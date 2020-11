FIFA 21: todas las novedades que tendrá su versión para PlayStation 5 y Xbox Series X/S

Los goles en el último minuto tendrán celebraciones especiales

El próximo 4 de diciembre FIFA 21 comenzará su aventura en la nueva generación de consolas, ya que se lanzará su versión next gen para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC. Esta promete dar un salto de calidad interesante, dado que tendrá la posibilidad de aprovechar los recursos de las flamantes plataformas. Para entender un poco más sobre las novedades que esta brindará, Infobae formó parte de un evento exclusivo que fue conducido por los productores del juego, Sam Rivera y Matt Lafreniere, quienes se encargaron de explicar a fondo todos los detalles.

Como era de esperarse, uno de los pilares de esta nueva versión de FIFA será el realismo. Este se podrá apreciar desde distintos ángulos, los cuales trabajarán en conjunto para dar una experiencia totalmente renovada y fresca. Uno de ellos es el pelo de los jugadores, el cual ahora tendrá otro movimiento e impacto de la iluminación, ítems que lo harán ver más natural.

Otro de los elementos que sumará a la cuota de realismo es la deformación de los músculos de los futbolistas. Cuando el usuario intente, por ejemplo, patear al arco o dar un pase, podrá observar como el movimiento de la pierna es más fluido que en ediciones pasadas. La compresión del músculo en cuestión es bastante más orgánica, logrando tensionarse en el momento indicado.

Los estadios contarán con una mejor iluminación para darles más realismo

La pelota, por su parte, contará con una compresión nunca antes vista en la franquicia. En ediciones pasadas, cuando el futbolista impactaba el balón este quedaba solamente un frame en su pie, siendo casi nula la interacción. Ahora, esta durará mucho más en esa posición y se deformará para darle una perspectiva más realista.

En cuanto a los estadios, estos se encargarán de darle una sensación ultra realista, dado que EA Sports trabajó a gran escala con su iluminación. Esta ahora dejará disfrutar un poco más del contexto de lo que sucede tanto dentro como fuera de la cancha. A su vez, también se sumará una nueva cámara de formato televisivo, la cual permitirá combinar esta experiencia a otro nivel.

Más allá de lo visual, los jugadores también se encontrarán con muchas novedades dentro del gameplay. Uno de estos serán las animaciones de los futbolistas, las cuales cambiarán ampliamente gracias a los múltiples contactos que podrán tener ahora con la pelota. Por ejemplo, a la hora de controlar el balón, este lo hará de manera más fluida y dinámica y no tan rígida como sucedía antes.

Las físicas harán que los choques se sientan más creíbles

Lo que también afectará a la jugabilidad es la Real Player Motion Technology. Este nuevo sistema implementado por EA Sports permitirá que los jugadores peleen de manera más realista al momento de defender una posición o la pelota. Esto se encargará de hacer más creíbles los encontronazos en el área a la hora de recibir un córner en contra o al querer superar en velocidad a otro futbolista. Según explicó Sam Rivera, esto será algo que el jugador sentirá mucho al jugar, dado que, por ejemplo en PlayStation 5, repercutirá en la tecnlogía háptica.

Otro punto más que interesante es la humanización de los jugadores sin la pelota. Al igual que sucede en un partido de fútbol real, estos ahora podrán señalar e indicar posiciones, sangrar, acomodarse el pelo en la mitad de la cancha o ajustarse las canilleras. Sin dudas, habrá que estar atento a esto y ver que otras animaciones fueron incluidas con el fin de dar esa cuota de realismo.

Para concluir con las novedades que tendrá esta edición relacionadas a la jugabilidad y el apartado gráfico, Rivera y Lafreniere apuntaron a la mejora realizada en la atmósfera del juego. Esta se podrá ver desde la previa del partido, dado que ahora habrá cinemáticas de los jugadores y la gente entrando al estadio y humo en las tribunas, brindando más emociones a la antesala del match.

El pelo de los jugadores tendrá una mejor iluminación y movimiento

Los festejos de los goles también contarán con interesantes novedades, dado que se les añadió más “drama y pasión”. Al momento de hacer un gol clave, las celebraciones podrán ser con los jugadores del banco de suplentes e incluso los alcanza pelotas. Esto, según explicaron, fue para darle más significado a la emoción que da ganar un partido en la última jugada.

Al momento de explicar como esta versión aprovechará las características de las nuevas consolas, los productores apuntaron dos ejes que ya son parte del esquema de todos los títulos next gen: la agilización de los tiempos de carga y el progreso compartido con la generación pasada. Relativo a esto indicaron que en PlayStation 5, el título intentará sacar todo el jugo posible a la tecnología háptica del nuevo DualSense. Según explicaron, esta repercutirá en las atajadas, bloqueos y pases, algo que sin dudas le dará mucho ritmo al juego y una experiencia totalmente nueva al jugador.

Al ser consultados sobre la posibilidad de incluir crossplay en un futuro, los desarrolladores no esquivan la pregunta e indican que entienden la importancia del factor social del juego y la necesidad de bajar barreras. No obstante, aclaran que este factor no depende de ellos y que es un tema que todavía tienen que seguir debatiendo y desarrollando. Este, sin dudas es un punto más que interesante para ver como lo solventan en un futuro cercano, dado que el título no permite enfrentarse ni a usuarios de distintas generaciones, como es el caso de PS4 y PS5.

Esta edición permitirá disfrutar de una nueva cámara en formato televisivo

Sin dudas, todas las novedades presentadas para la versión de FIFA 21 en la nueva generación de consolas auspician con calmar la sed de renovación que venía teniendo la franquicia hace un par de entregas. Habrá que ver como esto evoluciona para FIFA 22, título que tendrá todas las cartas y herramientas sobre la mesa para dar, tal vez, la experiencia más significativa de la saga.

