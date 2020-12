Cyberpunk 2077 recibirá un DLC gratuito a comienzos del 2021

El título se lanzó al mercado el pasado 12 de diciembre

Desde su lanzamiento el pasado 12 de diciembre, Cyberpunk 2077 entró en una pesadilla de la cual parece aún no despertar. La desarrolladora a cargo del juego, CD Projekt RED, continúa trabajando en la introducción de parches para solucionar la gran cantidad de problemas que se siguen reportando, pero, a su vez, no deja de mirar a futuro. En este contexto, el estudio polaco lanzó el sitio web para los DLC, los cuales comenzarán a llegar a Night City a comienzos del 2021 de forma gratuita.

Sin dudas, el presente de Cyberpunk 2077 es una decepción para muchos usuarios. El título desarrollado por el estudio polaco CD Projekt RED aterrizó en el mercado luego de posponer varias fechas a lo largo del año, pero aún no estaba listo. Esto hizo que se presentara a los jugadores con una gran cantidad de errores que afectan gravemente su desempeño, algo que derivó en que PlayStation lo saque de su tienda.

No obstante, los números, de alguna manera, continúan apoyando al juego. Según lo informado por su productora, Cyberpunk 2077 logró vender más de 13 millones de copias, un número más que interesante considerando todos los problemas que tuvo desde su debut. Esto, a su vez, pone en perspectiva el gran éxito que hubiera sido el juego en caso de no salir al mercado con una estrepitosa performance y un sinfín de errores.

Keanu Reeves le dio vida la personaje de Johnny Silverhand

No obstante, pese a que en CD Projekt RED están trabajando enfocados en calmar este incendio, no dejan de mirar a futuro. Esto puede verse en el reciente lanzamiento de la página web para los DLC del juego, la cual indica que el primero en llegar lo hará a comienzos del 2021 de forma gratuita. Sin embargo, esta no apunta a ninguna otra información, por lo cual habrá que esperar un poco más para saber qué novedades se introducirán a Night City.

La labor realizada por el estudio polaco con The Witcher 3 auspicia a que los paquetes de contenido serán frecuentes en Cyberpunk 2077. Cabe recordar que la última entrega de la saga protagonizada por Geralt de Rivia recibió nada más ni nada menos que 16 DLC, algo que podría pasar también en la producción que tiene a Keanu Reeves entre sus filas.

Para quien aún no lo conoce, Cyberpunk 2077 es un RPG en primera persona situado en un futuro distópico donde las modificaciones corporales son moneda corriente y las corporaciones son las verdaderas dueñas de Night City, la ciudad en la que ocurre la acción. Ésta, a su vez, cuenta con pandillas y distintos sectores, que buscan sumergir al usuario dentro de un amplio mundo abierto.

El título transcurre en la futurista Night City

La trama del título gira alrededor de la búsqueda que hará V -el protagonista- sobre un objeto que brinda inmortalidad a quien lo use. Un Macguffin clásico. Aunque tiene una base como shooter, eso no significa que la única solución es la de disparar a todo lo que se mueve, ya que el sigilo también es una herramienta utilizable.

Por lo pronto, habrá que esperar a ver como son los próximos pasos del título de CD Projekt Red dentro del mercado. Sin dudas, lo más lógico sería que el estudio logre una cierta calma con sus parches de bugs antes de avocarse de lleno en el lanzamiento de un DLC, el cual podría traer más problemas si es que no está preparado al 100 por ciento.

