Videojuegos gratuitos: los mejores títulos para disfrutar durante octubre en diferentes formatos y plataformas

Tal como ocurre cada mes, los videojuegos gratuitos demuestran su injerencia en las distintas plataformas en las que aterrizan. Este mes, tanto los servicios de suscripción, como es el caso de PlayStation Plus o Games With Gold de Xbox, los launchers y los juegos free-to-play, presentaron novedades interesantes en su catálogo, entre las que se encuentran Need For Speed: Payback, Rocket League y Genshin Impact, el videojuego chino que está arrasando.

Genshin Impact Genshin Impact

Este exitoso título creado por el estudio MiHoYo ya lleva más de 20 millones de descargas a través de sus plataformas disponibles: PlayStation 4 y PC. Este invita a los usuarios a adentrarse en un universo que propone muchas horas de juego y acción, la cual ofrece un interesante mecanismo de combate en tiempo real, con distintas habilidades y movimientos. Además, el jugador podrá disponer de una gran variedad de personajes que, como era de esperarse, podrán desbloquearse a medida que se avance en la trama y también pagando, algo habitual en el segmento F2P.

La trama de este título busca ofrecer un tinte épico, al mejor estilo japonés. Esta se ubicará dentro un fantástico mundo medieval, el cual está claramente influenciado Breath of Wild, el exitoso juego de Zelda de 2017. Este interesante título chino puede descargarse de forma gratuita para PlayStation 4, Pc y Android.

El juego chino del momento, Genshin Impact, ya generó más de 100 millones de dólares en ganancias.

Rocket League Rocket League

Pese a no ser un juego nuevo, dado que fue lanzado en julio de 2015, Rocket League logró renovarse apenas hace unas semanas, cuando fue arribó al formato free-to-play. Se trata de un juego de fútbol, pero con “autitos de juguete”. Los partidos ocurren en canchas más reducidas que las convencionales, con una pelota enorme y pequeños vehículos como jugadores. El objetivo es claro: colocar la pelota dentro del arco rival. Es en el “cómo” donde el título demuestra una ideal original y pulida, la cual funciona en muchos niveles.

El modo convencional de enfrentamiento es de tres usuarios contra otros tres. Pero Rocket League también cuenta con modos de dos contra dos, un mano a mano e incluso una locura de hasta ocho jugadores en pantalla. Todos los partidos se pueden disfrutar en una cantidad elevada de escenarios disponibles, entre los cuales se incluyen de manera gratuita a todos los que han ido saliendo al mercado a lo largo de los años, como contenido descargable.

Rocket League puede descargarse gratuitamente desde los stores de PlayStation 4, Xbox One y PC, a través del launcher de Epic Games.

Luego de varios años en el mercado, Rocket League llega con una propuesta que lo puede colocar en la cima de los juegos free-to-play.

Maid of Sker Maid of Sker

Este título de terror creado por Wales Interactive es una gran oportunidad para los fanáticos de este segmento. El juego se inspira en la historia de Elizabeth Williams, la cual dio lugar a la creación de muchas leyendas que son parte del folclore británico. La trama del juego ocurre en un hotel macabro de 1989, donde el misterio reina en el aire. El jugador se pondrá en el rol de Thomas Evans, un músico que debe salvar a la mujer que ama.

Para avanzar en la trama, el usuario deberá entender que el silencio juega un factor clave dentro de este hotel, ya que no se podrá hacer ningún ruido que alerte al hombre misterioso. Sin dudas, una apuesta interesante, tanto desde su terrorífico guion hasta su temática galesa.

Estará disponible desde el 16 de octubre al 15 de noviembre en Xbox Games With Gold.

La tradición galesa y el misterio son los factores fundamentales de la terrorífica historia de Maid of Sker.

Need for Speed: Payback Need for Speed: Payback

El peso pesado de los juegos gratuitos de Plus para este mes es, sin dudas, Need For Speed: Payback. En esta edición de la famosa franquicia los jugadores se encontrarán con un título desarrollado por Ghost Games, el cual invita a vivir grandes historias dentro de la ciudad de Fortune Valley. El juego propone un gran modo historia, en el cual se deberá ser inteligente y veloz para hacer frente a una fuerte organización llamada The House, la cual controla todo lo que sucede en el territorio.

NFS: Payback propone sumergirse dentro un mundo abierto que cuenta con un dinámico modo online, la cual ofrece poder competir contra otros usuarios en distintas carreras y misiones, en las cuales incluso se puede asaltar un banco. Las posibilidades de manejo también fluctúan, ya que tiene varias disciplinas de conducción, como es el caso del derrape. Como es característicos de la franquicia, la posibilidad de personalizar el auto es uno de los puntos más divertidos del juego.

Need For Speed: Payback está disponible para descarga gratuita para los usuarios de PS Plus, el servicio exclusivo de PlayStation.

El mundo abierto, uno de los puntos más destacados de Need for Speed: Payback.

Rising Storm 2: Vietnam Rising Storm 2: Vietnam

Esta secuela del título de 2013 realizado por Tripwire Interactive invita a los jugadores a vivir el conflicto bélico que tuvieron Estados Unidos y Vietnam décadas atrás. Para esto, propone una experiencia completa, con más de 20 mapas que tienen como premisa extender las horas de juego. El jugador, a su vez, se encontrará con la posibilidad de utilizar los distintos ejércitos disponibles, como lo son el de Estados Unidos, tanto en su armada como Marina, el de Vietnam del Norte y el Frente Nacional de Liberación de Vietcong.

Además, el formato de RS2 permite adentrarse en batallas de acción táctica en la cual pueden participar hasta 64 jugadores, los cuales podrán equiparse de una gran variedad de armas de esa época. Una experiencia que buscará trasladar al jugador a 1975, lo cual se percibe desde el tráiler, en el cual suena de fondo la canción de Iron Butterfly, In a Gadda Da Vida, un clásico de esa época.

Puede descargarse de forma gratuita desde el launcher de Epic Games Store.

Rising Storm 2: Vietnam invita a los jugadores a vivir la acción bélica de 1975.

Layers of Fear Layers of Fear

Los miembros del servicio Prime Gaming, anteriormente conocido como Twitch Gaming, podrán disfrutar del interesante Layers of Fear. Este es un videojuego de terror psicológico desarrollado por el estudio polaco Bloober Team. En él, el jugador toma el control de un pintor que debe completar su obra maestra, aunque su mente y los trastornos que lo perturban serán los principales obstáculos para llevar a cabo dicha tarea. Aunque por momentos tiende a caer en algunos clichés del género para generar la sensación de terror, toda la historia que se relata conforme pasan las horas hace valer sobremanera cada susto.