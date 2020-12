Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition arribará al mercado el próximo 14 de enero

El título llegará al mercado el 14 de enero

Luego de varias semanas con grandes lanzamientos como Watch Dogs: Legion y Assassin´s Creed Valhalla, Ubisoft vuelve a la carga. En esta ocasión, la desarrolladora anunció que la remasterización del juego de 2010, Scott Pilgrim vs. The World: The Game, arribará al mercado el próximo 14 de enero con su Complete Edition. Esta, volverá a traer a los clásicos personajes de la franquicia, como Pilgrim, Ramona Flowers, Stephen Stills, Knives Chau, todo dentro de un estilo beat´em up en 2D.

Sin dudas, la franquicia de Scott Pilgrim supo cosechar éxito tanto en su cómic original como en la adaptación cinematográfica realizada por el director Ed Wright y protagonizada por Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead. Pese a no haber explotado en el mercado, el videojuego lanzado en 2010 supo tener un buen pasar y aceptación por parte de los seguidores.

Ahora, este volverá con una versión actualizada que promete estar a la altura de las consolas de la nueva generación y también de la pasada. Para esto, el título introducirá a los usuarios en la historia clásica y llena de humor, donde deberán ayudar a Scott Pilgrim a enfrentarse a todos los enemigos que se vayan presentando, incluyendo la Liga de los Siete Malvados Ex, los cuales luchan por el amor de Ramona Flowers.

El juego ofrecerá al usuario un beat´em up en 2D

Con los elementos correspondientes a un beat´em up en 2D, el título invita a disfrutar de su diversión estilo arcade que hará todo más dinámico. A su vez, los usuarios tendrán la oportunidad de jugar en equipo, el cual estará conformado por otros tres jugadores, los cuales se podrán sumar tanto en línea como en local. Estos también pueden competir en minijuegos o desafiarse en partidas de formato battle royale, generando así una experiencia amplia. Además, contarán con la chance de unirse a cooperar en las modalidades Boss Rush y Survival Horror.

Cabe destacar que este relanzamiento del juego incluye todos los DLC que se lanzaron para el mismo, los cuales son Knives Chay y Wallace. Por lo tanto, los jugadores se podrán encontrar con una experiencia completa, la cual también abarca la banda sonora, la cual está a cargo del grupo Anamanaguchi.

Sin embargo, este relanzamiento tiene una connotación especial para los fans, dado que el juego, en su momento, desapareció de todas las tiendas físicas en 2014, algo que lo convirtió en objeto de deseo para ellos. Pese a que pasaron varios años, Ubisoft claramente esperó un tiempo para volver a introducirlo al mercado y asi satisfacer a los seguidores de la franquicia.

Los famosos ex novios de la novela también dirán el presente en esta nueva edición

Más allá de esto, el arribo de esta edición al mercado generará polémica, dado que el autor de la novela, Bryan Lee O’Malley, reveló semanas atrás en una entrevista con el medio Kotaku que jamás le pagaron por el videojuego. “Ninguno de los creadores originales estamos trabajando en el relanzamiento. No voy a conseguir dinero del videojuego, pero quizá si soy bueno me darán algunos códigos de descarga”, explicó el creador de la franquicia. Habrá que esperar la respuesta tanto de Universal como Ubisoft, que hasta el momento decidieron mantener silencio.

Por lo pronto, Scott Pilgrim vs. The World: The Game Complete Edition, llegará a PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch el próximo 14 de enero. Por su parte, los usuarios de PS5 y Xbox Series X/S podrán utilizarlo mediante retrocompatibilidad.

Seguí leyendo

Greg Kasavin, director creativo de Hades, nominado a juego del año: “No es frecuente que videojuegos de equipos pequeños destaquen y puedan competir con los AAA”

Krzysztof Chomicki, Game Designer de Carrion: “Ser nominados en The Game Awards es una oda a nuestro trabajo”

De forma presencial y en un estudio cerrado se define la FiReLEAGUE, el torneo de Counter-Strike mas importante de Latinoamérica