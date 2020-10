10 cosas que tenés que saber de BTS Universe Story, el segundo juego del grupo más importante del momento

BTS Story

BTS Universe Story es la segunda colaboración entre el grupo de k-pop y Netmarble. Después del éxito que implicó el anterior juego, incorporaron funcionalidades para ampliar la experiencia de los usuarios y proponerles nuevos desafíos.

El mayor foco está puesto en la posibilidad de generar contenidos propios. Esta vez los jugadores cuentan con opciones para impulsar su creatividad y disponen de un rango variado de modalidades para utilizar con los personajes. Desde su anuncio hasta ahora, las redes sociales pudieron capturar algunos de los mejores momentos de este título y, a continuación, elegimos 10 razones para que elijas el juego.

Los modos de juego Los modos de juego

Los usuarios disponen de tres opciones: crear sus propias historias, recorrer la historia predefinida de la aplicación o las que creen otras personas o usar la opción de colección para acumular vestimentas y accesorios. Lo más interesante es explorar todas las variedades e interactuar con el resto de los jugadores dentro de la plataforma.

El modo historia y el Bangtan Universe (BU) El modo historia y el Bangtan Universe (BU)

La modalidad “Juego de historia” incluye la colección “The most beautiful moment in life - I’m fine”, que se compone de un prólogo y siete obras exclusivas diferentes, de las cuales hasta ahora hay disponibles tres. El resto se van a revelar próximamente.

Esta serie se enmarca en lo que se conoce como el Bangtan Universe, un universo alternativo en el que se recorre una narrativa ficcional para cada uno de los integrantes del grupo. Esas historias se presentaron a través de videos de la banda, notas que se incluyen en las versiones físicas de los álbumes y un webtoon y se centran en temáticas como la juventud, el paso a la adultez y la pérdida de la inocencia.

En este universo los personajes se conocen en la escuela, pero eventualmente se separan y esto supone un desenlace negativo para cada uno. Jin viaja en el tiempo con el objetivo de encontrar las razones que llevaron al resto de los protagonistas a tomar determinadas decisiones y revertir los finales.

Por ahora se pueden recorrer las “obras” centradas en tres personajes: Yoongi, Jungkook y Namjoon. Las elecciones que uno haga va a determinar el final de cada historia. Un detalle: para desbloquear cada bloque de capítulos van a tener que usar joyas, una de las formas en las que se recompensa a los jugadores.

El modo creación El modo creación

Esta modalidad le permite a los usuarios desarrollar sus propias narrativas, a las que después pueden acceder el resto de los jugadores para replicar la misma dinámica que en el modo historia y elegir entre opciones para cambiar los resultados.

Los creadores están ordenados en tres categorías: Novato, Experto y Pro. Los rangos aumentan a medida que juntan más puntos de experiencia por los “me gusta” y las visitas que reciban. Subir en la ubicación en ese ránking le permite a los jugadores tener un límite más alto de historias que pueden crear y disponer de más momentos en los que incorporan diferentes decisiones posibles.

Este es el modo en el que los jugadores van a poder desplegar toda su inventiva, pero también es un desafío, porque van a poder intervenir en varios aspectos de las historias que desarrollen. Van a poder, por ejemplo, elegir efectos de sonido, escribir diálogos para los personajes, hasta seleccionar los encuadres de las escenas.

La comunidad La comunidad

Esto es BTS así que no podía faltar la instancia social. Una de las pestañas del menú permite acceder a la sección de capturas. Los usuarios pueden mostrar momentos de las historias que están jugando o destacar sus propias creaciones. Es una instancia concreta de interacción para los jugadores que van a encontrarse con funcionalidades similares a las de cualquier red social: poner “me gusta” a las publicaciones, dejar comentarios o usar hashtags para categorizar los contenidos.

La galería de historias destacadas La galería de historias destacadas

En la home se encuentran diferentes atajos. Las últimas obras a las que se hayan accedido, las creaciones populares de la semana, las pestañas para creadores profesionales y expertos y los contenidos premium, para los que se necesita contar con una suscripción.

Pero además incluye una galería de historias destacadas. Ahí se ubican las creaciones que más likes y visualizaciones acumulen hasta el momento. Algunas tienen capítulos con más de 100 mil visitas.

Logros y recompensas Logros y recompensas

A medida que pasen más tiempo en el juego los usuarios van a alcanzar diferentes logros, que se dividen en las categorías Desafío, Reproducir, Crear, Colección y Evento. Así van a acceder a diferentes recompensas, como joyas que les van a permitir canjear nuevas vestimentas, accesorios o escenarios. Los tickets, por su parte, son útiles para acceder a nuevas historias de los creadores.

El grupo surcoreano BTS posa durante la rueda de prensa en la que lanzó "Dynamite" el 21 de agosto. EFE/cedida por Big Hit Entertainment

El modo colección El modo colección

En esta modalidad el objetivo es acumular diferentes vestimentas, accesorios o locaciones, que además van a ser útiles al momento de crear historias propias. Se dividen entre colecciones premium y colecciones temáticas y lo que cambia es especialmente el número de recompensas que uno tiene que gastar para poder acceder. Además los usuarios van a poder capturar fotos en realidad aumentada con los personajes que hayan personalizado.

Un repaso por los éxitos de BTS Un repaso por los éxitos de BTS

Los usuarios que accedan a la historia focalizada en el BU van a poder escuchar de fondo diferentes canciones del grupo, como “Awake”, “Euphoria”, “Young Forever” o “House of cards”. Para los que conozcan a BTS a través del juego es una buena introducción a su música y a algunas de sus mejores eras.

Los memes Los memes

Cualquier instancia relacionada con BTS involucra el uso de lenguajes propios de las redes sociales, un ámbito en el que la conversación sobre el grupo es enorme. BU Story no es una excepción. El fandom aprovechó la modalidad de creación de historias para desplegar su creatividad y empezaron a reproducir, usando a los personajes del juego, escenas reconocibles para los usuarios de plataformas digitales. Desde momentos icónicos de películas o series, como la escena de “Brooklyn Nine-Nine” en la que varios sospechosos cantan “I want it that way” de los Backstreet Boys, hasta diálogos virales de Tik Tok.

La espera antes de “BE” La espera antes de “BE”

Los fans del grupo todavía están experimentando el éxito de su último single, “Dynamite”. Seis semanas consecutivas sin salir del top 2 del listado Hot100 de Billboard, récords en todas las plataformas para el k-pop, récord de ventas digitales, todos los días establecen una nueva marca de oyentes mensuales en Spotify. En Argentina fue la primera vez que una canción de un artista coreano llegó al top 10 del mismo chart de Billboard.

Pero cuando se trata de BTS no hay descanso y el fandom ya está en una nueva etapa pre comeback (comeback se le llama al lanzamiento de un single o álbum). El grupo anunció que el 20 de noviembre van a presentar su nuevo álbum, “BE”, que cuenta con la particularidad de contar con la participación de los integrantes en diferentes áreas creativas que antes no habían explorado y lo suman a su experiencia en la composición de las canciones.

Mientras crece la expectativa, los fans pueden seguir descubriendo historias en BU Story. Los no fans van a poder conocer un gran universo ficcional e interactuar con uno de los fandoms más grandes del mundo. Y de paso escuchar algunas de sus mejores canciones.