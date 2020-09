Los 5 videojuegos más destacados del showcase de PlayStation 5

Después de mucho esperar Sony dio a conocer todos los detalles sobre su consola de próxima generación: la PlayStation 5. A través de un breve pero intenso evento digital –como ya es costumbre en tiempos de covid-19 y distancia social– la compañía japonesa reveló su precio y fecha de salida al mercado.

Como ya se había anticipado, la nueva familia de PlayStation estará conformada por dos consolas: una versión estándar con lectora Blu-ray y una “sólo digital”, la cual podrá correr únicamente juegos descargados en el disco de la máquina. El valor de sendos sistemas será de $99.999 y $75.999 respectivamente. A Estados Unidos, México, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur llegará el próximo 12 de noviembre, mientras que el resto del mundo la recibirá una semana después, el 19 de noviembre.

Durante el showcase también se mostraron nuevos videojuegos que llegarán a la próxima generación de consolas de Sony y más avances sobre algunos que ya habían sido presentados. Estos son algunos de los anuncios más relevantes que se hicieron ayer por la tarde.

PlayStation 5 Showcase opening

Final Fantasy XVI

Los rumores eran ciertos. Días antes del anuncio del nuevo Final Fantasy, ya se especulaba con que esto sucediera durante el evento de Sony y la verdad es que lo mostrado no defraudó para nada. A través de un trailer cinematográfico muy frenético se dio a conocer un setup medieval mucho más clásico, realista y cruento que el de ediciones pasadas de la franquicia. Aunque no se contaron detalles sobre su gameplay, todo parece indicar que podría respetar una lógica similar a la de Final Fantasy XV o Final Fantasy VII Remake. Sin embargo, uno de los detalles más destacables del anuncio es que Sony tendrá la exclusividad del título para sus consolas; aunque también podrá jugarse en PC.

Final Fantasy XVI

Demon’s Souls

Demon’s Souls fue otra de las sorpresas de las pasadas transmisiones que se hicieron en torno a la nueva familia de consolas de Sony. Exclusiva de PlayStation 5, la remasterización del videojuego que creó un género en sí mismo, de la mano de Hidetaka Miyazaki, estará disponible desde el 12 de noviembre. Durante el evento de ayer se mostró un breve gameplay en el cual se pudo apreciar el nivel de detalle con el cual está siendo desarrollado este título; tanto sus escenarios como los enemigos y jefes, los cuales se ven muchísimo más desafiantes que los de la versión de PlayStation 3.

Demon’s Souls

Spider Man: Miles Morales

El nuevo juego de Spiderman también es una de las cartas fuertes que tiene Sony para llevar nuevos adeptos hacia su nueva consola. En esta oportunidad se pudo conocer en detalle cuál será la historia que funcionará como disparador para lo que venga, es que Spider Man: Miles Morales transcurrirá un año después de los sucesos del videojuego de PlayStation 4 y llevará a los jugadores a Harlem, lugar que está siendo asediado por dos bandos y el cual deberá ser protegido por el protagonista.

A través de imágenes in game también se pudo ver lo frenéticas y emocionantes que serán algunas situaciones, con quick time events entre cinemáticas muy bien trabajadas. El combate, que se mantendrá en coherencia con respecto a su antecesor, tendrá algunas novedades como nuevos ataques y habilidades especiales, como por ejemplo, volverse invisible. Spider-Man: Miles Morales llegará también a PlayStation 4 a partir del 19 de noviembre, sólo que esta versión no contará con las bondades técnicas y visuales que sí tendrá la de next gen.

Spider-Man Miles Morales

Call of Duty: Black Ops Cold War

El próximo videojuego de la saga Black Ops de Call of Duty también dijo presente en el showcase de PlayStation 5. Durante el evento se dio a conocer un segmento de lo que sería la primera misión del juego; a través del mismo se pudo ver el nivel gráfico y de desempeño que permitirá desplegar la nueva consola de Sony; aunque en cuanto a gameplay no se pudieron apreciar grandes novedades con respecto a títulos anteriores de la franquicia, manteniéndose así dentro de su zona de confort. Aunque Call of Duty: Black Ops Cold War saldrá para PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo 13 de noviembre, la versión actualizada a la next gen estará disponible desde el día uno de existencia de la PlayStation 5.

Call Of Duty Black Ops Cold War

Resident Evil: Village

La saga Resident Evil está teniendo nuevamente un gran pasar, después de la séptima entrega –pasando por las gloriosas remakes del 2 y el 3– Capcom no ha hecho más que darle satisfacciones a sus fans y todo parece indicar que el próximo título, Resident Evil: Village, no será la excepción. Si bien lo que se mostró no fue más que un trailer muy bien editado, fue suficiente como para dar a entender que el título llevará a nuevos límites la experiencia de survival horror de su antecesor, con una historia retorcida, enemigos terroríficos y viejos conocidos que retornan para patear el tablero; concluyendo así el arco narrativo de la séptima entrega.

Resident Evil Village