Doctor Who llegará a PlayStation 4 y Xbox One en el 2021

La franquicia volverá a dar el presente en el mundo de las consolas luego de 8 años, cuando se lanzó The Eternity Clock para PS3.

Una de las series de culto más importantes dentro del mundo de la ciencia ficción, Doctor Who, volverá a dar el presente en la industria de los videojuegos con The Edge of Reality, un título que llegará a mediados de 2021 en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Este lanzamiento continuará la trama de Edge of Time, el juego de realidad virtual de la franquicia que debutó en 2019. A su vez, permitirá a los fans sumergirse en el universo del doctor, presentando nuevos planetas, problemas de espacio-tiempo y enemigos clásicos como los Ángeles Llorones y los Daleks.

Este nuevo videojuego que tendrá como eje el universo de la exitosa serie de BBC será producido por Maze Theory y Just Add Water y continuará la trama que presentó el título de realidad virtual Doctor Who: The Edge of Time. “Continúa la historia que comenzó en The Edge of Time y únete con el Doctor para desenterrar un misterio aún mayor”, indica la sinopsis. A su vez, significará la vuelta de la franquicia a la industria del gaming luego de 8 años, momento en el que se lanzó The Eternity Clock, el cual llegó a PS3, PSVITA y PC.

La trama de The Edge of Reality invitará a los jugadores a sumergirse dentro del impresionante universo del Doctor, buscando evitar el fin del espacio-tiempo mientras se ponen el rol de la decimotercera doctora. Así, se irá viajando y visitando distintas eras y planetas. Más allá de esto, los fans se encontrarán con criaturas clásicas que forman parte de la serie, como los Ángeles Llorones, los Cybermen y los Daleks.

The Edge of Reality adentrará a los fans dentro del universo del Doctor Who, presentando nuevos planetas y clásicos enemigos.

Con el fin de ir sorteando los escollos que se vayan presentando, los jugadores tendrán por delante una gran cantidad de desafíos mentales, puzles y, según lo que adelantó la desarrolladora, una nueva jugabilidad que irá de la mano con lo que es la experiencia del Doctor Who. Cabe destacar que la aparición del décimo doctor, el cual contará con la voz de David Tennant, servirá de ayuda a la doctora, con quien hará dupla para resolver los problemas que se vayan presentando.

Pese a que el título llega en un momento especial para la industria de los videojuegos, dado el recambio generacional, se anunció que, por ahora, no llegará a las nuevas consolas. Los estudios a cargo de The Edge of Reality aclararon que su desarrollo se basó en las plataformas actuales y que a futuro se verá como continuará.

El avance, por su parte, muestra simplemente un par de locaciones y situaciones que generan la atmosfera del universo del Doctor, por lo que habrá que esperar a un tráiler extendido que permita entrever cómo será el gameplay. Pese a que llegará con grandes espaldas debido al background y contexto de la serie, este tipo de adaptaciones no siempre suele dar lo mejor a los fans, siendo estos decepcionados en muchas ocasiones.

No obstante, esto no será todo lo relacionado al Doctor en el mundo de los videojuegos, ya que también se anunció The Lonely Assasins, un juego de aventuras crítico, que ronda en torno a un teléfono que comienza a autodestruirse. Este título, que está basado en el episodio y Blink y que llegará para Android, iOS y Nintendo Switch, se encuentra a cargo de Kaigan Games, una productora con una vasta experiencia en el segmento mobile.

Los jugadores deberán ir resolviendo distintos tipos de retos mentales y puzzles para avanzar en el juego.

Por lo pronto, en 2021 los fans de la famosa saga de la BBC podrán disfrutar de The Edge of Reality, el cual estará disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

