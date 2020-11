PlayStation Plus anunció cuáles serán los videojuegos que llegarán al servicio en noviembre

Bugsnax, La Tierra Media: Sombras de Guerra y Hollow Knight: Edición Corazón Vacío serán los juegos de noviembre en PS Plus

Como ocurre cada fin de mes, PlayStation presentó los títulos que llegarán a los suscriptores de su servicio PS Plus en los próximos días. En este harán su debut los usuarios de PS5, quienes tendrán la posibilidad de descargar Bugsnax, el divertido título desarrollado por Young Horses que estará disponible a partir del 19 en latinoamérica. A su vez, los jugadores de PS4 podrán disfrutar de La Tierra Media: Sombras de Guerra y Hollow Knight: Edición Corazón Vacío, los cuales arribarán el 3 de noviembre.

Sin dudas, el título que más expectativas generará este mes en Plus es Bugsnax. Esta simpática historia pondrá a los jugadores en la piel de una periodista que llegará a la isla Snaktooth con el fin de encontrar a Elizabert Megafig, una valiente aventurera que descubrió criaturas extrañas, a las cuales denominó Bugsnax. Estas tienen como particularidad que estan conformadas por una mitad bicho y otra de fruta.

La trama del juego toma impulso cuando al llegar a la isla la periodista descubre que la aventurera se encuentra desaparecida. Es aquí cuando comienza el tramo del juego, momento en que el usuario deberá embarcarse en la búsqueda de Elizabert. El camino no será sencillo, dado que al mismo tiempo se deberá estudiar a los bugsnax y los efectos colaterales que tiene la gente que come su mitad de fruta.

Bugsnax será el primer título para PlayStation 5 que llegará al servicio

Cabe destacar que el tema de los Bugnsax será desarrollado a fondo, dado que el usuario tendrá la oportunidad de descubrir y capturar más de cien especies de estas. Además, como anticipa la sinopsis del título, el jugador podrá “atiborrar a los habitantes con Bugsnax para personalizarlos con un sinfín de nuevos aspectos”.

No obstante, los primeros juegos en llegar al servicio serán La Tierra Media: Sombras de Guerra y Hollow Knight: Edición Corazón Vacío, que estarán disponibles desde el 3 de noviembre. El primero, que llega como secuela de Sombras de Mordor, invita a los usuarios a volver a adentrarse dentro del famoso universo del Señor de los Anillos, creado por J. R. R. Tolkien.

En esta nueva historia, los jugadores se volverán a situar en la piel de Talion y Celebrimbor, quienes ya supieron ser los protagonista de la primera entrega. Como era de esperarse, estos buscarán derrotar al Señor Oscuro, quien se encuentra armando su propio ejército en Mordor. Entre las novedades más destacables que este introduce aparecen mejoras del sistema Nemésis, el cual permite crear nuevas historias para satisfacer la imaginación de los fans de la saga. A su vez, el jugador podrá utilizar aliados, los cuales podrán ser orcos convertidos.

La Tierra Media: Sombras de Guerra será la secuela de Sombras de Mordor, todos parte de la franquicia del Señor de los Anillos

Por su lado, Hollow Knight: Edición Corazón Vacío llegará para ofrecer a los jugadores una divertida aventura de acción en 2D, la cual tiene como contexto un mundo lleno de insectos. Uno de los puntos más destacados de la experiencia pasa por su intención gráfica, la cual busca acercar al usuario con una película animada.

Dentro de este universo, el jugador deberá ir descubriendo los distintos recobecos del juego, en los cuales podrá ir descubriendo secretos y encontrando enemigos, los cuales son más de 130. Para poder avanzar el usuario deberá ir venciendo los jefes finales, los cuales prometen mucha diversión ya que son más de 30. Una aventura más que interesante para poder disfrutar en el servicio de PlayStation.

Hollow Knight: Edición Corazón Vacío invitará al jugador a un mundo 2D protagonizado por insectos

Pese a ser títulos entretenidos, PlayStation Plus aminoró el paso este mes con Plus, tal vez enfocando sus esfuerzos en lo que será el lanzamiento de PS5. Habrá que esperar a saber si diciembre continuará con esta tónica, la cual, tal vez, no volverá a apostar por juegos de grandes franquicias, como fue en su momento la aparición de Uncharted 4.





