Los 10 lanzamientos más importantes de octubre en materia de videojuegos

Noviembre será el mes de las nuevas plataformas, con la llegada de la PlayStation 5 y la Xbox Series X al mercado, pero esto no quiere decir que octubre no vea el lanzamiento de grandes títulos, sino todo lo contrario. Decenas de videojuegos desembarcarán en distintas plataformas en las próximas semanas y estas son las diez experiencias más relevantes del mes:

El primer fin de semana de octubre contará con un nuevo videojuego de Star Wars. Se trata de una nueva aventura de naves que contará tanto con una campaña para un jugador, para que los usuarios conozcan una nueva historia y se acostumbren a los controles, y diversos modos online, que serán el corazón de la experiencia. Se espera también un amplio soporte en las diferentes plataformas para asegurar que Star Wars: Squadrons no sea sólo un título de octubre, sino una aventura con contenido para mucho más tiempo. Desembarcará en PlayStation 4, Xbox One y PC el 2 de octubre.

Star Wars Squadrons trailer de campaña





Después del resurgimiento de la franquicia con la remake de la trilogía original, Activision lanzará Crash Bandicoot 4: It’s About Time el 2 de octubre. La nueva aventura de la ex mascota de PlayStation contará con varias novedades para la saga, como distintos trajes para el protagonista, la posibilidad de utilizar a personajes con habilidades particulares y algunos modos de juego nuevos que expandirán el contenido con desafíos y más de 100 niveles a superar. La cuarta parte de la saga debutará en PlayStation 4 y Xbox One.

Gameplay del Crash Bandicoot 4, con Tawna como personaje jugable







La mítica franquicia de rol Baldur’s Gate vuelve a la acción después de muchos retrasos y lo que pareció un eterno desarrollo. El 6 de octubre entrará en su etapa de Acceso Anticipado en PC y Google Stadia, lo que quiere decir que el juego todavía tiene un largo camino por recorrer antes de lanzarse de manera oficial. En esta etapa preliminar, los jugadores tendrán acceso al comienzo de la nueva aventura así como a varias de sus locaciones, personajes y mecánicas. La idea es que los usuarios acompañen a los desarrolladores durante el proceso de creación del juego con sus experiencias y opiniones, para que Baldur’s Gate 3 sea todo lo que siempre soñaron.







Apertura de Baldur's Gate 3





Con el eFootball PES 2021 Season Update ya disponible, el próximo 9 de octubre será el turno de Electronic Arts de actualizar su franquicia deportiva por excelencia. El nuevo FIFA 21 promete incorporar novedades en todos los frentes, desde la jugabilidad a los gráficos, pasando también por modos de juego, plantillas de equipos e incorporaciones especiales a su modo Volta. Estará disponible en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Trailer de FIFA 21





Otro título que comenzará su etapa de acceso anticipado este mes es Second Extinction, que propone frenéticas misiones donde los jugadores deberán encargarse de eliminar hordas de dinosaurios en un futuro apocalíptico digno de Jurassic Park o Cadillacs y Dinosaurios. El título se enfoca en el juego cooperativo para tres jugadores, por lo que se espera que se convierta rápidamente en tendencia mientras continúe la cuarentena. Llegará el 13 de octubre para usuarios de PC.

Trailer de anuncio Second Extinction





Usuarios de PC y amantes de la estrategia recibirán finalmente la nueva edición de Age of Empires III, que incorpora nuevas unidades, misiones y modos de juego para refrescar la experiencia de la franquicia más allá de lo visual. El título llegará el próximo 15 de octubre.

Trailer Age of Empires III: Definitive Edition





Antes de la llegada de Cyberpunk 2077 en noviembre, otro estudio polaco lanzará un videojuego con estética similar llamado Ghostrunner. Los jugadores se pondrán en la piel de un héroe particular con la capacidad de pelear tanto en el plano físico como en el ciberespacio y tendrán una frenética aventura donde un golpe mata, tanto a enemigos como al protagonista. Llegará a PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el 27 de octubre.





El 27 de octubre debutará finalmente la octava expansión del popular videojuego de rol online masivo World of Warcraft, titulada Shadowlands. La acción se desarrollará en el área conocida como Tierras Sombrías e incorporará una nueva clase para todas las razas, así como también nuevas locaciones y un nuevo sistema de progresión para los personajes que se embarquen en la particular aventura.

Anuncio de fecha World of Warcraft: Shadowlands





Ubisoft lanzará la nueva entrega de la saga Watch Dogs este mes. A diferencia de las dos anteriores, en esta ocasión no habrá un protagonista fijo, sino que la gran novedad es la mecánica de reclutamiento que permitirá elegir entre diferentes personajes con habilidades particulares para cumplir distintos tipos de misiones. El juego llegará al mercado el 29 de octubre en PS4, Xbox One, Google Stadia y PC, pero también estará disponible en PlayStation 5 y Xbox Series X/S desde el momento de sus respectivos lanzamientos.

Watch Dogs: Legion: reclutamiento





El estudio Supermassive Games continuará este año con su antología de terror titulada The Dark Pictures. Después de la primera historia lanzada en 2019, Man of Medan, el 30 de octubre de este año llegará Little Hope para celebrar Noche de Brujas en el tono correcto. En esta ocasión, la celebridad que encabeza el elenco de la aventura interactiva es Will Poulter (Maze Runner, Midsommar) y la historia se centra en un pueblo que fue abandonado después de una tragedia con tintes sobrenaturales. Little Hope estará disponible en PS4, Xbox One y PC.

Little Hope - Tráiler





Otros videojuegos que desfilarán por las distintas plataformas en octubre serán Super Mario Bros. 35, Nickelodeon Kart Racers 2: Grand Prix, I Am Dead, The Survivalists, Amnesia: Rebirth, ScourgeBringer y Pikmin 3 Deluxe.

