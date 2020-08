DC FanDome: ¿Qué novedades se esperan en materia de videojuegos para Batman y compañía?

162

El próximo sábado 22 de agosto se llevará adelante la primera y única edición de DC FanDome, el evento virtual organizado por DC Comics para compartir novedades sobre películas, series, cómics y videojuegos de los populares personajes de la editorial. El evento surgió en respuesta a la falta de convenciones presenciales y a que DC se dio cuenta, como varias empresas de videojuegos, que no necesita del marco de una gran reunión de fanáticos para hacer anuncios grandes de sus proyectos.

El viernes se reveló finalmente la extensa agenda del evento que durará 24 horas y contará con cientos de paneles divididos en diferentes áreas. Al lado de las películas, los videojuegos parecen tener un lugar importante y hay algunos horarios que ningún fan se puede perder.

En el sector Hall of Heroes de DC FanDome, luego del panel dedicado a Mujer Maravilla 1984 (Wonder Woman 1984) llegará el encabezado por Warner Bros. Games Montreal a las 14.30 (hora de Argentina). El estudio detrás de Batman: Arkham Origins está trabajando en un proyecto secreto desde hace varios años y viene lanzando pequeñas pistas sobre la temática del nuevo título. Aunque no hay nada confirmado, supuesta información filtrada anticipa que se trata de un nuevo videojuego de Batman, pero esta vez estará centrado en la Bati-Familia, es decir, todos los personajes que componen su universo, como Robin, Nightwing, Batichica, Red Hood y más.

Los títulos rumoreados hasta el momento son Batman: Arkham Legacy y Gotham Knights, ambos ratificando la idea de que se podrá usar a más de un personaje. Según asegura el sitio Eurogamer, el juego está siendo desarrollado para las consolas de la nueva generación. Otros portales, por su lado, anticiparon que el juego se lanzará este mismo año.

El segundo videojuego que dirá presente lo hará de la mano de Rocksteady Studios, los responsables de los demás juegos de la saga Batman: Arkham (Asylum, City y Knight). Como se anticipó hace poco , se tratará de un juego centrado en el Escuadrón Suicida, pero esta semana se confirmó su título oficial: Suicide Squad: Kill the Justice League. Lamentablemente, esta revelación no brinda información nueva.

Todo se confirmará a su tiempo , pero lo que se espera es que el nuevo videojuego sea multijugador y cooperativo, al estilo del nuevo título de Avengers que se lanzará en pocas semanas. A su vez, se espera que tenga una vida prolongada porque se rumorea que se tratará de un juego como servicio. Esto quiere decir que, luego del lanzamiento, continuará sumándose contenido, personajes, objetivos y más elementos, como sucede ya con gran cantidad de títulos que probaron este exitoso modelo de negocios.

Por el lado del argumento, el título parece confirmar lo que los fans especulaban con la revelación de la primera imagen: por alguna razón que se desconoce por el momento, la Liga de la Justicia se desató y debe ser eliminada. El único póster mostrado hasta ahora muestra a un Superman de espaldas, pero con una expresión peligrosa y el rostro deteriorado. ¿Zombies? ¿Algún químico que lo vuelve extremadamente violento? El 22 de agosto a las 21.10 (hora de Argentina) se responderán varias preguntas con el primer vistazo a Suicide Squad: Kill the Justice League.

Por último, la franquicia Injustice también estará presente a través de dos espacios diferentes. Por un lado, Latinoamérica y Brasil protagonizarán un pequeño torneo de Injustice 2 donde los jugadores profesionales brasileños Bruno “Killer Xinok” y Wellington “Konqueror249”, el mexicano Mikelow y el chileno Georgie se enfrentarán para determinar quién es el mejor de la región.

Por otro lado, el panel titulado Inside Injustice – Making the Hit Games & Comics hará un recorrido por la popular saga de juegos y cómics de la mano de sus creadores en ambas áreas. El segmento durará media hora y contará con la participación de Ed Boon, creador de Mortal Kombat y responsable de Netherrealm Studios, la compañía detrás de Injustice. Aunque la descripción del panel no asegura anuncios de la franquicia, algunos de los involucrados en ella estuvieron anticipando novedades con mensajes crípticos hace muy poco y no se descarta, al menos, que la tercera parte esté en desarrollo para la nueva generación de consolas.