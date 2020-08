Por qué Cyberpunk 2077 será el último gran videojuego de esta generación de consolas

Trailer oficial Cyberpunk 2077

¿Puede un juego de mesa que tiene más de 30 años volverse en uno de los videojuegos más esperados del año y el más relevante cierre de esta generación de consolas? Aparentemente, sí. Pero la respuesta definitiva llegará en noviembre.

Desde que fue anunciado en 2012 y exhibió su primeras cinemáticas al año siguiente, Cyberpunk 2077 se ha vuelto materia de debate entre fanáticos debido a lo bien que se ve, sus inesperados retrasos, su misteriosa historia y el mundo en que se desarrolla. Intentemos entender por qué es tan ansiado con algunas razones que expresan la magnitud de la expectativa general:

Un mundo de metal y ambiciones

Para aclarar de qué hablamos cuando nos referimos a Cyberpunk 2077: es un videojuego RPG en primera persona creado por nada menos que CD Proyekt Red, el estudio responsable de la saga The Witcher, que tuvo una reciente adaptación televisiva en Netflix protagonizada por Henry Cavill. Está situado en un futuro distópico donde las modificaciones corporales son moneda corriente y las corporaciones son las verdaderas dueñas de Night CIty, la ciudad donde sucederá la acción.

Si bien la historia no se ha conocido a grandes rasgos, sí se sabe que girará alrededor de la búsqueda que hará V -el protagonista- sobre un objeto que brinda inmortalidad a quien lo use. Un Macguffin clásico. Aunque tiene una base como FPS, eso no significa que la única solución es la de disparar a todo lo que se mueve. El sigilo será una opción igual de válida.

Customización como nunca antes vista

Los juegos de rol y la personalización de los protagonistas van de la mano. Aunque no se verá mucho al personaje principal -excepto las cinemáticas- porque Cyberpunk 2077 es en primera persona, el menú de customización es muy profundo. Sin dejar de lado las opciones clásicas (sexo, raza, color de ojos y corte de pelo), también se podrá elegir género (se puede elegir un cuerpo masculino y voz femenino e incluso está la opción de no elegir por ninguno de los géneros clásicos) y hasta el tamaño de los genitales, o no tenerlos siquiera.

“ Para nosotros se reduce a la filosofía sobre cómo hacemos Cyberpunk, que es dar tanta libertad como sea posible para que la gente habite este personaje en Night City ” le explicó Philipp Weber, Diseñador Jefe de Búsquedas a GamesRadar.

Las modificaciones corporales que se elijan a lo largo de la partida también habilitarán nuevas opciones de diálogos, misiones y maneras en cómo encararlas. Tal como pasa en la saga Deus Ex -otro estilo de RPG en primera persona pero con una aproximación más stealth- , donde si tenemos por ejemplo una habilidad que nos permite ver a través de paredes, podemos decidir otro camino como ruta de escape.

No sólo esas elecciones influyen en el camino que tomaremos. Ya desde el comienzo múltiple tendremos un mundo distinto según lo que decidamos. Esto es porque el juego contará con 3 prólogos distintos (Chico de la calle; Nómade; Corporativo) donde luego de completar el que el jugador decida, el protagonista tendrá diferentes relaciones con los personajes del juego. Por ejemplo: en el prólogo Corporativo ya somos amigos de un personaje secundario pero en Nómade conocemos a ese mismo personaje en una misión y por ende la relación será distinta una vez que comience el juego en sí. Los diálogos, la personalidad de V -el protagonista- y cómo se relaciona el usuario con los personajes no jugables cambia según esa primera elección.

"Despiertate Samurai, tenemos que quemar una ciudad"

Una de las sorpresas que tuvo la conferencia de Microsoft en la E3 del año pasado, fue que Keanu Reeves confirmaró su participación en el juego. Interpretará a Johnny Silverhand, una estrella musical que aparentemente murió en un conflicto entre corporaciones 50 años antes del momento en que transcurre la historia del videojuego.

Al comienzo no se sabía hasta que punto estaba involucrado en la trama o si sería una maniobra de promoción. Con el correr de los meses los desarrolladores confirmaron que el personaje de Reeves es el NPC -personajes no jugables- con más líneas de diálogo y pasó 15 días grabando su parte.

“Me dejaron colaborar con el tono y mi versión de cómo lo diría Johnny y cómo se movería. Todo el proceso de captura de movimiento fue genial para darle una personalidad física al personaje y personalizarlo. Lo que fue atractivo para mí es que no era sólo mi rostro, sino que me pidieron que un rol” le explicó el actor al portal IGN después de la conferencia.

Presentación Cyberpunk 2077

Botas muy grandes que llenar

No fue hasta el final de la trilogía de The Witcher, junto con el contenido descargable pago que la siguió, que CD Proyekt Red recibió reconocimiento internacional. Su adaptación de los libros de Andrzej Sapkowski fue mejorando con cada entrega a punto tal que The Witcher 3: Wild Hunt es considerado uno de los mejores juegos de esta generación de consolas. Por eso, la atención del mundo gamer está puesta en esta empresa polaca.

En 2018 el escritor demandó a los desarrolladores porque cuando les vendió por 8.400 euros los derechos para adaptar la saga de Geralt de Rivia, lo hizo pensando que el juego sería un fracaso y no pidió un porcentaje.

Con el correr de las entregas exitosas que vendieron millones de copias, el tiempo demostró que ser buen autor de ciencia ficción medieval no es sinónimo de tener buen olfato para los negocios. Por eso los demandó bajo el argumento que los derechos que les vendió comprendía sólo la adaptación del primer The Witcher y reclamaba entre un cinco y quince por ciento de las ganancias. Esto representa aproximadamente 14 millones de euros que CD Proyekt Red ya adelantó que no piensa pagar.

Parece que aprendieron la lección luego de un mal trago que pasaron con Sapkowski, esta vez el estudio está trabajando codo a codo con el ideólogo del universo Cyberpunk, Mike Pondsmith. Aunque hay que aclarar que la relación data desde que el videojuego fue anunciado. El juego de mesa original creado por Pondsmith salió en 1988 y se titulaba Cyberpunk 2020. Es un juego de rol con papel y lápiz al estilo Calabozos y Dragones.

Final de oro y metal para la generación

Aunque originalmente estaba planeado para haberse publicado en abril, hubo un primer retraso que prometió el juego para septiembre. En junio, mediante sus redes sociales CD Proyekt Red movió la fecha definitiva. El 19 de noviembre estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC.

Los retrasos en la etapa final del proceso le jugaron una inesperada carta a Cyberpunk 2077: que sea el último AAA importante de la actual generación de consolas. Si bien no se sabe con exactitud, durante 2021 también saldrá para PlayStation 5 y Xbox Series X.

Desde el estudio también adelantaron que luego de la salida habrá contenido tanto gratuito como pago. Recién luego de la salida de esos DLC estará disponible el modo multijugador.