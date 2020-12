Empire of Sin te deja ser Al Capone desde la seguridad de tu sillón

Empire of Sin explora la fascinación que generan los años 20 del siglo pasado, en donde la sociedad norteamericana tenía que lidiar con una escalada de violencia a raíz de la proliferación de distintas familias mafiosas, no sólo italoamericanas, sino también de diversas procedencias. Está ambientado específicamente en la ciudad de Chicago de 1920, con hombres y mujeres impecablemente trajeados, con una ambientación y música acorde a las circunstancias, en el contexto de la Ley Seca, uno de los pilares argumentales del título.

Así es que la propuesta principal es elegir a uno de entre una enorme cantidad de “capos” mafiosos, cada uno con su nacionalidad, sus habilidades específicas para desarrollar ciertos negocios y otras características que marcarán de alguna manera el rumbo de nuestra partida. Entre todos estos está, ni más ni menos, que Alphonse Capone, o “Al” Capone, como lo conoció la historia: el único gángster real del repertorio a elegir. Con nuestro anti héroe seleccionado, Empire of Sin nos insta a forjar un imperio del hampa, rivalizando no sólo con la ley sino también con el resto de las familias que buscan llevarse una porción del mapa y sus dividendos, claro está.

Gamescom 2019 - Empire of Sin trailer

Para llevar adelante la propuesta de juego, Empire of Sin apela a una serie bastante variada de recursos. Por un lado, tenemos la instancia de exploración de los escenarios: podemos recorrerlos a gusto como para ir juntando una pequeña banda que nos acompañe. Luego tenemos el combate propiamente dicho: ya sea para defender o conquistar un territorio enemigo, Empire of Sin adopta la forma de un juego de combate táctico por turnos a la usanza de XCOM. Y por último y no menos importante, tenemos toda la faceta de administración y gestión de recursos.

Bares ilegales, destilerías, burdeles y otros “negocios” tendrán lugar en un mapa en el que expandirnos requiere tanta astucia como diplomacia, o un ejército numeroso. En este aspecto encontramos algunas de las grandes bondades de Empire of Sin: en todo el costado administrativo y expansivo de la cuestión, cosa que apela por momentos a lo que podríamos encontrar en juegos como Civilization. La forma en la que decidimos expandir nuestras actividades tiene consecuencias directas, porque no es lo mismo iniciar una guerra entre familias que negociar un porcentaje de la ganancia.

Como cada familia tiene su propia historia y motivaciones, cada sesión de negocios y diálogos que el juego nos presenta toman una importancia vital en lo que hace a la experiencia de Empire of Sin, porque logra reflejar con muchísima exactitud el verdadero significado del modus operandi de la mafia y sus consecuencias. Lo mismo ocurre con algunos miembros vitales de nuestra pandilla, los cuales también poseen su contexto y, si no los cuidamos lo suficiente, incluso pueden llegar a morir de forma permanente.

Cuando todo esto se concatena, Empire of Sin alcanza sus notas más elevadas, mostrándose como un juego que sabe exactamente lo que quiere y cómo conseguirlo. Pero en general, no se siente con tanta seguridad de sí mismo y es donde empieza a trastabillar en una madeja de problemas técnicos y de diseño que terminan por opacar la experiencia de juego. Los errores más comunes oscilan entre misiones que no se pueden continuar porque ciertos personajes clave desaparecen súbitamente del nivel, o miembros de nuestra banda que se vuelven por completo inutilizables, a errores más de base -y por tanto, más graves- como el diseño monótono de los niveles, o sistemas de la estrategia que plantea que se anulan entre sí.

Empire of Sin es un juego desarrollado por Romero Games, un pequeño estudio fundado por Brenda y John Romero, este último reconocido en la industria por ser uno de los primeros desarrolladores “rockstar” de principios de los noventas, gracias al éxito rotundo que fue Doom. Después de una carrera repleta de aciertos y desaciertos, resulta loable que una leyenda semejante siga en el camino del desarrollo y se anime a explorar aguas desconocidas con un género complejo de ejecutar correctamente como el que Empire of Sin usa para apoyar sus cimientos.

Así y todo, es imposible dejar de señalar las desprolijidades de un juego signado por la ambición, que definitivamente podría haber gozado de un vuelo mucho más elevado de haber tenido un par de meses más en su haber para limar asperezas. En su estado actual, más allá de permitirnos ser Al Capone sin el riesgo de recibir un balazo, Empire of Sin impacta más por su concepto y ambientación que por sus sistemas y mecánicas de juego. La situación puede cambiar, desde luego, pero esto es algo que dependerá de cómo Romero Games decida trabajar con su más reciente creación de cara al futuro.

Desarrolla: Romero Games

Distribuye: Paradox Interactive

Fecha de lanzamiento: 1 de diciembre de 2020

Plataformas: PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

Versión analizada: Xbox Series X

Puntaje: 6

