Videojuegos: estos son los lanzamientos del 22 al 27 de septiembre

Estos son los lanzamientos del 22 al 27 de septiembre

Usuarios de todas las plataformas recibirán novedades esta semana de la mano de títulos para todos los gustos, con mucha presencia independiente, algunos títulos deportivos y el regreso de clásicos.

El martes 22 de septiembre llegará el primer lanzamiento de esta semana. Después de su lanzamiento en Japón en 2019, 13 Sentinels: Aegis Rim desembarcará en occidente para usuarios de PlayStation 4. Se trata de un híbrido que mezcla una aventura en dos dimensiones con combates estratégicos por turnos . La trama presenta a un grupo de estudiantes que son transportados a una guerra del futuro entre robots y monstruos gigantes.

Unrailed es una experiencia cooperativa que llegará a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el 23 de septiembre . El videojuego desarrollado por Indoor Astronaut propone recolectar recursos y trabajar en equipo para permitir que un tren llegue a destino en mapas generados de manera aleatoria.

A diferencia de otros títulos de carreras que se vuelcan hacia el lado de los simuladores, Art of Rally prioriza su apartado artístico y va en una dirección mucho más accesible para todos los públicos. El juego transportará a los fanáticos a la época dorada del deporte para librar carreras en diferentes locaciones y a través de diferentes modos de juego. Llegará únicamente a PC el 23 de septiembre.

Otra aventura indie de esta semana es Going Under, juego distribuido por Team17 en Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. El 24 de septiembre los jugadores podrán ponerse en la piel de Jacqueline, una nueva empleada de una empresa que deberá superar calabozos llenos de enemigos para probar su valor . De la mano del humor, la aleatoriedad y un arsenal de herramientas, el juego propone una aventura muy particular.

Después de su paso por PC, Little Big Workshop llegará el 24 de septiembre a Xbox One. Se trata de un juego en el que lo usuarios comienzan su camino con un pequeño taller que deberán mejorar para convertir en una enorme y exitosa fábrica . A pesar de tener una premisa que suena seria, también cuenta con altas dosis de humor y mucho por descubrir.

El clásico RollerCoaster Tycoon 3 se lanzará finalmente en Nintendo Switch con su Complete Edition, que llegará también para usuarios de PC . Fans de la saga podrán redescubrir uno de los mejores exponentes de la franquicia, mientras que ajenos a la saga tendrán acceso a un enorme sistema de gestión de parques de atracciones y un gran generador de memes.

Serious Sam 4 debutará en Google Stadia y PC el próximo 24 de septiembre después de muchos retrasos, el último a causa de la pandemia. Para seguir la línea de las entregas anteriores, se esperan altas dosis de acción sin sentido y armas inimaginables .

Otro juego deportivo de esta semana es Tennis World Tour 2, que promete contar con todos los tenistas importantes del momento para disputar partidos y recorrer sus diferentes modos de juego . La secuela se lanzará en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el 24 de septiembre.

Originalmente lanzado para la consola Xbox 360 en 2013, Ginga Force expandirá su base de fans con su estreno en PlayStation 4 y PC este 24 de septiembre. El shooter de naves llegará a nuevas plataformas para reactivar la franquicia que también cuenta con Natsuki Chronicles y Escathos entre sus lanzamientos.

Bullet Age es otra propuesta indie. Llegará a Nintendo Switch y PC el 25 de septiembre con un fuerte enfoque en el juego cooperativo . El plataformero de acción busca atraer tanto desde lo artístico, con su particular estética, como desde la jugabilidad, que propone mucha acción con armas de fuego y espadas.

Otro clásico que vuelve a la acción es Mafia, que lanzará su Definitive Edition el 25 de septiembre en PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia y PC . A diferencia del RollerCoaster Tycoon 3, en este caso se trata de una nueva versión construida desde cero y con muchas más novedades aparte de los gráficos actualizados .

El 25 de septiembre también llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC Port Royale 4. Los jugadores deberán encargarse de gestionar los recursos y proteger una colonia caribeña del siglo 17 con diferentes sistemas de juego que traen novedades para la franquicia .

Trollhunters: Defenders of Arcadia es la adaptación de la serie de DreamWorks y Netflix creada por Guillermo del Toro . El título se lanzará en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el 25 de septiembre y propone una aventura sidescroller llena de obstáculos, enemigos y magia.

Este 22 de septiembre, además, llegará la versión de PC de Halo 3: ODST, muy pedida por los fans .

