Después de casi tres años, “Cuphead” por fin llegó a PlayStation 4

Tras varias filtraciones a través de la tienda oficial de PlayStation, los desarrolladores de Cuphead confirmaron que su videojuego está disponible para los usuarios de la consola de Sony . El título desarrollado por Studio MDHR ya se puede conseguir por 20 dólares en la store de PlayStation , luego de casi tres años de exclusividad en las plataformas de Microsoft, con un subsiguiente estreno en Nintendo Switch en el 2019.

La información se hizo oficial a través del ya conocido evento digital Summer Game Fest, cuando –junto al periodista Geoff Keighley–, los desarrolladores de Cuphead dieron a conocer que su juego ya está disponible para la consola de Sony. El único punto negativo del anuncio está relacionado con el DLC The Delicious Last Course, ya que no se anunció cuál será su fecha de lanzamiento, pero se estima que será en algunos meses.

A pesar de los años, Cuphead es un juego que se mantiene vigente y siempre es un buen momento para dedicarle un par de horas frenéticas. Una aventura de plataformas en dos dimensiones que lleva a los jugadores a un viaje sumamente desafiante y visualmente atrapante.

Por un lado, lo que más llama la atención a primera vista es el arte con el que fue concebido, se intentó emular con total éxito el estilo de las caricaturas animadas de los años 30, con escenarios dibujados y coloreados a mano y animaciones cuadro por cuadro super delicadas y particulares . Este apartado es sin dudas uno de los principales llamadores que tiene Cuphead, aunque el viaje lejos está de ser un paseo por un bosque de dibujos animados.

Es que la dificultad es el otro pilar fundamental de Cuphead. Su estilo caricaturesco y cuasi infantil se contrastan demasiado con lo exigente que se va poniendo con el pasar de los niveles . Si algunos de ellos ya son difíciles de por si, lo que más complica las cosas son las batallas antes los jefes. Los cuales, además de tener diseños únicos que respiran en cada uno de sus trazos el estilo de los dibujos animados de 1930, por momentos son verdaderos tormentos que van a demandar no sólo toda la atención del jugador, sino también altos niveles de habilidad y sincronización.

Tan complejo es el videojuego que cuando fue lanzado en 2017, se hacían memes relacionándolo con la saga Dark Souls; incluso esta comparación dio nacimiento a Cupsouls, un fantástico video animado que recrea momentos icónicos de la saga souls con el arte de Cuphead.

La música también es muy importante, de hecho toda la OST fue grabada por una orquesta de jazz durante tres horas en un estudio en vivo . Tal es la calidad de la banda sonora que se han hecho adaptaciones de la misma en festivales de jazz a lo largo de todo el mundo. Otro de los atractivos del juego de Studio MDHR es que el port para PlayStation 4 incluirá tanto el modo para un solo jugador como el modo cooperativo para dos jugadores . Más allá de eso, esta versión de Cuphead no tiene ninguna variante, mejora ni modificación con respecto a las de PC, Xbox One o Nintendo Switch.

La espera se termino. En una época donde las marcas se definen gracias a sus juegos exclusivos, la llegada de Cuphead a PlayStation 4 significa un gran paso hacia adelante para el título de Studio MDHR y un gran beneficio para los jugadores en general; dejando de lado cualquier rivalidad que pueda llegar a existir entre los usuarios de las principales plataformas.

Desde ayer, Cuphead se puede conseguir por 20 dólares en la tienda oficial de PlayStation de Estados Unidos; por el contrario el contenido descargable The Delicious Last Course llegará más adelante y –según se pudo saber– lo hará en todas las plataformas en simultáneo. Si querés pasar unas cuantas horas en una aventura plataformer de dos dimensiones con un nivel lúdico magistral, este es el momento perfecto.