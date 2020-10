“The Third Day”: Conocé al videojuego que reconstruye la resurrección de Jesús

El juego sobre la resurrección de Jesús - #Gaming

The Third Day es un juego de ciencia ficción bíblica, tal como lo definen sus creadores, que sitúa al jugador 3 días después de la muerte de Jesús y lo invita a recorrer la región de Judea así también como Belén, Nazaret o Jerusalén.

Desarrollado por el estudio español Pan Studio, es un juego de aventura point and click para un jugador, en donde tomará el control del Mesías el día de la resurrección. Es un título del estilo de Monkey Island o Full Throttle en donde cada jugador sigue la historia de un personaje.

En este caso, comenzará una misión en busca de Dios para encontrar respuestas. Aunque es importante saber que el título narra una historia paralela ficticia sin concordancia bíblica.

Cada uno de sus dibujos fue hecho a mano y al avanzar en la historia de Jesús habrá que resolver minijuegos y rompecabezas, que combinarán objetos y varios milagros. En ocasiones habrá que usar objetos que encontremos en la misión que servirán para las próximas aventuras. También será posible caminar sobre las aguas o convertir el agua en vino, eventos que definen al símbolo religioso. El juego presenta diálogos con humor y no requiere conexión a internet para jugarlo.

“Pon a prueba tu inteligencia y razonamiento en este videojuego para un jugador que narra una historia paralela ficticia sin concordancia bíblica, nada que ver con Reina Valera 1960, aquí no encontrarás proverbios, ni wallpapers de Jesus, aunque sí parábolas de Jesús... si las encuentras”, escriben en la descripción de Google Play Store.

The Third Day está en la última fase de desarrollo y estará disponible próximamente para PC y smartphones, aunque no hay fecha de estreno todavía. Es posible descargar una demo para PC y Android desde el sitio de la desarrolladora y desde Google Play.

Este año se anunciaron otros videojuegos religiosos como Pope Simulator, Noah’s Ark y The Pope: Power and Sin. Todavía no tienen fecha de lanzamiento pero llevarán a los jugadores a tomar el rol del Papa hasta una simulación del Arca de Noé.

En el caso de Pope Simulator, en la tienda Steam señalan que estará disponible próximamente. Es un simulador realista del Papa en donde enfrenta los problemas del mundo moderno en el que cada jugador deberá simular la toma de decisiones y ver como impacta eso en el resto de la iglesia y el mundo.

En detalle, se deberá planificar las acciones estratégicas a través de enviados o gestionar sus viajes alrededor del mundo. Cada decisión de interferir en el destino del mundo tiene un precio: mientras más acciones se fortalecen, se debilitará el propio Papa, que puede recuperarse con más acciones.

Noah’s Ark estará próximamente en Steam y también es un simulador de la historia del Arca de Noé con el relato de la Biblia en donde se narra cómo Noé, por orden de Dios, construye una embarcación para la salvación de los que creyeran en la promesa del diluvio.

Finalmente, The Pope: Power and Sin estará disponible en 2021 en Steam. Es un juego inspirado en la vida de Rodrigo de Borja, quien fue Papa entre 1492 y1503 como Alejandro VI. El jugador debe asumir rol del Papa, fortalecer la autoridad del Estado de la Iglesia, luchar por la independencia espiritual y política de los paganos y la renovación de las estructuras administrativas de la iglesia.

El gobierno de Alejandro VI es una ola de escándalos numerosos, excesos y signos de corrupción moral en las más altas autoridades eclesiásticas, lo que hará más atractivo el juego.

