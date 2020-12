10 ofertas destacadas de la Winter Sale de Steam

Al igual que sucede cada fin de año, los catálogos de videojuegos de las tiendas más importantes se llenan de ofertas interesantes para los usuarios. En esta oportunidad, la plataforma de Valve, Steam, destacó por su imponente Winter Sale, que, hasta el 5 de enero, ofrecerá precios especiales gracias a sus descuentos que irán desde el 10% al 80%. Algunos de los títulos que destacan en la oferta son Sekiro: Shadows Die Twice, Control, Resident Evil 2: Remake y Doom Eternal. Cabe destacar que los precios indicados son los base, dado que no contemplan los impuestos finales.

Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition

Sin dudas, una de las ofertas más interesantes que aparece en esta promoción de Steam es el juego del año (GOTY) del 2019, Sekiro: Shadows Die Twice. Este es un título de acción que tiene como eje principal la exploración y el combate. Este está basado en katanas, algo que le brinda una gran frescura al gameplay, aunque hay que tenerle paciencia, dado que su nivel de precisión lo hace difícil de dominar. A su vez, uno de sus puntos más fuertes pasa por su ambientación, la cual está inspirada en el interesante Japón feudal.

Una de las características principales de este título es su dificultad, al igual que sucede con todos los títulos desarrollados por From Software. Cada pelea puede desenlazar en horas de muertes consecutivas. Aunque su complejidad puede ser la puerta de salida para quienes busquen una experiencia placentera, también puede volverse un gran reto para superar. Aparece en Steam a $843, aunque a este monto hay que agregarlo los impuestos finales.

Control Ultimate Edition

Otro destacado de este catálogo de promoción es Control, el espectacular título de 2019 desarrollado por Remedy, los autores de Alan Wake y Quantum Break. El juego invita al usuario a adentrarse una historia de acción en tercera persona donde se pondrá en la piel de Jesse Fade, personaje que asume como directora de la oficina federal de Control. Esta es un agencia oculta del estado, en donde se investigan y desarrollan técnicas paranormales. También se ocupa de encubrir cualquier noticia que pueda aparecer en los medios y se refiera a estas actividades, que para la población son desconocidas

El juego torna su desarrollo cuando en la sede de esta oficina se abre un portal a otra dimensión, desde el cual llegan seres que terminan matando o poseyendo a sus integrantes. Una historia más que atrapante, oscura y llena de acción desde una perspectiva especial. Puede encontrarse en el store $ 899,50, precio al que, como se mencionó anteriormente, hay que agregarle los impuestos correspondientes.

Doom Eternal

Una de las franquicias que más sobresale entre las ofertas es DOOM Eternal, uno de los mejores títulos de este año. Este shooter, que puede encontrarse a un precio base de $709,19 sin impuestos, ofrece todos los ingredientes característicos de la saga: violencia, demonios y armas poderosas y fantásticas. Esta secuela se encarga de seguir los pasos de su antecesor, DOOM (2016), pero suma varias novedades para que la experiencia se sienta fresca. Por ejemplo, los enemigos a los que se enfrente el protagonista se van deteriorando y destruyendo a medida que se les inflija daño, algo que no sólo suma visualmente, sino que también invita a probar distintas estrategias con el armamento a disposición para obtener resultados.

Otra de las novedades de esta entrega es el sistema de vidas que permite que Doom Slayer reaparezca en el mismo lugar donde murió, siempre y cuando tenga vidas extra. Además, los jugadores deberán recolectar cascos verdes en los distintos mapas para acumular vidas y no tener que volver al último punto de guardado para continuar su camino.

Resident Evil 2: Remake (Capcom)

A la hora de encontrar remakes en la oferta, es inevitable remarcar la de Resident Evil 2. Esta nueva versión del clásico de PlayStation 2 a cargo de Capcom logró dar un giro increíble y una experiencia fresca para los jugadores gracias a su motor gráfico. La trama, pese a mantenerse fiel a la original, se toma alguna que otra licencia para aportar con otro granito de arena de novedades.

Sin dudas, este es un esencial para los fans de la saga, quienes se encontrarán los clásicos elementos estéticos y de jugabilidad del título de 1998, pero que a la vez podrán resignificar un verdadero clásico que supo posicionarse como un contemporáneo de gran nivel. Rebajado de $819,99 puede encontrarse a un precio base de $327,99.

Avance cinematográfico con gameplay

Disco Elysium

Disco Elysium fue uno de los juegos mejor criticados tanto por la prensa especializada como por el público durante el 2019. El título de rol y mundo abierto desarrollado por Robert Kurvitz del estudio ZA/UM, invita al usuario a vivir una interesante historia de investigación, donde se le propone ser un gran héroe o un pésimo detective, las dos caras de la moneda.

