Lanzamiento global de la PlayStation 5: conocé todos los detalles de su llegada al mercado

Lanzamiento global de la PlayStation 5

Luego de varios meses de espera y expectativas, PlayStation 5 empieza su aventura en el mercado y los hogares de los usuarios. La consola de Sony hará hoy su estreno en Estados Unidos, México, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda y, a partir del 19 de noviembre, llegará a Europa. En Argentina, para quienes la hayan comprado en pre-venta, será el 4 de diciembre.

Debido a un año complicado, donde la pandemia alteró el curso de las cosas, Sony decidió comenzar de forma selectiva y cautelosa la distribución de su nueva consola. Esto se puede ejemplificar con cómo fue su lanzamiento en Japón, el cual no tuvo puntos de venta físicos ni eventos, con el fin de “garantizar la seguridad de los clientes, los minoristas y el personal”.

No obstante, las expectativas alrededor de la nueva plataforma son inmensas y repercute en la comunidad de usuarios. Esto se debe tanto a las características que tendrá la consola, como a su impresionante catálogo de juegos, el cual desde el día uno estará cargado de grandes franquicias.

En cuanto a los exclusivos, los usuarios ya deben tener más que claro que estará disponible Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Pese a sentirse más como una expansión, esta nueva aventura del arácnido auspicia dar muchas horas de juego y estar a la altura de lo que fue el título de PlayStation 4. En este categoría también aparece Demon’s Souls, uno de los claros pilares que tendrá la consola en sus primeros meses. Este remake promete ser una reimaginación que dé cuenta de todo lo que ha avanzado el gaming en dos generaciones de consolas.

A su vez, los usuarios que compren la consola en sus primeros días, también podrán disfrutar en exclusiva de Sackboy: A Big Adventure y Astro’s Playroom, un juego que viene incluido en la PlayStation 5 con el fin de ser una especie de tutorial, que presenta todas las novedades visuales y técnicas de la novedosa consola.

Además de estos exclusivos, los jugadores podrán disfrutar otros desde el primer día: Godfall, Call of Duty: Black Ops Cold War, Watch Dogs: Legion, Assassin’s Creed Valhalla, Devil May Cry 5 Special Edition, NBA 2K21 y Fortnite, entre otros. Los fans de FIFA 21 deberán esperar recién hasta el 4 de diciembre, momento en que se lance su versión next-gen.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales se lanzará en simultáneo en PlayStation 4 y PlayStation 5. (Foto: Captura)

Relativo al catálogo que ofrecerá PS5, PlayStation anunció, y confirmó, que quienes compren una P5 podrán disfrutar de PS Plus Collection. Esta será una librería curada, conformada por juegos de PS4 que se encargaron de definir lo que fue la última generación de consolas, como God of War, Bloodborne y The Last of Us, entre otros. Además, aclararon que no tendrá un costo extra.

Además, PlayStation anunció que los videojuegos third party que llegarán a este catálogo especial serán: Batman: Arkham Knight; Battlefield 1; Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition; Crash Bandicoot N. Sane Trilogy; Fallout 4; Final Fantasy XV Royal Edition; Monster Hunter: World; Mortal Kombat X; Persona 5 y Resident Evil 7 biohazard.

La consola llegará al mercado en dos versiones: standard y digital. Estas tendrán como única diferencia la lectora de disco, dado que la segunda carece de ella. En lo demás, serán iguales. Ambas contarán con un disco de estado sólido de 825 GB y una velocidad sorprendente de 5.5 GB por segundo de transmisión de datos, es decir, hasta 100 veces más rápida que la de PS4. Esto permitirá que los tiempos de carga sean inapreciables en muchos casos, eso que tanto fastidia a los jugadores. La CPU será de 8 núcleos Zen 2 a 3.5 GHz y una GPU de 10.28 TFLOPS. En lo que respecta a la memoria RAM, PlayStation 5 será de 16 GB.

Así es la PlayStation 5 que llegó a Argentina - #Informe

Uno de las características que más llamó en la previa a su lanzamiento fue su tamaño. Según pudo comprobar Infobae en su primer acercamiento oficial a PS5, esta si tiene dimensiones grandes. La consola mide mide 39 x 10,4 x 26 cm y pesa 4,5 kg, algo que sin dudas tomará lugar en el hogar del usuario. Esto elimina la idea de utilzarla de manera horizontal, dado que tomaría mucho espacio sobre algún mueble compartido con otros elementos. Su diseño, sin embargo, hace que todo sea más sútil y prolijo.

Además, PlayStation 5 incluye su nuevo control, el DualSense, sucesor del DualShock 4. Entre las novedades que presentará este mando se encuentra la retroalimentación háptica, la cual pone sobre la mesa muchas posibilidades a la hora de buscar transmitir distintas sensaciones, haciendo posible desarrollar experiencias mucho más inmersivas. También cuenta con un parlante incorporado, el cual buscará brindar nuevas sensaciones, como la de una tormenta de arena que impacta de lleno con el jugador.

En Argentina, la pre-venta fue todo un éxito. La versión estándar, que se lanzó a un precio de $99.999 pesos argentinos, fue la que más se mantuvo en stock al igual que el joystick DualSense ($9.299), pero luego de 4 horas, cerró la posibilidad de conseguirla. Así, PlayStation 5 se convirtió en la consola que más rápido se vendió en Argentina. La fecha de lanzamiento de la consola en el país será el 4 de diciembre de 2020 y quienes la hayan comprado con anticipación, la podrán retirar o recibir en sus hogares en la misma fecha. Vale destacar que la edición digital apareció con un precio sugerido de $75.999 pesos, una diferencia más que interesante. Por lo pronto, los usuarios que quieran adquirir una en el país deberán esperar a que haya nueva disponibilidad de la misma en los distintos retailers habilitados.

PlayStation 5 presentó alguno de los títulos que se sumarán al catálogo a mediados de 2021