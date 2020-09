Tony Hawk´s Pro Skater 1+2 apostó por un soundtrack renovado

El lanzamiento de la remake de los dos primeros títulos de la saga de Tony Hawk´s Pro Skater no sólo trajo un toque de nostalgia e interés por jugarlo en las consolas de la nueva generación, sino que también apuntó a refrescar su soundtrack, uno de los más recordados en el mundo de los videojuegos . Manteniendo su tono de música alternativa y urbana, Activision apostó a sumar artistas como JunkBunny, American Nightmare o los suecos Viagra Boys, los cuales tendrán como misión mantener el nivel de la banda sonora original.

Los dos primeros títulos de THPS se encargaron de marcar, no solo un gran avance para el deporte extremo dentro del mundo de los videojuegos, sino también una época para muchos jugadores que tenían la oportunidad de conocer nueva música que acompaña espectacularmente la dinámica sensación del título.

Entre las canciones más destacas de la primera edición de la saga se puede encontrar Superman, título que se volvió un himno para la entonces joven banda Goldfinger . No obstante, el soundtrack pisaba fuerte con la inclusión de conjuntos de mucho peso en el skate punk, como Suicidal Tendencies, que aparecía con Cyco Vision, y The Vandals. Por otro lado, también dieron el presente leyendas del punk como los Dead Kennedys y Primus, entre otros.

Para la segunda edición Activision volvió a apostar por armar una banda sonora que le llegara a los jugadores, por lo que amplió el repertorio a 15 canciones . Entre estas aparecían los novedosos Papa Roach y Millencolin, que con Blood Brothers y No Cigar, respectivamente, se dieron a conocer a un nuevo público.

A su vez, se sumaron varias bandas consolidadas para aquel entonces, como fue el caso de Rage Against the Machine con Guerrilla Radio, Bad Religion con You y el clásico Bring The Noise, interpretado por la banda de metal Anthrax junto al conjunto de hip-hop Public Enemy. Powerman 5000, Naughty by Nature y Fuman chu, entre otros, fueron artistas que conformaron la increíble banda sonora.

El mensaje estaba claro: un juego vertiginoso, con escenarios urbanos y música con mucha energía, distorsión y mensaje. Un combo al que ningún jugador de aquel momento le podía pasar desapercibido. 20 años después, la remake de los dos primeros títulos para la actual generación de consolas busca mover un poco la estantería y volver a ofrecer algo más . Bajo esta premisa, Activision incluyó 37 nuevas canciones, además de mantener las originales.

Lo más conocido que se puede encontrar del nuevo repertorio pasa por Machine Gun Kelly, Billy Talent, A tribe Called Quest, Sublime, MxPx y Less Than Jake . Estas últimas sin dudas se merecían ser parte de la franquicia debido a su trayectoria y conexión con el skate.

A su vez, hay muchas apuestas interesantes para los jugadores, quienes podrán dejar Spotify por un rato y dejarse llevar por lo que ofrece el título. Uno de los puntos más interesantes pasa por los suecos Viagra Boys, quienes aportan la mezcla de ska con punk, enrumbando las raíces de la saga .

Otro punto interesante pasa por Skepta, el rapero británico quien, pese a ser muy popular, todavía no se encuentra en la cúspide del mainstream . En la misma línea también se puede observar la aparición de Baker Boy con su exitoso sencillo In Control . La lista, que que hace una gran apuesta a música under y alternativa, invita a disfrutar y dejar un poco la nostalgia de lado con bandas como Death Boys, JunkBunny y Screaming Females. Sin dudas, un combo perfecto para disfrutar de un título que, para quien lo jugó, dejó una huella.

Banda sonora completa de Tony Hawk´s Pro Skate 1+2:

Tony Hawk´s Pro Skater 1+2 se encuentra disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.