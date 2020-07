El último título de esta lista es quizás el más particular. Primero, porque el juego lo está desarrollado una sola persona, Sam Eng; y segundo, por su peculiar estilo visual, el cual rompe con el estereotipo típico de un juego de este deporte . En Skate Story no hay corredores ni marcas famosas; tan sólo un personaje cristalino, cuyo objetivo es recorrer un universo cuasi onírico con su patineta. No hay muchos más detalles sobre este título y su lanzamiento, aunque los trailers son más que suficiente para alimentar las ganas de probarlo.