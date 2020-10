Conocé a Skye, el nuevo personaje del Acto III de “Valorant”

Icebox - Presentación de mapa - VALORANT

El martes 13 de octubre iniciará la nueva temporada del videojuego en primera persona desarrollado por el estudio Riot Games. En su “Acto III”, Valorant presentará un nuevo y nevado mapa llamado “Icebox” (“caja de hielo”) y también importantes cambios con respecto al juego competitivo . Más sobre estos dos aspectos en este artículo.

Respecto al presente escrito, se hablará de las últimas novedades reveladas, relacionadas con un impresionante set cosmético de armas y un personaje completamente nuevo que se une a las filas .

Empezando por las apariencias del armamento, el paquete Singularity presenta vistosos efectos especiales en su diseño . Fuertes colores oscuros contrastan con líneas brillantes que funcionan a modo de contorno del arma en cuestión. Además, se pueden observar pequeños detalles, como la zona del cargador traslúcida, permitiendo ver las balas en tiempo real.

No obstante, el efecto más espectacular de estas armas está relacionado con lo que ocurre al eliminar un enemigo: se crea una pequeña recreación del espacio, con constelaciones que se van trazando en tiempo real . Luego de unos instantes, una especie de agujero negro que funciona como centro de esta “maqueta” espacial absorberá toda la representación.

Por su parte, la nueva agente sin dudas es la novedad más atractiva hasta el momento. Además de un breve trailer de presentación, ya se han mostrado brevemente sus habilidades. Su nombre es Skye y parece ser un personaje muy relacionado con la naturaleza: sus especialidades estarán a cargo de animales y vegetación que puede crear al instante.

La habilidad que se activa con la tecla “E” es un ave. Normalmente vuela unos segundos en línea recta, pero se puede desviar un poco a placer. Al presionar de nuevo la misma tecla, el ave explotará y cegará a los personajes que estén dentro del radio de la explosión . Algo interesante es que el animal hará un sonido característico cuando haya cegado a algún jugador. Sin embargo, habrá que utilizar esta habilidad con cuidado. La misma puede cegar tanto rivales como aliados, además de que estos primeros pueden destruirla fácilmente .

La siguiente habilidad, activada con la “Q”, invoca a un tigre de Tasmania, el cual funciona como rastreador manual . Durante unos seis segundos, se podrá manejar y tener una breve visión en primera persona de su recorrido. A su vez, si se encuentra a un enemigo de frente, el tigre podrá saltar sobre él, generando 30 puntos de daño y también un ligero efecto de “stun” (reduce la visión y la velocidad de movimiento). Como su “aliado aéreo”, el tigre de Tasmania también puede ser derribado sin mayor dificultad por un rival .

Por otro lado, una de las habilidades más interesantes de Skye es la posibilidad de curar a varios aliados a la vez . Esta opción no tiene precedentes en Valorant, debido a que Sage, la principal curandera hasta el momento, solo puede sanar de a un personaje a la vez. Volviendo a Skye, con la tecla “C” ésta podrá curar a sus compañeros en un radio bastante amplio. Mientras esté curando, se irá agotando una barra central, la cual no se regenerará hasta volver a comprar la habilidad. Aunque esta habilidad seguramente resulte muy útil en enfrentamientos grupales, hace falta aclarar que Skye no se puede curar así misma .

Por último, queda hablar de la “Ultimate” de este nuevo personaje (es decir, de su habilidad “más poderosa”). La misma se llama “Buscadoras” y hace referencia a tres proyectiles con forma de vegetación. Estos objetos, como bien dice su nombre, rastrean hasta tres enemigos y viven hasta que impactan con uno o son destruidas . Al tocar a un rival, la vegetación reduce la visión de éste por cuatro segundos, sin detalles adicionales.

Quizás la falta de daño u otros efectos extra la hagan sonar como una habilidad no tan poderosa a priori. Sin embargo, hace falta resaltar que, mientras vivan, seguirán a los enemigos por largos tramos, incluso subiendo paredes o girando sobre esquinas . Debido a ello, es un recurso muy útil para revelar locaciones, o al menos para generar indicios sobre éstas.

Valorant está disponible en PC, de manera gratuita. Su Pase de Batalla nuevo costará 1000 “Puntos de Valorant” (la moneda del título, se traduce en aproximadamente 10 dólares reales). El nuevo personaje será introducido a finales del mes .

Seguí Leyendo:

Análisis de “FIFA 21”: el último partido del campeón invicto

El torneo de Counter Strike FiReLEAGUE tendrá su gran final en Punta del Este: Team Heretics y un campeón de Brasil serán los invitados

Fall Guys: todas las novedades de la segunda temporada que empezó hoy