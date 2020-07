Deportes electrónicos en Argentina: se cumplió un año del exito de K1ng en la Copa Mundial de Fortnite qué visibilizó la escena a nivel nacional

Abrazo K1ng con su papá

El 28 de julio se cumplió un año de la consagración del argentino Thiago “K1ng” Lapp (hoy de 14 años) como uno de los mejores jugadores del mundo de Fortnite, luego de obtener el puesto número 5 en la Copa Mundial del juego . Celebraba en Nueva York con un abrazo con su papá (que lo acompañó en todo momento) que se viralizó en las redes sociales. A su regreso a Buenos Aires, lo esperaban periodistas, Frankkaster (era parte de 9Z Team en ese momento) y su familia, entre otros.

El logro de K1ng ha marcado un hito en la historia de los deportes electrónicos en la Argentina. Los periodistas en Ezeiza no sabían quién era K1ng, y en noticieros, por ejemplo, se daba una extensa cobertura a esta noticia. El foco estuvo puesto en el dinero que ganó el adolescente (los USD 900.000), y cuánto se iba a reducir ese monto en impuestos. Y la palabra esports comenzó a sonar más fuerte.

“ Recuerdo abrir la PC y toda la Argentina hablando de eso. Tengo una historia de Instagram que me acuerdo, que me puse a llorar, porque era bastante frustrante que no conseguíamos logros grandes y gracias a K1ng fue como una era de gloria para 9Z, a partir de ahí empezamos a ganar un montón de cosas, no solo con Fortnite, fue como un antes y un después para la organización ”, señala a Infobae Gaming Francisco “Frankkaster” Postiglione, CEO y fundador de 9Z Team.

El cambio más importante que sucedió en la Argentina fue en los medios y la visión de la gente sostuvo Frankkaster y agregó: “Los que somos del nicho, sabemos que esto es algo serio, que es un trabajo, que requiere horas de entrenamiento y dedicación, que requiere un estilo de vida, igual que un jugador de un deporte tradicional, y a partir del logro de Thiago se empezó a normalizar todo esto. Y no es fácil de normalizar, y todavía no lo es, pero ahora es más común, más respetable”, agrega.

El talento del argentino en el mundial ha tenido, por ejemplo, el apoyo del famoso youtuber El Rubius

Para llegar a la Copa Mundial de Fortnite en Nueva York, Thiago clasificó durante la etapa previa entre abril y junio de 2019. En la séptima semana, el adolescente se había asegurado su pase al Mundial en la modalidad de Solos, y luego en la última semana junto a Tadeo “xOwN” Zimmerman también clasificaron en la modalidad de dúos. Juntos, obtuvieron el puesto número 39 en la categoría de duplas de Fortnite World Cup, ganando USD 100.000. Kyle ‘Bugha’ Giersdorf resultó campeón del mundo de Fornite en la modalidad en solitario, y recibió USD 3 millones.

Thiago es de Tigre, y vive junto a sus 3 hermanos, una hermana y su padre. Cursa el tercer año de la secundaria, y juega Fortnite desde 2018. Cuando clasificó a la Copa Mundial de Fortnite, contó a Infobae que pocos compañeros sabían que él jugaba profesionalmente. Antes de la Fortnite World Cup, fue parte de una de las organizaciones de esports más grandes de Latinoamérica, Sinisters Esports (que ahora es Wygers), con quien estuvo hasta mayo de 2019.

Al volver a la Argentina, ya como uno de los mejores jugadores del mundo, fue tapa de diarios y el adolescente más buscado por semanas. K1ng se fue al mundial siendo miembro del equipo argentino 9Z Team. Luego, cuando volvió estuvo unos meses como agente libre, pero regresó a 9Z por unos meses. Hoy, a pesar de algunos rumores que indicaban que algunos equipos europeos podrían estar interesados en él, sigue como agente libre.

Thiago entrena en su casa, entre seis y ocho horas por día. Al momento de ser top 5, tenía la edad mínima para participar impuesta por Epic Games, desarrollador y organizador del evento.





El 25 de junio de 2017 Epic Games, compañía de Tim Sweeney, lanzó el acceso anticipado al battle royale Fortnite. Tres años después, el título es un éxito a nivel global, con nuevos modos de juego, más elementos cosméticos, una escena competitiva que crece e innovaciones (como recitales en el juego o modo fiesta). Según Business of Apps, hacia el 2019, el 70% de los jugadores de Fortnite había hecho alguna vez alguna compra dentro del juego con un gasto medio de 85 dólares por cabeza.

El videojuego ha alcanzado en 2020 los 200 millones de jugadores registrados según Bloomberg. Y según Epic Games eventos como la gira Astronomical de Travis Scott en el juego tuvo 12,3 millones de jugadores participando en el concierto del rapero.

Astronomical, el evento de Travis Scott en Fortnite





