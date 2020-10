Age of Empires III: Definitive Edition llega al catálogo de Xbox Game Pass

Age of Empires III: Definitive Edition busca entregar a los jugadores una experiencia renovada gracias a sus gráficos y mecánicas adaptadas.

A través de su página web, Microsoft anunció cuáles serán los títulos que se incorporarán durante este mes a su servicio Xbox Game Pass. Entre los más destacados se encuentra Age of Empires III: Definitive Edition, la remake del clásico juego de estrategia lanzado originalmente en 2005. Otros videojuegos importantes que aterrizarán son Katana Zero y Tales of Vesperia, el cual también lo hará con su versión definitiva.

El primer título en arriba al servicio de suscripción de Microsoft el 15 de octubre será Age of Empires III: Definitive Edition, el cual estará disponible solo para usuarios de PC. Pese a ser la entrega menos querida de la saga, esta nueva versión llegará con gráficos actualizados, mecánicas adaptadas a la actual generación de juegos de estrategia y nuevas unidades. Sin dudas, una buena oportunidad para los seguidores de la franquicia, quienes podrán disfrutar de una experiencia renovada.

El mismo dia que Age of Empires III aparecerá Katana Zero, el cual estará disponible para Android, Xbox One y Pc. Se trata de un hack´n´slash producido por Askiisoft invita al jugador a disfrutar de una mecánica común en este tipo de juegos y una historia corta, la cual da posibilidades de repetirlo. Mismo día también llegará Heaven Ho, un título ideal para jugar con amigos. La premisa de este pasará por no caer del escenario, algo que se podrá evitar agarrando los brazos de los compañeros de equipo.

El segmento hack´n´slash llegará a Game Pass de la mano de Katana Zero.

No obstante, el 15 también aterrizarán a Game Pass Tales of Vesperia: Definitive Edition y The Swords of Ditto: Mormo´s Curse. El primero, que llegará tanto a Xbox One como a PC, celebra el décimo aniversario del lanzamiento de este JRPG que se centra en la historia de Yuri Lowell, un retirado caballero imperial que se va adentrando en una aventura donde deberá conocer amigos y enfrentar fuerzas oscuras. El segundo, por su parte, llegará solo a PC, donde los usuarios se encontrarán un juego de rol que se ubica dentro de un simpático y complejo mundo lleno de mazmorras.

Unos días después, precisamente el 21 de octubre, los usuarios de Xbox One suscriptos al servicio podrán jugar ScourgeBringer, título desarrollado por de Flying Oak Games y E-Studio. Se trata de un plataformero roguelike en donde su protagonista se enfrenta a antiguas máquinas que la separan de su pasado y la salvación de la humanidad. El 22 de octubre culminarán las entregas con la aparición de Cricket 19. Este simulador, producido por Big Ant Studios, invita a disfrutar de un interesante simulador del deporte rey en países como India o Pakistan.

A su vez, como sucede cada mes, serán varios los juegos que se irán del catálogo. El día 15 lo harán Felix the Reaper, Metro 2033 Redux, Minit, Saints Row IV Re-Elected y State of Mind. A fin de mes, el 30, dirán el adios After Party, LEGO Star Waris III, Rise & Shine, Tacoma, The Lord of the Rings: Adventure Card Game y The Red Strings club. Pese a que la lista es amplia, ningún título de peso se estará marchando durante este mes.

Cricket 19 hará que el deporte rey de la India tenga más visibilidad en el catálogo del servicio de Microsoft.

Sin dudas, Microsoft continúa apostando fuerte a su servicio, siendo uno de sus pilares a futuro. Cabe recordar que hace unas semanas, la compañía anunció su acuerdo con Electronic Arts, el cual permitirá a todos los miembros de Game Pass poder disfrutar, sin costo adicional, de los catálogo de EA Play. Esto, por ejemplo, hará que muchos jugadores puedan utilizar títulos como FIFA 21, NHL 21 o la franquicia de Battlefield.

Seguí leyendo

Borderlands 3 llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X/S mediante una actualización gratuita

League of Legends anunció las habilidades de Seraphine, la nueva campeona del juego

Videojuegos gratuitos: los mejores títulos para disfrutar durante octubre en diferentes formatos y plataformas