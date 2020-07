Rew4z en Miami Flamingos.

River Plate es el primer club de fútbol de Argentina que realmente apuesta por la fuerte competencia en deportes electrónicos. Además de ser uno de los precursores en el ámbito, recientemente anunció a su primera escuadra de Counter Strike: Global Offensive , que promete colarse entre los equipos más fuertes de la escena regional. La misma está compuesta por varios jugadores reconocidos, que llegaron como agentes libres. Uno de los entrenadores es Hugo “Rew4z” Cáceres, quien conversó con Infobar sobre el futuro cercano del equipo.

Tiene 32 años y forma parte de la vieja escuela del Counter Strike en Argentina , cuando reinaban los cibers y nadie se atrevía a llamarlo deporte. Su comienzos fueron en el Counter Strike 1.6, y desde el 2004 hasta la fecha integró equipos como TaxiBoys, Isurus, Lemondogs.arg, The Right Stuff, entre otros. Quizás la estrella de su palmares sea haber formado parte de Doral Flamingos (ex Miami Flamingos), escuadra Latinoamericana que compitió en Estados Unidos durante el 2017.

“Es un desafío y un compromiso enorme en el cual pienso dejar sudor y lágrimas para lograr los objetivos. Creo que tenemos los jugadores necesarios para llevar a River Plate a lo más alto de los esports. Además, creo ser el coach ideal para que este roster pueda lograrlo. En lo personal, es una inmensa oportunidad que pienso aprovechar al máximo. Quiero dejar a River donde se merece”, expresó.

-¿Tienen una presión extra por ser la primera escuadra de River?

-Es una linda presión porque hay que estar a la altura de lo que esta camiseta demanda, que es ganarlo todo. Pero a la vez es una responsabilidad, porque somos el primer equipo de Counter Strike y queremos dejar la mejor impresión puertas adentro para que River tenga CS para rato.

-Si tuvieras que hablarle a alguien que viene del fútbol. ¿Qué características le darías a cada integrante del equipo?

-Y... Jugando un poco con tu pregunta podríamos decir que entre KUN, Christopher y yo seríamos los Gallardos del equipo . Somos enfermos de la táctica y estamos todo el día pensando en cómo mejorar. Pero a la vez, KUN sería un Borré en la cancha, porque se vive sacrificando, ayudando en todas las líneas y ejerciendo presión. MRN1 y Guidimon son nuestra fuerza de choque. En fútbol, a lo mejor, serían nuestros Maidana, Martínez Quarta y Pinola. ArielDidi podría ser bien un Montiel o un Casco. Te defiende el equipo, pero también sorprende lastimando en cualquier momento. Y Christopher sería como nuestro Pity Martínez, está muy loco y puede cambiar un partido siempre.

Rew4z en los comienzos del competitivo.

- ¿Tenés algún ejemplo a seguir como entrenador?

- Dentro del antiguo mundo del CS:GO sería el sueco cArn (ex entrenador de Fnatic) y, del nuevo, Zonic (actual coach de Astralis) y Gla1ve (su teamleader). Del fútbol serían Gallardo, Bielsa, Zidane o Simeone. El foco es siempre el mismo: deslomarse trabajando para conseguir buenos resultados.

- ¿Cuál considerás que es tu mayor cualidad para dirigir este equipo?

- Yo creo que la experiencia competitiva. Gané mucho en este juego y sé construir equipos, tanto en el rol de jugador, como el de coach. Si bien existe todo tipo de patrón en los equipos, y, por ende, un entrenador debe adaptarse a esas circunstancias, creo que toda mi experiencia en el CS puede aportar las llaves necesarias para destrabar cualquier conflicto ingame/outgame y sacarlo adelante. También soy un potenciador innato de jugadores. Si bien hoy en día un coach en nuestra región es multifuncional, creo que si los chicos me eligieron fue porque yo era uno de los más aptos para esta labor y este gran desafío.

Desde su presentación, la escuadra de River participó en la LigaAmadora de GamersClub, y consiguió el ascenso a la Liga Desafiante que comenzará a jugarse en agosto. Su objetivo será subir a la Liga Dell, de la que recientemente se consagró campeón 9Z. Además, debutaron en la Aorus League con una victoria ante Furious Gaming. El Millonario forma parte del Grupo 1, junto a la Calavera, Undead Gaming y Wygers. A corto plazo también dirán presente en la Liga Pro Trust de Temporada de Juegos, la Fire League, la Logitech G Challenge, entre otros. Son los primeros pasos de un Millonario que buscará hacerse gigante también en los esports.

Como marca su historia, el Millonario buscará hacerse grande en una disciplina que hasta hace poco le era ajena, y donde comienza a dejar sus primeras huellas. River Plate fue uno de los primeros clubes de Argentina en apostar por los esports: allá por octubre de 2016 anunciaron a Franco Colagrosi como primer representante en deportes electrónicos. En principio iba a competir en FIFA, y ahora se desempeña como creador de contenido. Actualmente la institución cuenta con jugadores de FIFA, eFootball Pro Evolution Soccer y una escuadra de League of Legends.

El equipo: El equipo:

Ariel “arieldidi” Ramírez

Ezequiel “KUN” Palmero

Thomas “Christopher” Navales

Mariano “MRN1” Santa María

Guido “guidimon” Romano

Coach: Hugo “Rew4z” Cáceres