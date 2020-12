Free Fire anunció una colaboración con One Punch-Man

Saitama y Genos aterrizarán en las próximas semanas al título de Garena

Uno de los videojuegos mobiles más importante del mercado, Free Fire, cerrará el año con muchas novedades para sus usuarios. Más allá del evento de navidad, el juego de Garena anunció una colaboración con el anime One Punch-Man, algo que introducirá dentro del battle royale muchos elementos provenientes del universo protagonizado por el peculiar Saitama y sus colegas.

Harold Teo, productor de Free Fire en Garena, explicó que significa para ellos esta alianza con la exitosa franquicia creada para One: “Estamos emocionados de dar la bienvenida a uno de los héroes más emblemáticos de Japón al universo de Free Fire. Siempre buscamos crear contenido novedoso en el juego con influencias de todo el mundo y creemos que nuestra colaboración con One-Punch Man ofrecerá a nuestra comunidad global de jugadores aún más oportunidades para luchar con estilo”.

Esta interesante y peculiar colaboración permitirá que los usuarios del battle royale puedan tener acceso a skins icónicos de One Punch-Man, también conocido como Saitama. A su vez, el título recibirá distintos tipos de objetos y colecciones especiales relativas al divertido personaje japonés, el cual todavía no tiene fecha de arriba confirmada al título de Garena.

Desde su adaptación al formato anime, One Punch-Man logró aumentar su popularidad

Más allá de todo lo estético, los jugadores podrán disfrutar de la gran habilidad de Saitama: derrotar a sus adversarios con tan solo un golpe. No obstante, también podrán sufrir de una de sus peores características, la de no tener nadie a su altura con quien combatir, algo que le hace no tener motivos para entrar en batalla. Otro personaje que se sumará su skins será Genos, el cyborg compañero del peculiar protagonista.

Sin dudas, este peculiar crossover permitirá al juego de Garena poder acercarse a un mercado difícil como es el asiático, de la mano de un personaje muy bien aceptado en los últimos años como es el caso de Saitama. Por el momento, habrá que esperar a ver que otras cosas relacionadas al cómic de One se sumarán a la tienda del juego en los próximos días.

Para quien no sabe de que trata, debe saber que el título desarrollado por Garena, Free Fire, es un juego mobile que ubica al usuario en una isla remota donde deberá enfrentarse a otros 50 usuarios de todas partes del mundo. Como es normal en los battle royale, el ultimo que se mantenga en pie será quien se coroné como ganador de la partida. El objetivo, más allá de sobrevivir, pasa por conseguir armas y mantenerse dentro de una zona denominada segura, la cual con el paso de los minutos se va haciendo cada vez más pequeña. Si el jugador queda por fuera pierde automáticamente.

El titulo de Garena ya contó con colaboraciones de grandes franquicias, como es el caso de La Casa de Papel(Foto: Garena)

La particularidad de Free Fire frente a su competencia, PUBG Mobile, es que el juego funciona en cualquier dispositivo a una calidad decente, incluso en celulares de baja gama, mientras que la versión mobile de PUBG, a pesar de tener una versión “Lite” con gráficos menores, sigue siendo exigente. Es por este motivo que Free Fire es popular en América Latina, una región donde los móviles de baja y gama media son los más vendidos. Además, se debe tener en cuenta que los partidos tienen una duración máxima de 10 minutos en partidas casuales, permitiendo un juego dinámico y práctico.

Free Fire, el éxito mobile de Garena, se encuentra disponible para dispositivos Android e iOS.

