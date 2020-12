Schwartzman presenta su equipo de deportes electrónicos: “el deporte tradicional también se va involucrando porque ve el potencial que hay en los esports”

Diego Schwartzman pasó la última mitad del 2020 compitiendo en el circuito de la ATP y viéndose cara a cara con algunos de los mejores jugadores de tenis del mundo. El 19 de septiembre logró vencer a Rafael Nadal, número 2 del mundo, en el ATP Masters 1000 en Roma. Un año lleno de logros donde el tenista argentino se posicionó como el nro. uno de la bandera argentina en el tenis. Pero la última parte del año la dedico a su nuevo proyecto: Stone Movistar, su equipo de deportes electrónicos.

Para cerrar el año, el Peque, que se posiciona actualmente en el puesto número 9 del ranking mundial del ATP, lanzará su equipo de esports al igual que otros deportistas de elite como Fabricio Oberto, Guillermo Coria y, más recientemente, el Kun Agüero, en ser el último deportista argentino de calibre internacional en hacer su ingreso de forma oficial a los esports. De cara al lanzamiento de Stone, Diego Schwartzman habló en exclusiva con Infobae sobre su historia con los videojuegos, el proceso de crear un club de deportes electrónicos y sus objetivos para el 2021.

-¿De donde surgió la idea de lanzar un equipo?

-Primero surgió de mi hermano. Juntos empezamos a involucrarnos, a empezar a entender que eran los esports y que no era solamente jugar a través de una consola y una computadora. Aprendimos de toda la gente que está involucrada en sus distintas facetas que quizás uno se hace una idea, pero no sabes realmente todo lo que hay atrás. Todavía estamos empezando a entender en este último año.

Nosotros llevamos casi un año y medio pensando en el proyecto y formando la idea. El equipo de trabajo y el plan de negocio son muy importantes para poder acercarnos a los sponsors y es algo que llevó mucho tiempo. En un año de pandemia donde tuvimos mucho tiempo en nuestras casas pudimos concentrarnos más.

-¿Hubo algún punto que recuerdes como un antes y un después en tu interés por los esports?

-Este año después de la Champlay que organizamos con Paulo Dybala vimos todo lo que se generó, la gente que lo vió y lo que pudimos ayudar a través de eso. Nos entretuvo mucho y nos llamó bastante la atención. Pudimos darnos cuenta que la generación de contenido a través de videojuegos y a través de la plataforma que hoy existe es muy buena.

La Champlay fue un torneo a beneficio organizado por el Peque junto a Paulo Dybala en el cual figuras del deporte y la música jugaron con el objetivo de recaudar fondos para la Cruz Roja argentina.





-Estamos viendo a muchos deportistas y clubes lanzar sus equipos de esports. Fabricio Oberto, Guillermo Coria, el Kun Agüero y ahora vos te sumas a ese grupo. ¿Por qué crees que se da esto?

-Creo que el mundo del deporte se va involucrando también porque ve el potencial que hay, además de que en giras y torneos uno está mucho tiempo en una habitación solo y juega mucho a los distintos juegos que hay. Pero quizás no sabíamos el mundo que hoy se está generando, y con los avances de la tecnología un chico hoy nace con un joystick en la mano.

-¿Cómo son tus comienzos en el mundo de los videojuegos?

-Yo empecé con el Sega me parece. Me acuerdo también de la Nintendo pero después cuando salió la Play 1 me fui actualizando rápido. Por computadora nunca fuí muy hábil mas allá de que me acuerdo mil historias de cuando arrancaba a jugar al tenis e íbamos a los ciber café con una banda de 10 o 15 amigos a jugar entre todos al Counter-Strike.

-¿Qué juegos recordas más de cuando eras chico?

-Mi infancia fue a través del PES (Pro Evolution Soccer), y todavía estoy acostumbrado a esa configuración de los controles. Los chicos que juegan hoy al FIFA patean al arco con cuadrado y yo toda la vida usé el círculo. Pero también me acuerdo mucho del Age of Empires, que me enteré hace poco es un pariente cercano del League of Legends.

