“Kingdom Hearts: Melody of Memory”: Un resumen de la franquicia de la mano de su mejor música

Casi dos años después de la llegada de Kingdom Hearts III, la franquicia lanzó un nuevo videojuego para continuar expandiendo su historia. Kingdom Hearts: Melody of Memory no es un juego de rol y acción como los de la saga principal, sino que se trata de un título rítmico que sirve como un repaso general de todo lo que sucedió hasta ahora, desde la primera entrega en 2002.

Es importante destacar que no es necesario ser fanático de Kingdom Hearts para disfrutar de Melody of Memory. De hecho, es una gran oportunidad para aquellos que no quieren sumergirse por cientos de horas en los 15 títulos de la franquicia o incluso para aquellos que hayan salteado alguna entrega por las razones que fuere.

Melody of Memory comienza con un pequeño tutorial interactivo de la mano de “Simple and Clean”, la canción insignia de la franquicia. Luego de eso aparecerán ocasionales tutoriales para los nuevos modos, pero el corazón de la jugabilidad se mantendrá de principio a fin. Como en muchos otros juegos rítmicos, el objetivo es tocar los comandos en el momento justo para sumar más puntos. Cada canción está representada por un largo camino que Sora, el protagonista de Kingdom Hearts, deberá recorrer en compañía del Pato Donald y Goofy. Las notas que los jugadores deben acertar están representadas por los diferentes enemigos de la saga, que aparecen y son derrotados al ritmo de la música. Más adelante se pueden desbloquear más equipos de personajes, que salen de los títulos satélite de la saga.

Los enemigos de Kingdom Hearts: Melody of Memory aparecen y son derrotados al compás de la música (Foto: Square Enix)

Al comienzo del juego, el único modo habilitado es el World Tour, es decir el modo historia. Se irán presentando diferentes mundos, correspondientes a distintos niveles de los juegos principales de la saga, cada uno con una o dos canciones a superar. Se pueden seleccionar tres dificultades diferentes, cada una con distintos niveles de desafío y recompensa. También se pueden seleccionar ítems antes de comenzar cada canción. Éstos se activarán de manera automática durante la partida, para que el jugador no tenga que desviar su atención en ningún momento.

Aunque las últimas canciones presentan un mayor desafío, lo cierto es que la curva de aprendizaje es extremadamente amena. El juego propone un total de 140 canciones, divididas en los juegos principales de la franquicia. Lo que sí genera un mayor desafío son los objetivos adicionales dentro de cada canción, que otorgan estrellas. Para desbloquear ciertos caminos, es necesaria una cantidad de estrellas determinada. Desbloquear todos los caminos posibles llevará unas 15 horas, aproximadamente.

Lo interesante de Melody of Memory es que cuenta la historia de todo Kingdom Hearts desde la mirada de Kairi y anticipa un poco hacia dónde quiere ir la franquicia ahora que ya terminó de contar una importante historia con su tercera entrega. Las últimas canciones, correspondientes a la historia de Kingdom Hearts III, desatan un modo de juego llamado Memory Dive, que reproduce escenas cinematográficas del juego para demostrar lo mucho que avanzó visualmente la franquicia en casi 20 años. En cambio, en el resto del juego se ven de fondo los escenarios que corresponden a los niveles de cada juego, pero lo cierto es que no se les puede prestar demasiada atención mientras se intenta acertar cada nota a la perfección.

"Let it go" es una de las pocas canciones del juego en su versión original con letra (Foto: Square Enix)

La jugabilidad es bastante simple. Con tres botones de ataque normal, uno para ataque especial y otro de salto, se supera más del 90% del modo historia. Las batallas contra Jefes presentan un modo levemente diferente, donde se incorporan otras variables un poco más desafiantes, pero nada demasiado complicado. Hay juegos rítmicos mucho más elaborados y complejos que Melody of Memory, pero el objetivo de este título no es ser el mejor dentro del género, sino ser una entrada que valga la pena dentro de la franquicia, y lo es.

Una vez se superen las primeras misiones del modo historia, se empezarán a desbloquear otros modos de juego. El modo Versus propone competir contra la máquina o contra otros jugadores online, con algunas novedades, pero la misma jugabilidad. Aunque no hay modo Versus en la misma consola, sí hay modo cooperativo para dos jugadores. Por otro lado, Track Selection permite elegir diferentes dificultades y características para revivir las canciones ya superadas de manera fresca.

Todos estos modos contienen las canciones que se vayan completando en World Tour, por lo que será necesario superar la historia primero antes de poder disfrutar al máximo del resto de las características. Como cuando se supera la historia de un juego de pelea para poder desbloquear a todos los peleadores.

En Kingdom Hearts: Melody of Memory se recorren los hechos de los diferentes juegos a través de sus canciones (Foto: Square Enix)

La banda sonora de Kingdom Hearts tiene una gran cantidad de canciones geniales para revivir en Melody of Memory, muchas de ellas inspiradas en populares canciones de Disney. Los personajes de las películas, como Aladdin, La Sirenita y más, aparecerán como invitados en algunas canciones, reemplazado a algún miembro del equipo. De todas maneras, esto no imprimirá ninguna diferencia sustancial a la experiencia, más allá del toque nostálgico o divertido.

Aunque Kingdom Hearts: Melody of Memory es una experiencia más que sólida, hay ciertas canciones que no parecen ser las mejor elegidas para este título, con ritmos y cadencias que no se prestan demasiado a un título rítmico. En general, la selección es bastante buena y entretenida, en especial para fans que recuerdan a la perfección a qué escena pertenecen.

Desarrolla: indieszero

Distribuye: Square Enix

Fecha de lanzamiento: 13 de noviembre de 2020

Plataformas: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Versión analizada: PS4

Puntaje: 7.5

Seguí Leyendo:

Análisis de “Assassin’s Creed: Valhalla”: la franquicia se refresca con una entrega entretenida y llena de contenido… cuando funciona

Primeras Impresiones de “The Pathless”: una hermosa y profunda isla por explorar

Primeras impresiones de “The Falconeer”: una genial experiencia narrativa que falla en su ejecución