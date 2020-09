Se viene un nuevo Among Us: la secuela apuntará a introducir nuevos roles

El estudio detrás del exitoso Among Us, InnerSloth, comunicó a través de una entrevista al medio Kotaku que se encuentran trabajando firmemente para entregar una secuela que renueva la experiencia de juego, la cual buscará mejorar la participación de roles y la posibilidad de personalizaciones en las partidas.

La repercusión y éxito que tuvo Among Us no era algo que estaba en los planes del estudio InnerSloth, el cual incluso pensaba en dejarlo de lado a futuro. Sin embargo, el rumbo cambió a partir de las retransmisiones, las cuales pusieron al juego en la marquesina de la industria, quitándole protagonismo a gigantes como Fortnite y Fall Guys.

Es por esto por lo que desde la desarrolladora buscan no perder la oportunidad y apuestan a mejorar la experiencia que brinda el juego, con el fin de alargar este éxito. Según explicó el programador Forest Willard al medio Kotaku, uno de los objetivos cercanos es agregar cosas en función del feedback con el usuario, como es el pedido de la lista de amigos, la cual llegará próximamente.

A su vez, Willard apunta al rol del impostor, el cual es el más codiciado por los jugadores, pero que solamente tiene cupo para 1 o 2. Es por esto que la compañía apuntará a mejorar los otros roles, para que estos logren ser igual de atractivos que el del asesino. Es por eso que buscarán la introducción de nuevos perfiles y cambios en el conjunto de reglas en las partidas, con la intención de dar “una nueva experiencia”.

Por el momento, lo único confirmado sobre esta secuela es que tendrá contenido gratuito que se irá actualizando y una divisa que se usará dentro del juego con el fin de que el usuario pueda comprar accesorios estéticos. A su vez, continuará siendo de pago para PC y gratis en su versión mobile.

Quien no conoce Among Us, debe saber que se trata de una suerte de “party game”. Es decir, un videojuego enfocado principalmente a jugar de forma online con amigos en partidas “breves” con reglas claras y concisas, como si de un juego de mesa se tratase.

Participan en él entre cuatro y diez jugadores, los cuales deberán arreglar su nave que se encuentra averiada y que los ha dejado a la deriva en el espacio. La vuelta de tuerca de esta propuesta es que entre los tripulantes habrá dos impostores: personajes que se ven prácticamente igual a sus compañeros, con la sutil diferencia de que tienen como misión asesinar a estos últimos.

Es por esto que cada partida es una lucha constante entre los jugadores que necesiten llevar a cabo diferentes arreglos para poder reparar la estación averiada y aquellos dos que intenten eliminar disimuladamente a la tripulación, hasta que solo quede un compañero no impostor vivo. El equipo “honesto” gana cuando ha completado todas las tareas requeridas o al descubrir a los dos farsantes.

Su éxito pasa por sus partidas, las cuales rápidamente se vuelven un emocionante enfrentamiento de mentiras y engaños, en el que ganará el equipo más atento y observador. Todo sucede en una estética de animación flash de dos dimensiones en grandes naves y estaciones con sus habitaciones específicas. La experiencia recuerda a premisas y elementos de obras cinematográficas de la ciencia ficción, como Alien.

Among Us se encuentra disponible de forma gratuita en las tiendas de Android y iOS. En PC, puede encontrarse en la plataforma de Steam, a un módico precio de $70 (pesos argentinos).