El juego destaca por la cantidad de posibilidades e interacciones que tiene el jugador, el cual podrá elegir o hacer distintas cosas. Sin embargo, estas tienen un impacto de lleno en la narrativa, la cual irá cambiando según lo que se haya elegido. Gracias a su 40% de descuento puede encontrarse a un precio sin impuestos de $263,99.

Vampyr

Este oscuro RPG creado por Dontnod Entertainment, estudio a cargo de franquicias como Life is Strange y Tell Me Why, invita a vivir una historia situada en Londres, en el año 1918, donde el usuario deberá ponerse en los zapatos de Jonathan Reid, un doctor que se transforma en vampiro. No obstante, para el personaje esto es complicado de mantener, dado que tiene como contexto una sociedad convulsionada debido a una gripe que está arrasando con todos.

El juego invita a los jugadores a decidir los movimientos del personaje, determinando cuando es el momento oportuno para que este se alimente de sus víctimas. A su vez, a medida que se avance en la historia comenzarán a aparecer distintos enemigos, como cazadores de vampiros, no muertos y otros tipos de seres sobrenaturales. Sin dudas, un título interesante que promete muchas horas de juego dentro de un mundo sombrío y lleno de acción. Su precio sin impuestos en la promoción de Steam es de $424,99 gracias a su 75% de descuento.

Trailer del juego en tercera persona

Devil May Cry 5: Deluxe Edition

Esta última entrega de Devil May Cry vuelve a poner a los fanáticos del género hack & slash en su salsa, ofreciendo todos los elementos necesarios para cumplir la tarea. Con muchos grupos de enemigos, obstáculos y movimientos increíbles, el reciente título de Capcom sabe estar a la altura de las expectativas, tanto en jugabilidad, como línea argumental y aspecto gráfico.

La trama pone al jugador a salvar el mundo de una invasión demoníaca que comienza en la ciudad de Red Grave. A su vez, esta quinta entrega cuenta con la posibilidad de utilizar a tres personajes muy distintos entre sí. Uno de ellos es Vergil, un icónico personaje en la saga. Su versión Deluxe, que cuenta con todos 13 items exclusivos, puede encontrarse en la rebaja de invierno de Steam a ARS$ 628,27 gracias a su descuento del 50 por ciento.

Devil May Cry 5

Assasin’s Creed: Odyssey

Esta entrega de la saga de los asesinos invita a los jugadores a sumergirse en una experiencia de mundo abierto épica, ya que se ambienta en la Antigua Grecia. De este modo, se deberán transitar los momentos de Oro de Atenas y las Guerras del Peloponeso, sucesos más que importantes tanto para dicho país como para la historia de la humanidad.

Con más de 100 horas posibles de juego, AC: Odyssey introduce un nuevo elemento para la saga: la opción de elegir los diálogos que hay en las conversaciones. Pese a que esto no tiene gran injerencia inmediata, permite ir enrumbando el camino del héroe. El título de Ubisoft puede encontrarse a $899,70 gracias a su 70% de descuento.

Avance cinematográfico

F1 2020

Los fanáticos de los juegos de carrera tendrán la chance de ponerse al día con la Fórmula 1 gracias a la oferta que hay con su edición 2020, la cual se encuentra a $324,99, rebajada a mitad de precio. Esta entrega buscará poner a los usuarios en las butacas de los autos más veloces del circuito, dando una experiencia total de simulación. Con un interesante modo carrera y con toda la temporada correspondiente, los jugadores podrán adentrarse de lleno en la vida de un piloto y las configuraciones de los vehículos.

Más allá de esto, una de las novedades que introduce F1 2020 es la posibilidad de crear tu propia escudería, una modalidad divertida para desarrollar a lo largo de las temporadas y ver que tal le va a uno en el rol del dueño, y piloto, de un equipo.

Trailer F1 2020

Darksiders Genesis

Darksiders Genesis es un RPG de acción publicado por THQ Nordic y desarrollado por Airship Syndicate que funciona como precuela respecto de la trilogía original. No obstante, éste da un giro radical en la franquicia, ya que cambia su forma de juego, dejando de lado su estilo hack and slash en tercera persona para pasar a una vista cenital que explota algunos de los elementos clásicos del género de rol.

La trama invita a conocer a Strife, quien junto a Guerra, son los protagonistas. Estos se diferencia por su estilo de combate, dado que uno es cuerpo a cuerpo mientras que el otro a larga distancia, algo que hace planificar la estrategia de ataque. La misión de estos es evitar el avance de Lucifer, su enemigo principal. Figura en la Winter Sale de Steam a $294, 99 gracias a su 50% de descuento.

Darksiders Genesis

Seguí leyendo

Stranded Deep es el nuevo título gratuito del evento de Epic Games Store

Se filtraron los primeros detalles del evento de fin de año de Fortnite

El dolor del taiwanés que tuvo que devolver la PlayStation 5