo en Super Mario Maker 2, título al cual no juega.

Para quien no conoce este juego de Nintendo WiiU, debe saber que su propuesta pasa por cumplir los sueños de los fanáticos de la franquicia, posibilitándoles crear niveles personalizados. En esta experiencia, donde el jugador se sentirá una especie de Shigeru Miyamoto, tendrá la posibilidad de ajustar todo lo que vea necesario para darle una distinta fluidez a la jugabilidad.

La secuela, Super Mario Maker, fue un éxito en el mercado para Nintendo

Cabe recordar que la secuela, Super Mario Maker 2, se lanzó originalmente el 28 de junio de 2019 exclusivamente para Nintendo Switch. Esta rápidamente se convirtió en uno de los juegos más vendidos de la consola y está muy cerca de superar las 4 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Por lo pronto, habrá que esperar a las próximas semanas para ver cual es la decisión de ChainChompBraden frente a su reto de superar su crítico y dificultoso nivel Trials of Death. En caso de lograrlo, sin dudas dará una gran alegría a la comunidad de jugadores que lo están respaldando a través de las redes sociales, y en caso que no, seguramente será divertido ver la guía para como intentar superarlo con sus gameplays.

