El nuevo adelanto de Assassin’s Creed Valhalla introduce los reinos vikingos

El nuevo título de Ubisoft llegará al mercado el próximo 10 de noviembre

A tan solo unas semanas para su lanzamiento, Assassin´s Creed Valhalla continúa generando expectativas en los seguidores de la franquicia, quienes tendrán la oportunidad de vivir un nuevo capítulo de la saga que contará con una temática nórdica. Pese a que en primera instancia la desarrolladora del juego, Ubisoft, declaró que no se meterían de lleno en la cultura vikinga, parece ser que esto no será así, ya que los usuarios podrán recorrer distintos reinos pertenecientes a ella.

Según informó la desarrolladora francesa, la trama de Valhalla permitirá a los jugadores recorrer los reinos de Asgard y Jotunheim, los cuales son muy importantes para la mitología nórdica. Sin embargo, para realizar esto habrá que conseguir la ayuda de un personaje llamado Valka , el cual tiene un rol que pasa entre brujo y vidente. Su función será la de entregar una serie de pociones que permitirán a Eivor, el protagonista de la entrega, hacer el viaje a estas tierras lejanas.

Cabe destacar que, según la mitología nórdica, Asgard es el más relevante de los nueve reinos que conforman el Yggdrasil, dado que aquí es donde residen los dioses como Odin. Joutenheim, por su parte, es el lugar en el que viven los gigantes de hielo y roca y que constantemente amenaza los otros reinos. Este último, por ejemplo, es el sitio de origen de Loki, famoso personaje de la cultura que también aparece en la serie de Los Vengadores de Marvel.

Los jugadores podrán visitar Asgard, el reino más importante de la cultura nórdica

Esta nueva entrega de la saga de asesinos presentará a los jugadores las andanzas de Eivor, una leyenda vikinga que fue criada entre los combates más épicos de su época. La aventura comenzará en tierras vikingas y llevará a los personajes a formar un asentamiento en territorio anglosajón. Gran parte de las misiones comenzarán en esta locación, que se podrá mejorar, fortificar y expandir a medida que se sumen aliados, se completen objetivos y se desbloqueen caminos en la historia.

Según indicó Julien Laferriere, productor del juego, a Infobae, grandes partes de las misiones serán “arcos argumentales”. A su vez, las comparó con películas o episodios de una serie, donde se presentan a diferentes personajes y se conoce nueva información sobre ellos.

Pese a que en primera instancia el juego no iba a apuntar a lo más hondo de la cultura nórdica, si se realizó una investigación completa para trasladar la mejor experiencia a los jugadores. Ubisoft Montreal no sólo consultó a varios historiadores, antropólogos y otros especialistas, sino que también viajaron a Noruega e Inglaterra para vivir unos días de aventura vikinga. Esto incluyó remar un barco, tener banquetes, forjar herramientas y realizar expediciones en las frías tierras nórdicas.

Jotunheim, el reino donde habitan los hombres de hielo y roca, será otro de los terrenos disponibles en el juego

Otra de las novedades que introducirá el título es la posibilidad de utilizar el modo animus. Según detalló el medio IGN, este permitirá a los jugadores ver a Eivor tanto en su versión masculina como en su femenina de manera aleatoria. Esto, sin dudas, puede verse como un gran acierto por parte de la compañía, dado que busca generar inclusión y también dejar de lado esa obligación de tener que elegir el sexo del personaje. No obstante, cabe que destacar que si se elige el hombre, se podrá disrutar de la actuación de Magnus Bruun, quien interpretó a Cnut en la serie The Last Kingdom.

Cabe aclarar que el título también llegará a la próxima generación de consolas. En este contexto, aprovechará la mejora gráfica que ofrecerán tanto PlayStation 5 como Xbox Series X/S, permitiendo a los usuarios jugar en una frecuencia de 60fps y una resolución en 4K. Además, el título hará uso de la tecnología Smart Delivery de Microsoft, la cual permite a los jugadores comprar el título una sola vez y jugarlo tanto en Xbox One como su sucesora.

La siguiente entrega de la franquicia, Assassin’s Creed Valhalla, llegará el 10 de noviembre para Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 y PC, donde se podrá encontrar en el Epic Games y Ubisoft Store.