-Este año estuviste varios meses de gira por Europa, ¿Hubo algún juego que te acompañó durante este tiempo?

-Yo juego mucho al PUBG Mobile (Playerunknown’s Battlegrounds), que es parecido al Free Fire, con amigos. Dybala es el más conocido y Levinho, que es un profesional del PUBG. Suelo jugar con amigos porque me divierte, y con el online es como estar charlando con un amigo y a la vez jugando. A veces juego algún que otro juego de aventura o al FIFA pero soy más del mano a mano y la competitividad rápida.

-Siendo un deportista profesional la competitividad es algo que es parte tuyo, ¿Hay algo que quieras transmitirle a los jugadores que vayan a formar parte de tu equipo?

-En el equipo vamos a tener una academia en la Gaming House donde vamos a intentar no solo que los padres tengan confianza en todo esto, que es un mundo que no conocen, sino que también sientan que sus hijos pueden ir a entrenar, jugar o divertirse a través de las consolas y va a haber alguien enseñándoles.

Yo siempre le tuve un poco de envidia a los deportes en equipo porque estoy en un deporte individual. Así que todo esto me entusiasmó desde un principio, el poder ser parte de un grupo y estar a cargo con la gente que está conmigo en Stone. No me toca ser jugador pero ser dirigente y poder ver cómo los jugadores van mejorando es algo muy divertido.

Stone ya está planeando su ingreso a la escena de los esports en Argentina con un equipo de League of Legends en la Liga Master, la liga nacional argentina, mas la confirmación de que tendrán equipos en Counter-Strike, Free Fire, Valorant, Fortnite y FIFA. Según fuentes de Infobae, Stone ya habría comenzado a buscar un equipo del popular juego de disparos Counter-Strike: Global Offensive para comienzos del año próximo.

-La mayoría de los otros deportistas que vimos adentrarse en el mundo de los esports están retirados o en el último tramo de su carrera, ¿Cómo planeas estar presente en Stone y competir en el primer nivel del tenis internacional a la vez?

-Creo que la virtualidad nos permite conectarnos desde cualquier parte del mundo. Podemos tener reuniones del directorio del equipo sin importar donde esté y estar presente así. Aparte los chicos van a competir por Twitch y yo también voy a empezar a hacer streaming por la plataforma mostrando un poco sobre las cosas que hago en el circuito. Además en el equipo me acompañan mi hermano mas grande, Andrés, y las distintas otras partes de Stone que son gente que conozco mucho, es como extender el equipo que tengo actualmente al mundo de los esports.

Stone Movistar

Stone Movistar surge de la unión de un grupo de profesionales con carrera en los campos de marketing, publicidad y el deporte. Además de contar con Andrés Schwartzman, su hermano, Diego es acompañado por las empresas Torneos y Cinco Yardas. Estas uniones son algo muy común en los equipos de deportes electrónicos que surgen con una figura del deporte tradicional.

-¿Miras mucho Twitch?

-En el último tiempo estuve mirando bastante, si. Principalmente charlas y cosas divertidas pero ahora estoy tratando de aprender de los distintos juegos. El League of Legends es un juego que nunca jugué y es de las competencias más importantes del mundo. Hay muchos juegos que no conocía y son las competencias más importantes, son como la “Champions League” de la escena.

Dentro de poco cuando tenga todas las computadoras y las consolas acá en casa los entrenadores de LOL que tenemos en Stone van a venir a enseñarme y seguro hacemos un par de streams. Me dijeron que es un camino de ida, lo espero con ganas.

-¿Cuales son los objetivos de Stone para 2021?

-El primer año queremos empezar a crecer y entender todo este mundo. 2021 va a ser un año de aprendizaje y de experiencia para nosotros, no queremos hacer parecer que entendemos de más la situación. Buscamos colaborar con la escena como podamos.