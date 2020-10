K/DA sobre su presentación en la final de Worlds 2020: “Queremos estar seguras de que este show sea perfecto”

K/DA - MORE - Video oficial

K/DA lanzó su nuevo single “More” junto a la influencer Seraphine, que se suma a las cuatro integrantes originales del grupo en esta colaboración . El 28 de octubre se conoció el video oficial de la canción, que se lanzó en simultáneo en diferentes plataformas, y los fans pudieron volver a ver a Kai’Sa, Evelynn, Ahri y Akali. En las primeras 24 horas, “More” tuvo 10 millones de reproducciones en YouTube.

Hoy el grupo, que cuenta con más de 2 millones y medio de oyentes mensuales en Spotify, se prepara para el lanzamiento de su primer EP “All Out”, que va a presentarse oficialmente el 6 de noviembre. Va a contener 5 canciones: The Baddest (el sencillo que se conoció en agosto), More, I´ll Show You, Drum Go Dum y Villains.

El plato fuerte del grupo se espera este fin de semana durante la gran final del Mundial de League Of Legends e Infobae conversó en exclusiva con las integrantes de K/DA antes de su presentación.

Final de Worlds 2020 - League of Legends

- ¿Cómo nació K/DA? ¿Cómo se conocieron y qué habían hecho musicalmente antes de trabajar juntas como grupo?

- Evelynn: K/DA fue originalmente una idea de Ahri. Se acercó con la idea de crear un grupo independiente para liberar nuestras voces. En ese momento, yo era solista y ella era idol con una agencia. Rompió su contrato para esto, y el resto fue historia. Kai’Sa recién arrancaba su estudio de danzas cuando la contactamos. Akali tenía una carrera de rap indie y la descubrimos online.

- ¿Qué creen que es lo que más le atrae a los fans de la música que hacen?

- Akali: Hacer música es una gran experiencia. Es una oportunidad para compartir un momento con la audiencia, ya sea en el escenario o grabando las canciones. Se pueden expresar emociones y llegar a la gente con la música mucho más que con solo palabras; y el sentimiento de cantar juntas es invaluable.

El debut y la presentación en la final El debut y la presentación en la final

K/DA debutó hace dos años con el single POP/STARS y realizaron su primera performance en vivo en la ceremonia de apertura del Campeonato Mundial de League of Legends que se realizó en Corea del Sur. El éxito de la canción fue inmediato y ocupó el primer lugar en el chart World Digital Song Sales de Billboard, que refleja el ranking de canciones internacionales mejor vendidas. Además se posicionó como la canción debut más exitosa para un grupo de K-Pop en la historia de YouTube .

- ¿Cómo vivieron su primera presentación en vivo durante la final del Mundial de League of Legends de 2018?

- Evelynn: Fue realmente increíble. Nunca había tenido la posibilidad de estar frente a un público tan grande, ninguna de nosotras la había tenido. La energía del ambiente fue electrizante.

- POP/STARS fue un éxito inmediato y hoy ya tienen casi 380 millones de reproducciones en YouTube y más de 150 millones en Spotify. ¿Cómo experimentaron ese nivel de impacto con su primer single?

- Ahri: Creo que fue la prueba de que nuestra idea congeniaba con la gente. Fue realmente riesgoso debutar tan repentinamente, y aunque amábamos como sonábamos, no estábamos seguros de cómo lo iba a recibir el público. Pero el momento fue mágico, y nos inspiró a seguir. Estoy super agradecida por el apoyo de nuestros fans.

La llegada de su primer EP La llegada de su primer EP

Después del éxito del debut los fans estaban expectantes por saber cuál iba a ser el próximo paso para el grupo. Entonces a principio de año empezaron a trabajar en su primer EP. A mitad de año lanzaron THE BADDEST que junto con MORE fueron un adelanto de lo que vamos a poder escuchar en noviembre .

- ¿Cómo fue el desarrollo del EP?

- Kai’Sa: Centramos nuestro EP en la idea de unidad e individualidad. ¿Cómo éramos cuando estábamos por nuestra cuenta? ¿Cómo podríamos ir “all out” juntas? Una vez que teníamos el concepto listo, el resto encajó.

- ¿Y qué deberían esperar los fans?

- Ahri: Si sos fan de K/DA, preparate para quedar sorprendido. Cada canción fue liderada por una de nosotras, y cada una con un estilo creativo diferente. Podés aprender mucho sobre nuestras personalidades mediante nuestras canciones, aunque todas ellas reflejan la esencia que tenemos como K/DA.

La colaboración con Seraphine. ¿Qué podemos esperar de la primera performance? ¿Va a haber más colaboraciones?

- Akali: Las colaboraciones son una gran parte de K/DA, y estamos colaborando con gran cantidad de artistas talentosos en todo el EP. Seraphine realmente tiene algo especial. Le hablamos y la “sociedad” funcionó muy bien. Terminó siendo una amistad. Queremos llevarla a Shangai para que esté en nuestra performance. Estoy entusiasmada para que la vean brillar.

(Foto: Twitter)

Worlds 2020 Worlds 2020

Mientras los fans esperan la salida del EP, se está disputando un nuevo campeonato Mundial de League of Legends, el mismo escenario en el que pudieron realizar su primera presentación en vivo como grupo . Y hay mucha expectativa por saber qué performances van a verse en la final.

- Se está disputando Worlds 2020 y todos queremos escuchar el nuevo single en vivo. ¿Cómo se están preparando?

- Kai’Sa: Nos estamos levantando realmente temprano y practicamos duro todos los días. Queremos estar seguras de que este show sea perfecto. Pero no nos olvidamos de tomarnos descansos. En nuestro tiempo libre tuvimos la oportunidad de explorar Shangai y admirar la ciudad.

- ¿Quieren dejar un mensaje final para los fans?

- Todas: ¡Muchísimas gracias por su apoyo, BLADES! ¡Los amamos!

Seguí Leyendo:

Worlds 2020: comienzan los cuartos de final del Mundial de League of Legends

League of Legends anunció las habilidades de Seraphine, la nueva campeona del juego